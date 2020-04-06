Dream Reactor MT5

resultado ao vivo:

OFERTA POR TEMPO LIMITADO: Obtenha o melhor negócio antes que o preço suba!

Preço final: 990$

Conheça o Transformador de Jogo: Dream Reactor

Imagine um EA que faz mais do que apenas realizar operações—ele gerencia estrategicamente cada ordem para um melhor controle de risco. Dream Reactor é projetado para se destacar em mercados voláteis, adaptando-se rapidamente aos movimentos de preços. Ele apresenta uma abordagem única onde divide cada posição em várias ordens menores, cada uma com níveis personalizados de lucro, permitindo um gerenciamento preciso tanto de lucros quanto de riscos.

O que o torna especial?

Sistema de Divisão Personalizável: Controle como as ordens são divididas para um gerenciamento de risco sob medida. Cada segmento pode ser ajustado para atender a diferentes condições de mercado.

Entradas de Pulso de Momentum: Usa uma abordagem única que rastreia mudanças rápidas no momentum de preços, detectando explosões repentinas de atividade de compra ou venda.

Posicionamento Adaptativo: Ajusta automaticamente o tamanho do trade em resposta às mudanças no momentum do mercado, visando otimizar o desempenho durante tanto tendências fortes quanto fases de consolidação.

Como funciona?

Dream Reactor é projetado para identificar explosões de momentum—movimentos acentuados que sinalizam uma possível mudança na direção do mercado. Quando um pulso de momentum é detectado, o EA realiza operações e divide as ordens em partes menores. Isso permite saídas flexíveis à medida que o preço continua na direção detectada, reduzindo o risco se o pulso perder força. Este método é ideal para traders que desejam capitalizar sobre movimentos de mercado de curto prazo enquanto mantém uma estrutura robusta de gerenciamento de risco.

Resultados Comprovados

Dados de backtesting mostram desempenho consistente, especialmente durante períodos de aumento da atividade no mercado. O recurso de divisão de ordens permite que os usuários alinhem a estratégia do EA com seus parâmetros de risco preferidos, levando a uma exposição controlada ao risco e a um crescimento constante.

Configuração Facilitada

No complicated settings—just load Dream Reactor on your EURUSD chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like M30 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



Get precise backtests — message me to receive the required instructions and configuration file.

Dicas Importantes: Apenas em Gráfico Único: Para evitar operações sobrepostas, certifique-se de que Dream Reactor esteja anexado a um gráfico.

Entre em Contato com o Suporte: Precisa de ajuda? Obtenha orientação sobre como otimizar o EA para se adequar ao seu estilo de negociação.

Não espere—garanta sua cópia antes que o preço aumente para 990$! Desbloqueie o poder do gerenciamento avançado de ordens e assuma o controle da sua jornada de negociação.