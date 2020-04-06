RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control

RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - O Salvador de Contas Prop Firm Definitivo

Está cansado de falhar nos seus desafios de Prop Firm (FTMO, MFF, etc.) devido a um único erro emocional ou a uma falha momentânea na gestão de risco? O RiskGuardian Pro é o seu Sistema de Disciplina Obrigatória, concebido para o ajudar a passar nas avaliações e a proteger a sua conta financiada.

🔥 Principais Problemas Resolvidos:

* Bloqueio Rígido Anti-Emoção (Anti-Tilt Hard Lock): Fecha instantaneamente todas as transações e bloqueia o terminal no momento em que o seu limite máximo de drawdown diário definido (p. ex., 4%) é atingido. Elimina completamente o trading por vingança.

* Dimensionamento de Lotes com Um Clique: Pare de calcular manualmente. Basta introduzir o risco monetário desejado e o sistema calcula automaticamente o tamanho de lote perfeito, garantindo que cada transação adere às regras da Prop Firm.

* Proteção da Conta Financiada: Garante que nunca violará os limites rigorosos de drawdown diário ou geral, mantendo o seu estatuto de conta financiada seguro contra violações dispendiosas.

💸 O Investimento: O custo do RiskGuardian Pro é significativamente menor do que pagar por uma única repetição do exame Prop Firm. É o seguro mais barato e eficaz para a sua carreira de trading.