MR Intelligent EA

MoneyRocket Intelligent EA é um Expert Advisor profissional de dupla estratégia para MetaTrader 5, projetado para combinar de forma inteligente a detecção de reversões com o trading por impulso de tendência, proporcionando desempenho consistente.

O EA possui dois modos poderosos e complementares:

• Modo de Reversão Inteligente (Intelligent Reversal Mode):

Detecta zonas extremas de exaustão do mercado com confirmação em múltiplos timeframes, oferecendo entradas contra a tendência com alta probabilidade nos pontos ideais de reversão.

• Modo de Impulso de Tendência Inteligente (Intelligent Trend Momentum Mode):

Captura movimentos iniciais de tendência utilizando filtros avançados em múltiplas camadas e verificações de alinhamento, reduzindo sinais falsos e aproveitando impulsos direcionais fortes.

Principais Funcionalidades Inteligentes:

• Adaptação totalmente automática a múltiplos timeframes – nenhuma configuração manual é necessária.

• Take Profit inteligente direcionado a níveis naturais de equilíbrio e extensão do mercado.

• Filtros avançados de redução de ruído para sinais mais limpos e confiáveis.

• Sistema profissional de gerenciamento de risco, incluindo controle de spread e limite máximo de ordens abertas.

Uso Recomendado:

• Símbolos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY (pares com baixo spread são recomendados).

• Timeframes: M1 a M30.

• Depósito mínimo: 500 USD (com lote mínimo de 0.01).

Todos os parâmetros são totalmente personalizáveis para se adequar a diferentes estilos de trading e preferências de risco.

Este EA foi desenvolvido para operação estável de longo prazo, com controle de risco rigoroso e tomada de decisões inteligente.

Histórico de Atualizações:

v3.53 (Última versão) – Melhoria dos modos de SL/TP para um melhor equilíbrio risco-retorno, correção de avisos do compilador e otimização do processamento multi-timeframe.

v2.5 – Introdução completa dos modos inteligentes de entrada dupla, adaptação automática de timeframes e recursos avançados de proteção.

v2.0 – Lançamento inicial com estratégias principais de reversão e tendência.

Aviso de Risco:

A negociação de Forex e CFDs envolve alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Resultados passados não garantem desempenho futuro. Teste cuidadosamente em uma conta demo antes de operar com capital real. O desenvolvedor não se responsabiliza por quaisquer perdas decorrentes das operações.

moneyrockettrend blogspot – Onde a Inteligência Encontra o Lucro