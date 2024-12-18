ライブ結果:

期間限定オファー: 価格が上がる前に最高の取引を手に入れよう！

最終価格: 990$

ゲームチェンジャーに出会おう: Precision FX

取引をするだけでなく、リスクコントロールのためにすべての注文を戦略的に管理するEAを想像してみてください。 Precision FXは、変動の激しい市場で優れたパフォーマンスを発揮できるように設計されており、価格の動きに素早く適応します。すべてのポジションを複数の小さな注文に分割し、それぞれにカスタマイズされた利益確定レベルを設定するユニークなアプローチを特徴とし、利益とリスクの精密な管理を可能にします。

特別な理由は何ですか？

カスタマイズ可能な分割システム: リスク管理のために注文がどのように分割されるかを制御します。各セグメントは異なる市場条件に合うように調整できます。

トレンド感度の高いエントリー: 独自の指標を使用して市場の方向性を追跡し、強力なトレンドを活かします。

動的調整: 市場の変動性に応じて自動的に取引サイズをスケールし、穏やかな期間と活発な期間の両方で結果を最適化することを目指します。

どのように機能しますか？

Precision FXは、トレンドフォローの論理と独自のオシレーターを組み合わせて市場の勢いを分析するように設計されています。取引が開始されると、EAは注文を小さな部分に分割します。この方法は、各部分が目標に到達する際にスムーズな出口を可能にし、突然の市場逆転の影響を軽減します。リスクコントロールと成長のバランスを求めるトレーダーに最適です。

実績のある結果

バックテストデータは、安定したアカウント成長に焦点を当てた一貫したパフォーマンスを示しています。ユーザーは、注文分割機能をカスタマイズすることで結果が改善されたと報告しており、EAのパフォーマンスを自身のリスク許容度に合わせることができました。取引の精度を重視する方にとって、柔軟な選択肢です。

簡単に設定

No complicated settings—just load Precision FX on your (any symbol) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like (M5) for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



重要なヒント: シングルチャートのみ: 取引の重複を避けるために、 Precision FX を1つのチャートに貼り付けることを確認してください。

サポートに連絡: 助けが必要ですか？ 自分の取引スタイルに合うようにEAを最適化するためのガイダンスを得てください。

待たないで—価格が990$に上がる前にコピーを手に入れましょう！ 高度な注文管理の力を解き放ち、あなたの取引の旅をコントロールしましょう。