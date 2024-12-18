Precision FX MT5
- Experts
- Miss Chahana Ibrahim
- Versione: 2.14
- Aggiornato: 17 settembre 2025
- Attivazioni: 20
risultato in tempo reale:
Incontra il Cambiatore del Gioco: Precision FX
Immagina un EA che fa più che semplicemente eseguire operazioni: gestisce strategicamente ogni ordine per un migliore controllo del rischio. Precision FX è progettato per eccellere in mercati volatili, adattandosi rapidamente ai movimenti di prezzo. Presenta un approccio unico in cui suddivide ogni posizione in più ordini più piccoli, ognuno con livelli di take-profit personalizzati, consentendo una gestione precisa sia dei profitti che dei rischi.
Cosa lo Rende Speciale?
- Sistema di Suddivisione Personalizzabile: Controlla come gli ordini sono suddivisi per una gestione del rischio su misura. Ogni segmento può essere regolato per soddisfare le diverse condizioni di mercato.
- Entrate Sensibili ai Trend: Utilizza indicatori proprietari per tracciare la direzione del mercato e capitalizzare su trend forti.
- Regolazione Dinamica: Ridimensiona automaticamente la dimensione del trade in base alla volatilità del mercato, mirando a ottimizzare i risultati sia durante periodi tranquilli che attivi.
Come Funziona?
Precision FX è progettato per analizzare il momentum di mercato utilizzando un mix di logica di trend-following e oscillatori proprietari. Quando viene avviato un trade, l'EA divide l'ordine in parti più piccole. Questo metodo consente uscite più fluide man mano che ogni parte raggiunge il suo obiettivo, riducendo l'impatto di improvvisi riassetti di mercato. È perfetto per i trader che cercano di bilanciare la crescita con il controllo del rischio.
Risultati Provati
I dati di backtesting mostrano prestazioni costanti, con un focus sulla crescita stabilizzata del conto. Gli utenti hanno riportato risultati migliorati personalizzando la funzione di suddivisione degli ordini, consentendo loro di allineare le prestazioni dell'EA con la propria tolleranza al rischio. È una scelta versatile per coloro che valutano la precisione nel trading.
Impostazione Semplificata
No complicated settings—just load Precision FX on your (any symbol) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like (M5) for optimal performance.
More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176
Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc
Consigli Importanti:
- Solo un Grafico: Per evitare operazioni sovrapposte, assicurati che Precision FX sia allegato a un solo grafico.
- Contatta il Supporto: Hai bisogno di aiuto? Ricevi supporto su come ottimizzare l'EA per adattarsi al tuo stile di trading.
The idea of this EA sounds interesting, so i bought it, but so far its painfully unprofitable - 14 losses and 3 wins