FOTSI Indicator

1

FOTSI – Índice de Força Verdadeira do Forex

Descubra a verdadeira força de cada moeda e negocie com vantagem.

O Indicador FOTSI é um oscilador multimoeda que mede o momentum real de cada moeda principal (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) em todos os seus pares.

Em vez de analisar apenas um gráfico, o FOTSI combina dados de vários pares, suaviza o movimento e aplica o algoritmo True Strength Index (TSI) para fornecer uma visão clara, estável e sem atrasos da força relativa de cada moeda.

Principais Características

  • Oscilador multimoeda: mede a força de cada moeda de forma independente.
  • Níveis de sobrecompra e sobrevenda:
    • +50 → Moeda sobrecomprada (alta probabilidade de correção).
    • –50 → Moeda sobrevendida.
    • ±25 → Zona neutra.
  • Interpretação simples: curvas acima ou abaixo de zero = força/fraqueza.
  • Sem repintura: todos os cálculos são em tempo real e permanecem estáveis.
  • Compatível com qualquer par e timeframe: recomendado em H1, H4 e D1 para maior confiabilidade.

Como usar?

  • Estratégia de reversão: procure reversões quando uma moeda atingir extremos de +50 ou –50.
  • Confirmação de entradas: combine com Price Action ou suportes/resistências.
  • Seleção de pares mais fortes/fracos: negocie com base na moeda mais forte contra a mais fraca.

Exemplos práticos

  • Se o USD estiver em +60 (sobrecomprado) e o EUR em –55 (sobrevendido) → alta probabilidade de rebound em EURUSD.
  • Se várias moedas estiverem na zona neutra (±25) → evite entradas, mercado sem força clara.

Vantagens competitivas

  • Não é apenas um RSI, combina múltiplos pares para mostrar a força real.
  • Identifica oportunidades em extremos antes de ficarem óbvias no gráfico.
  • Ajuda a evitar operar em zonas laterais sem tendência.

Informações adicionais

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Tipo: Osciladores, Multimoeda, Níveis
  • Recomendado para: Traders de reversão à média, Swing traders, Analistas de força relativa

 

Indicador FOTSI – Veja o que os outros não veem.

Transforme a força das moedas em sua vantagem competitiva.

luigig
29
luigig 2025.12.18 10:43 
 

El indicado se ha descargado pero no se carga en el gráfico. Aparece en blanco, sin ninguna indicación. Mala compra

Leonardo Daniel Isaia
1280
Resposta do desenvolvedor Leonardo Daniel Isaia 2025.12.18 15:17
Acabo de subir una nueva versión (1.005) para que pruebes en tu cuenta. Esta incorpora la detección automática del Sufijo de tu broker para que no tengas que escribir nada. Deberías simplemente arrastrar en cualquiera de los 28 pares posibles y el Indicador hará el resto. Me confirmas si así se soluciona el inconveniente? Espero tu respuesta. Muchas gracias.
Responder ao comentário