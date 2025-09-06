FOTSI Indicator

FOTSI – Índice de Força Verdadeira do Forex

Descubra a verdadeira força de cada moeda e negocie com vantagem.

O Indicador FOTSI é um oscilador multimoeda que mede o momentum real de cada moeda principal (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) em todos os seus pares.

Em vez de analisar apenas um gráfico, o FOTSI combina dados de vários pares, suaviza o movimento e aplica o algoritmo True Strength Index (TSI) para fornecer uma visão clara, estável e sem atrasos da força relativa de cada moeda.

Principais Características

Oscilador multimoeda: mede a força de cada moeda de forma independente.

mede a força de cada moeda de forma independente. Níveis de sobrecompra e sobrevenda: +50 → Moeda sobrecomprada (alta probabilidade de correção). –50 → Moeda sobrevendida. ±25 → Zona neutra.

Interpretação simples: curvas acima ou abaixo de zero = força/fraqueza.

curvas acima ou abaixo de zero = força/fraqueza. Sem repintura: todos os cálculos são em tempo real e permanecem estáveis.

todos os cálculos são em tempo real e permanecem estáveis. Compatível com qualquer par e timeframe: recomendado em H1, H4 e D1 para maior confiabilidade.

Como usar?

Estratégia de reversão: procure reversões quando uma moeda atingir extremos de +50 ou –50.

procure reversões quando uma moeda atingir extremos de +50 ou –50. Confirmação de entradas: combine com Price Action ou suportes/resistências.

combine com Price Action ou suportes/resistências. Seleção de pares mais fortes/fracos: negocie com base na moeda mais forte contra a mais fraca.

Exemplos práticos

Se o USD estiver em +60 (sobrecomprado) e o EUR em –55 (sobrevendido) → alta probabilidade de rebound em EURUSD.

Se várias moedas estiverem na zona neutra (±25) → evite entradas, mercado sem força clara.

Vantagens competitivas

Não é apenas um RSI, combina múltiplos pares para mostrar a força real.

Identifica oportunidades em extremos antes de ficarem óbvias no gráfico.

Ajuda a evitar operar em zonas laterais sem tendência.

Informações adicionais

Plataforma: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Tipo: Osciladores, Multimoeda, Níveis

Osciladores, Multimoeda, Níveis Recomendado para: Traders de reversão à média, Swing traders, Analistas de força relativa

Indicador FOTSI – Veja o que os outros não veem.



Transforme a força das moedas em sua vantagem competitiva.