DrawMaster
- Utilitários
- Alex Orozco
- Versão: 1.2
- Atualizado: 26 dezembro 2025
- Ativações: 6
📢 IMPORTANTE!: ANTES DE COMPRAR O INDICADOR, CONSIDERE ENTRAR EM CONTATO COMIGO PARA OBTER UM DESCONTO DE 20%🎁 TG: @SoyRauX
DrawMaster - Ferramentas profissionais de desenho para MT5
Painel tudo-em-um com ferramentas avançadas de desenho para traders sérios.
✨ PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
• Retângulos inteligentes - Vazios e preenchidos com cores personalizáveis
• Linhas de tendência - Vários estilos e espessuras configuráveis
• Estruturas de mercado - MS e BOS com deteção automática
• Desenho livre - Marcadores e trajetórias com cores direcionais
• Apagador por áreas - Elimina vários objetos rapidamente
• Painel personalizável - 6 posições diferentes no gráfico
🚀 VANTAGENS PRINCIPAIS:
Objetos persistentes entre intervalos de tempo
Interface limpa e profissional
Atalhos de teclado para uso rápido
Perfeito para Price Action e análise técnica
Otimize a sua análise técnica e mantenha os seus gráficos organizados com ferramentas profissionais num único local.
good product and friendly support.