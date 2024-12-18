Precision FX MT5

resultado ao vivo:

OFERTA POR TEMPO LIMITADO: Obtenha o melhor negócio antes que o preço suba!

Preço final: 990$

Conheça o Transformador de Jogo: Precision FX

Imagine um EA que faz mais do que apenas realizar operações—ele gerencia estrategicamente cada ordem para melhor controle de risco. Precision FX é projetado para se destacar em mercados voláteis, adaptando-se rapidamente aos movimentos dos preços. Ele possui uma abordagem única onde divide cada posição em múltiplas ordens menores, cada uma com níveis de take-profit personalizados, permitindo um gerenciamento preciso de lucros e riscos.

O que o torna especial?

Sistema de Divisão Personalizável: Controle como as ordens são divididas para uma gestão de risco personalizada. Cada segmento pode ser ajustado para atender a diferentes condições de mercado.

Controle como as ordens são divididas para uma gestão de risco personalizada. Cada segmento pode ser ajustado para atender a diferentes condições de mercado. Entradas Sensíveis a Tendências: Usa indicadores proprietários para acompanhar a direção do mercado e capitalizar sobre tendências fortes.

Usa indicadores proprietários para acompanhar a direção do mercado e capitalizar sobre tendências fortes. Ajuste Dinâmico: Reduz automaticamente o tamanho da operação com base na volatilidade do mercado, visando otimizar resultados durante períodos de calma e de atividade.

Como funciona?

Precision FX é projetado para analisar o momento de mercado usando uma combinação de lógica de seguimento de tendência e osciladores proprietários. Quando uma operação é iniciada, o EA divide a ordem em partes menores. Este método permite saídas mais suaves à medida que cada parte atinge sua meta, reduzindo o impacto de reviravoltas repentinas do mercado. É perfeito para traders que buscam equilibrar crescimento com controle de risco.

Resultados Comprovados

Dados de retroteste mostram desempenho consistente, com foco em crescimento constante da conta. Usuários relataram resultados melhorados ao personalizar o recurso de divisão de ordens, permitindo alinhar o desempenho do EA com sua tolerância ao risco. É uma escolha versátil para aqueles que valorizam precisão no trading.

Configuração Facilitada

No complicated settings—just load Precision FX on your (any symbol) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like (M5) for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



Dicas Importantes: Apenas um Gráfico: Para evitar operações sobrepostas, certifique-se de que Precision FX está anexado a um gráfico.

Para evitar operações sobrepostas, certifique-se de que está anexado a um gráfico. Entre em Contato com o Suporte: Precisa de ajuda? Obtenha orientações sobre como otimizar o EA para se adequar ao seu estilo de trading.

Não espere—adquira sua cópia antes que o preço aumente para 990$! Desbloqueie o poder da gestão avançada de ordens e assuma o controle da sua jornada de trading.