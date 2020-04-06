GridSync Pro é um EA de negociação de grade sofisticada projetado para MetaTrader 4 que combina execução totalmente automatizada com flexibilidade de negociação manual . Isto EA de rede inteligente implementa um estratégia de grade avançada e não martingale com controles precisos de gerenciamento de risco , incluindo metas de lucro diário, limites de perdas e trailing stops para proteger o capital durante condições de mercado voláteis . O sistema mantém uma grade contínua de ordens pendentes pré-espaçadas (parar ou limitar) em ambas as direções sem limites , preenchendo sistematicamente lacunas de preços durante ambos condições de variação e tendência .

A EA constrói uma rede de grade personalizável com tamanhos de passo ajustáveis (3+ pips) e densidade de ordens (2+ ordens por lado) , permitindo que os comerciantes escolham entre ordens de parada, ordens de limite ou abordagens híbridas . gerenciamento avançado de riscos fecha automaticamente posições perdedoras com lucro quando o preço reverte 50% do movimento da tendência , eliminando a necessidade de retração completa . Recursos adicionais incluem filtros de sessão de tempo evitar eventos de notícias de alto impacto e suporte para negociação multipar (Ouro, BTC, principais Forex) com rastreamento individual de números mágicos .





Principais características

Configuração de grade flexível: Ajustar FirstOrderDistance (4 pips), GridStepSize (3 pips) e GridOrdersPerSide (2) para corresponder à volatilidade

Controles de Risco Avançados: Definir TakeProfit ($ 0,25/negociação), StopLoss ($ 5/negociação), DailyProfitTarget ($ 5) e DailyLossLimit ($ 10)

Gestão Comercial Inteligente: Opcional paradas finais (TrailStart $ 1, TrailRetreat $ 0,50) e desligamento automático baseado em equidade

Painel profissional: Monitoramento em tempo real de saldo, margem, P/L (diário/semanal/mensal) com substituições manuais com um clique

Execução de baixa latência: Otimizado para atendimento rápido de pedidos



Quem deve usar este EA?

Entusiastas da negociação em grade: Procurando um estratégia de grade avançada e não martingale com controles de rebaixamento

Cambistas de ouro/BTC: Capitalizando em volatilidade intradiária em XAUUSD ou mercados de criptomoedas

Operadores de múltiplos pares: Correndo grades paralelas em Forex, índices ou commodities

Traders automatizados avessos ao risco: Utilizando limites de lucro diário e limites de perdas



Instrumentos e configurações ideais

Melhores desempenhos: XAUUSD (ouro), BTCUSD, EURUSD e principais empresas com spread baixo

Prazos recomendados: Funciona eficazmente em todos os prazos

Duração da sessão: Filtros de sessão personalizáveis ajudam a evitar períodos de alta volatilidade



Notas Finais – Uma Solução de Rede Moderna

Projetado para comerciantes que priorizam estratégias de grade ajustadas ao risco sem dependência de martingale, GridSync Pro combina automação avançada com flexibilidade manual através de seu painel personalizável , tipos de ordens híbridas (stop/limit) e filtros de sessão inteligentes . O sistema espaçamento de grade adaptável responde dinamicamente às mudanças condições de liquidez , enquanto controles granulares permitir o ajuste preciso de parâmetros de risco .

Para desempenho ideal , recomendamos fortemente baixando a versão demo primeiro para verificar a compatibilidade com seu estilo de negociação. Após a compra, conduza testes completos por 2 a 3 semanas em um ambiente de demonstração para identificar configurações ideais, incluindo tamanhos de etapas da grade, metas de lucro diárias, seleção de instrumentos e tolerância de redução ao mesmo tempo em que se familiariza com o interface de painel abrangente .

Esse consultor especialista tem melhor desempenho quando implantado em Corretores ECN com spreads apertados , usando configurações iniciais conservadoras (0,01 lote, lucro de $ 0,25) e filtros de sessão baseados em tempo evitar períodos de alta volatilidade . Caso necessite de assistência técnica ou encontre problemas operacionais, entre em contato comigo diretamente por mensagem privada para esclarecer dúvidas e implementar as melhorias necessárias.

Ao combinar gestão de risco transparente com modos de execução flexíveis , GridSync Pro oferece aos comerciantes uma sofisticado, mas acessível abordagem ao moderno negociação de rede entre Mercados Forex e CFD .



