MR Intelligent EA
- Experts
- Tran Tieu Linh Vo
- Versão: 2.53
- Ativações: 10
MoneyRocket Intelligent EA é um Expert Advisor profissional de dupla estratégia para MetaTrader 5, projetado para combinar de forma inteligente a detecção de reversões com o trading por impulso de tendência, proporcionando desempenho consistente.
O EA possui dois modos poderosos e complementares:
• Modo de Reversão Inteligente (Intelligent Reversal Mode):
Detecta zonas extremas de exaustão do mercado com confirmação em múltiplos timeframes, oferecendo entradas contra a tendência com alta probabilidade nos pontos ideais de reversão.
• Modo de Impulso de Tendência Inteligente (Intelligent Trend Momentum Mode):
Captura movimentos iniciais de tendência utilizando filtros avançados em múltiplas camadas e verificações de alinhamento, reduzindo sinais falsos e aproveitando impulsos direcionais fortes.
Principais Funcionalidades Inteligentes:
• Adaptação totalmente automática a múltiplos timeframes – nenhuma configuração manual é necessária.
• Take Profit inteligente direcionado a níveis naturais de equilíbrio e extensão do mercado.
• Filtros avançados de redução de ruído para sinais mais limpos e confiáveis.
• Sistema profissional de gerenciamento de risco, incluindo controle de spread e limite máximo de ordens abertas.
Uso Recomendado:
• Símbolos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY (pares com baixo spread são recomendados).
• Timeframes: M1 a M30.
• Depósito mínimo: 500 USD (com lote mínimo de 0.01).
Todos os parâmetros são totalmente personalizáveis para se adequar a diferentes estilos de trading e preferências de risco.
Este EA foi desenvolvido para operação estável de longo prazo, com controle de risco rigoroso e tomada de decisões inteligente.
Histórico de Atualizações:
v3.53 (Última versão) – Melhoria dos modos de SL/TP para um melhor equilíbrio risco-retorno, correção de avisos do compilador e otimização do processamento multi-timeframe.
v2.5 – Introdução completa dos modos inteligentes de entrada dupla, adaptação automática de timeframes e recursos avançados de proteção.
v2.0 – Lançamento inicial com estratégias principais de reversão e tendência.
Aviso de Risco:
A negociação de Forex e CFDs envolve alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Resultados passados não garantem desempenho futuro. Teste cuidadosamente em uma conta demo antes de operar com capital real. O desenvolvedor não se responsabiliza por quaisquer perdas decorrentes das operações.
