Market Structure ICT MT5
- Indicadores
- Sathit Sukhirun
- Versão: 2.20
- Atualizado: 20 dezembro 2025
- Ativações: 20
Indicador Market Structure ICT
1. Estrutura de Mercado Automatizada A maior vantagem é reduzir erros de interpretação subjetiva.
-
Identificação Precisa de Tendência: Identifica automaticamente BOS (Quebra de Estrutura) para continuação e CHoCH (Mudança de Caráter) para reversão.
-
Classificação de Swing: O usuário pode escolher o tipo de estrutura (Curto, Médio ou Longo prazo), ideal para Scalpers e Swing Traders.
2. Painel Profissional (Dashboard) Não é necessário trocar de tela para verificar outros timeframes.
-
Análise Rápida: O painel exibe o status de todos os timeframes (M1 a W1) em uma única tela.
-
Sistema de Pontuação: Resume o Viés Geral (Overall Bias) (ex: "Forte Alta" ou "Misto") pontuando timeframes menores.
-
Frescor da Tendência: Alerta se um BOS é uma "Quebra Recente" (Fresh Break) ou antiga.
3. Exibição MTF no Gráfico Um recurso poderoso para encontrar pontos de entrada precisos.
-
Visão Geral em Gráficos Pequenos: Você pode abrir um gráfico M5, mas configurar o indicador para desenhar estruturas de H1 ou H4 nele.
-
Benefício: Ajuda a operar em timeframes menores sem perder a direção e identificar suportes/resistências maiores instantaneamente.
4. Sistema de Alerta Inteligente
-
Não perca nada: Suporta alertas Popup na tela e Notificações Push no celular.
-
Filtro de Sinais: Configurável para alertar apenas quando ocorrem quebras de estrutura nos timeframes de seu interesse.