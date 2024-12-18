Precision FX MT5

3

risultato in tempo reale:


Incontra il Cambiatore del Gioco: Precision FX

Immagina un EA che fa più che semplicemente eseguire operazioni: gestisce strategicamente ogni ordine per un migliore controllo del rischio. Precision FX è progettato per eccellere in mercati volatili, adattandosi rapidamente ai movimenti di prezzo. Presenta un approccio unico in cui suddivide ogni posizione in più ordini più piccoli, ognuno con livelli di take-profit personalizzati, consentendo una gestione precisa sia dei profitti che dei rischi.

Cosa lo Rende Speciale?

  • Sistema di Suddivisione Personalizzabile: Controlla come gli ordini sono suddivisi per una gestione del rischio su misura. Ogni segmento può essere regolato per soddisfare le diverse condizioni di mercato.
  • Entrate Sensibili ai Trend: Utilizza indicatori proprietari per tracciare la direzione del mercato e capitalizzare su trend forti.
  • Regolazione Dinamica: Ridimensiona automaticamente la dimensione del trade in base alla volatilità del mercato, mirando a ottimizzare i risultati sia durante periodi tranquilli che attivi.

Come Funziona?

Precision FX è progettato per analizzare il momentum di mercato utilizzando un mix di logica di trend-following e oscillatori proprietari. Quando viene avviato un trade, l'EA divide l'ordine in parti più piccole. Questo metodo consente uscite più fluide man mano che ogni parte raggiunge il suo obiettivo, riducendo l'impatto di improvvisi riassetti di mercato. È perfetto per i trader che cercano di bilanciare la crescita con il controllo del rischio.

Risultati Provati

I dati di backtesting mostrano prestazioni costanti, con un focus sulla crescita stabilizzata del conto. Gli utenti hanno riportato risultati migliorati personalizzando la funzione di suddivisione degli ordini, consentendo loro di allineare le prestazioni dell'EA con la propria tolleranza al rischio. È una scelta versatile per coloro che valutano la precisione nel trading.

Impostazione Semplificata

No complicated settings—just load Precision FX on your (any symbol) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like (M5) for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Consigli Importanti:

  • Solo un Grafico: Per evitare operazioni sovrapposte, assicurati che Precision FX sia allegato a un solo grafico.
  • Contatta il Supporto: Hai bisogno di aiuto? Ricevi supporto su come ottimizzare l'EA per adattarsi al tuo stile di trading.

Non aspettare: prendi la tua copia prima che il prezzo aumenti a 990$! Sblocca il potere della gestione avanzata degli ordini e prendi il controllo del tuo percorso di trading.

Fresh Forge
Miss Chahana Ibrahim
Experts
risultato live: OFFERTA LIMITATA: Ottieni la migliore offerta prima che il prezzo aumenti! Prezzo finale: 990$ Scopri il Game-Changer: Fresh Forge Immagina un EA che fa più che semplicemente piazzare trade: gestisce strategicamente ogni ordine per un migliore controllo del rischio. Fresh Forge è costruito per eccellere in mercati volatili, adattandosi rapidamente ai movimenti dei prezzi. Presenta un approccio unico dove suddivide ogni posizione in più ordini più piccoli, ciascuno con livelli d
Fresh Forge Mt4
Miss Chahana Ibrahim
Experts
risultato live: OFFERTA LIMITATA: Ottieni la migliore offerta prima che il prezzo aumenti! Prezzo finale: 990$ Scopri il Game-Changer: Fresh Forge Immagina un EA che fa più che semplicemente piazzare trade: gestisce strategicamente ogni ordine per un migliore controllo del rischio. Fresh Forge è costruito per eccellere in mercati volatili, adattandosi rapidamente ai movimenti dei prezzi. Presenta un approccio unico dove suddivide ogni posizione in più ordini più piccoli, ciascuno con livelli d
BTC Breezy MT4
Miss Chahana Ibrahim
Experts
First Ever Truly   Crypto   Trader OFFERTA LIMITATA: Ottieni la migliore offerta prima che il prezzo aumenti! Prezzo finale: 990$ Incontra il Game-Changer: Breezy Immagina un EA che fa più che semplicemente piazzare operazioni: gestisce strategicamente ogni ordine per migliorare il controllo del rischio. Breezy è progettato per eccellere in mercati volatili, adattandosi rapidamente ai movimenti di prezzo. Presenta un approccio unico in cui suddivide ogni posizione in più ordini più piccoli, ci
BTC Breezy
Miss Chahana Ibrahim
1.4 (5)
Experts
First Ever Truly   Crypto   Trader OFFERTA LIMITATA: Ottieni la migliore offerta prima che il prezzo aumenti! Prezzo finale: 990$ Incontra il Game-Changer: Breezy Immagina un EA che fa più che semplicemente piazzare operazioni: gestisce strategicamente ogni ordine per migliorare il controllo del rischio. Breezy è progettato per eccellere in mercati volatili, adattandosi rapidamente ai movimenti di prezzo. Presenta un approccio unico in cui suddivide ogni posizione in più ordini più piccoli, ci
brainiacz
180
brainiacz 2025.01.10 11:21 
 

The idea of this EA sounds interesting, so i bought it, but so far its painfully unprofitable - 14 losses and 3 wins

Miss Chahana Ibrahim
630
Risposta dello sviluppatore Miss Chahana Ibrahim 2025.09.07 15:25
Hello the new version is stable please give it a try
Rispondi alla recensione