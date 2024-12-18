Precision FX MT5

Découvrez le Changeur de Jeu : Precision FX

Imaginez un EA qui fait plus que placer des trades—il gère stratégiquement chaque ordre pour un meilleur contrôle des risques. Precision FX est conçu pour exceller sur des marchés volatils, s'adaptant rapidement aux mouvements de prix. Il présente une approche unique où il divise chaque position en plusieurs petits ordres, chacun avec des niveaux de prise de bénéfices personnalisés, permettant une gestion précise à la fois des bénéfices et des risques.

Qu'est-ce qui le rend spécial ?

  • Système de Division Personnalisable : Contrôlez comment les ordres sont divisés pour une gestion des risques sur mesure. Chaque segment peut être ajusté en fonction des différentes conditions du marché.
  • Entrées Sensibles aux Tendances : Utilise des indicateurs propriétaires pour suivre la direction du marché et tirer parti des tendances fortes.
  • Ajustement Dynamique : Ajuste automatiquement la taille des trades en fonction de la volatilité du marché, visant à optimiser les résultats pendant les périodes calmes et actives.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Precision FX est conçu pour analyser l'élan du marché en utilisant un mélange de logique de suivi de tendance et d'oscillateurs propriétaires. Lorsqu'un trade est initié, l'EA divise l'ordre en parties plus petites. Cette méthode permet des sorties plus fluides à mesure que chaque portion atteint son objectif, réduisant l'impact des retournements soudains du marché. C'est parfait pour les traders cherchant à équilibrer croissance et contrôle des risques.

Résultats Prouvés

Les données de backtesting montrent une performance constante, avec un accent sur une croissance régulière du compte. Les utilisateurs ont signalé des résultats améliorés en personnalisant la fonction de division des ordres, leur permettant d'aligner la performance de l'EA sur leur tolérance au risque. C'est un choix polyvalent pour ceux qui apprécient la précision dans le trading.

Configuration Simplifiée

No complicated settings—just load Precision FX on your (any symbol) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like (M5) for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Conseils Importants :

  • Uniquement sur un graphique : Pour éviter les trades chevauchants, assurez-vous que Precision FX est attaché à un seul graphique.
  • Contactez le Support : Besoin d'aide ? Obtenez des conseils pour optimiser l'EA afin de l'adapter à votre style de trading.

Ne tardez pas—procurez-vous votre copie avant que le prix n'augmente à 990 $ ! Débloquez la puissance de la gestion avancée des ordres et prenez le contrôle de votre parcours de trading.

brainiacz
180
brainiacz 2025.01.10 11:21 
 

The idea of this EA sounds interesting, so i bought it, but so far its painfully unprofitable - 14 losses and 3 wins

Miss Chahana Ibrahim
630
Réponse du développeur Miss Chahana Ibrahim 2025.09.07 15:25
Hello the new version is stable please give it a try
Répondre à l'avis