Market Structure ICT MT5

Indicador Market Structure ICT

1. Estrutura de Mercado Automatizada A maior vantagem é reduzir erros de interpretação subjetiva.

  • Identificação Precisa de Tendência: Identifica automaticamente BOS (Quebra de Estrutura) para continuação e CHoCH (Mudança de Caráter) para reversão.

  • Classificação de Swing: O usuário pode escolher o tipo de estrutura (Curto, Médio ou Longo prazo), ideal para Scalpers e Swing Traders.

2. Painel Profissional (Dashboard) Não é necessário trocar de tela para verificar outros timeframes.

  • Análise Rápida: O painel exibe o status de todos os timeframes (M1 a W1) em uma única tela.

  • Sistema de Pontuação: Resume o Viés Geral (Overall Bias) (ex: "Forte Alta" ou "Misto") pontuando timeframes menores.

  • Frescor da Tendência: Alerta se um BOS é uma "Quebra Recente" (Fresh Break) ou antiga.

3. Exibição MTF no Gráfico Um recurso poderoso para encontrar pontos de entrada precisos.

  • Visão Geral em Gráficos Pequenos: Você pode abrir um gráfico M5, mas configurar o indicador para desenhar estruturas de H1 ou H4 nele.

  • Benefício: Ajuda a operar em timeframes menores sem perder a direção e identificar suportes/resistências maiores instantaneamente.

4. Sistema de Alerta Inteligente

  • Não perca nada: Suporta alertas Popup na tela e Notificações Push no celular.

  • Filtro de Sinais: Configurável para alertar apenas quando ocorrem quebras de estrutura nos timeframes de seu interesse.


