SMC Breakout Channels MT5

Vantagens deste indicador: Esta é uma ferramenta de trading baseada em Smart Money Concepts (SMC), focada em identificar consolidações (Lateralização) e Rompimentos (Breakouts), com análise profunda de volume.

  1. Detecção Automática de Range:

    • Não precisa desenhar: O indicador cria caixas/canais automaticamente quando o mercado fica lateral.

    • Zonas Chave: Mostra claramente zonas de Acumulação e Distribuição.

  2. Detalhamento de Volume (Volume Breakdown):

    • Análise Interna: "Fatia" o volume dentro do range de preço.

    • Compra vs Venda: Mostra se há mais pressão de compra ou venda.

    • Volume Delta: Calcula o saldo líquido para confirmar a força antes do rompimento.

  3. Ponto de Controle (POC):

    • Calcula a linha POC (tracejada laranja).

    • Benefício: O nível de preço com maior volume negociado, agindo como suporte/resistência ou ímã de preço.

  4. Sinais de Rompimento Claros:

    • Indica o ponto de Breakout imediatamente (com setas).

    • Reduz Sinais Falsos: A função "Esperar Rompimento" evita novos desenhos prematuros em mercados complexos.

  5. Medidor de Força (Strength Gauge):

    • Uma barra lateral que mede o momentum atual.

    • Identifica visualmente se o mercado está Bullish (Touro) ou Bearish (Urso).

  6. Alta Personalização:

    • Fonte de Volume: Aceita Tick Volume ou "Distância de Preço", funcionando em qualquer ativo.

    • Gráfico Limpo: Sistema que evita sobreposição de caixas.


