FOTSI Indicator
- Indicadores
- Leonardo Daniel Isaia
- Versão: 1.6
- Atualizado: 23 dezembro 2025
- Ativações: 8
FOTSI – Índice de Força Verdadeira do Forex
Descubra a verdadeira força de cada moeda e negocie com vantagem.
O Indicador FOTSI é um oscilador multimoeda que mede o momentum real de cada moeda principal (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) em todos os seus pares.
Em vez de analisar apenas um gráfico, o FOTSI combina dados de vários pares, suaviza o movimento e aplica o algoritmo True Strength Index (TSI) para fornecer uma visão clara, estável e sem atrasos da força relativa de cada moeda.
Principais Características
- Oscilador multimoeda: mede a força de cada moeda de forma independente.
- Níveis de sobrecompra e sobrevenda:
- +50 → Moeda sobrecomprada (alta probabilidade de correção).
- –50 → Moeda sobrevendida.
- ±25 → Zona neutra.
- Interpretação simples: curvas acima ou abaixo de zero = força/fraqueza.
- Sem repintura: todos os cálculos são em tempo real e permanecem estáveis.
- Compatível com qualquer par e timeframe: recomendado em H1, H4 e D1 para maior confiabilidade.
Como usar?
- Estratégia de reversão: procure reversões quando uma moeda atingir extremos de +50 ou –50.
- Confirmação de entradas: combine com Price Action ou suportes/resistências.
- Seleção de pares mais fortes/fracos: negocie com base na moeda mais forte contra a mais fraca.
Exemplos práticos
- Se o USD estiver em +60 (sobrecomprado) e o EUR em –55 (sobrevendido) → alta probabilidade de rebound em EURUSD.
- Se várias moedas estiverem na zona neutra (±25) → evite entradas, mercado sem força clara.
Vantagens competitivas
- Não é apenas um RSI, combina múltiplos pares para mostrar a força real.
- Identifica oportunidades em extremos antes de ficarem óbvias no gráfico.
- Ajuda a evitar operar em zonas laterais sem tendência.
Informações adicionais
- Plataforma: MetaTrader 5
- Tipo: Osciladores, Multimoeda, Níveis
- Recomendado para: Traders de reversão à média, Swing traders, Analistas de força relativa
Indicador FOTSI – Veja o que os outros não veem.
Transforme a força das moedas em sua vantagem competitiva.
El indicado se ha descargado pero no se carga en el gráfico. Aparece en blanco, sin ninguna indicación. Mala compra