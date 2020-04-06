Shift the Frame
- Versão: 2.31
- Atualizado: 4 dezembro 2025
- Ativações: 10
Eleve Seu Trading com Shift the Frame
Você está pronto para controlar o mercado? O EA Shift the Frame oferece ferramentas de ponta para ajudá-lo a navegar nos mercados com precisão, combinando flexibilidade, recursos avançados e segurança. Seja você esteja visando crescimento constante ou recuperação rápida, este EA foi projetado para ambos.
Recursos Principais:
- Filtro de Notícias: Fique seguro evitando eventos de alto impacto. O Shift the Frame pausa automaticamente as negociações durante notícias cruciais do mercado, garantindo que você esteja protegido contra volatilidade inesperada.
- Controle de Tempo Avançado: Defina suas próprias horas de negociação para se adequar às melhores condições de mercado para sua estratégia. Defina horários e dias específicos para o EA negociar, dando a você controle total.
- Zona de Recuperação: Para aqueles que desejam uma vantagem extra, o EA inclui um poderoso recurso de zona de recuperação. Se você estiver negociando com um depósito menor (pelo menos $100), pode começar sem o modo de recuperação. No entanto, para ativar a recuperação, é recomendável ter pelo menos $2000 ou mais em sua conta para um desempenho ideal.
Estratégia
O EA Shift the Frame é construído em torno da poderosa combinação de Aumento de Momento Adaptativo. Usando uma análise de momento sofisticada impulsionada por IA, o EA se adapta às condições de mercado em mudança, entrando em negociações apenas quando detecta que o momento é sustentável. Ele se ajusta automaticamente à velocidade do mercado, oferecendo entradas em momentos ideais quando o momento está a seu favor.
Seu Companheiro de Trading Flexível
Projetado com uma configuração simplificada, o EA Shift the Frame facilita para traders de qualquer nível de experiência. Anexe-o a um gráfico apenas (XAUUSD) M30 , configure as configurações básicas e deixe a mágica acontecer. Você se beneficiará de sua capacidade de se adaptar a estilos tanto conservadores quanto agressivos, com ferramentas avançadas de reconhecimento de mercado que garantem que as melhores oportunidades sejam capturadas.
"O sucesso no trading é sobre trabalhar de maneira mais inteligente, não mais dura."
Detalhes Importantes:
- Depósito Mínimo:
- Sem Modo de Recuperação: $100
- Com Modo de Recuperação: $2000+
- Símbolos Suportados: XAUUSD
- Intervalos de Tempo: M30
Controle de Risco Inteligente
Com recursos internos para gerenciar e mitigar riscos, o Shift the Frame garante que cada negociação seja respaldada por um plano estratégico. Seja você um alvo para desafios de empresas prop ou construindo um crescimento de conta a longo prazo, o EA fornece configurações confiáveis de stop-loss, take-profit e gerenciamento de risco que funcionam em qualquer condição de mercado.
Aviso: A compreensão adequada das configurações de risco é crucial. Certifique-se de ler o manual do usuário ou consultar-nos antes de ativar o modo de recuperação em contas menores.
Pronto para Começar?
Baixe o EA, configure os parâmetros fáceis de usar e coloque o Shift the Frame para trabalhar. Otimize sua estratégia com esforço mínimo e retornos máximos.
Oferta Especial:
Por tempo limitado, adquira sua cópia do Shift the Frame a uma taxa com desconto. Não perca a oportunidade de maximizar seu potencial no mercado!