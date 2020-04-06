GridSync Pro

GridSync Pro   é um   EA de negociação de grade sofisticada   projetado para   MetaTrader 4   que combina   execução totalmente automatizada   com   flexibilidade de negociação manual . Isto   EA de rede inteligente   implementa um   estratégia de grade avançada e não martingale   com   controles precisos de gerenciamento de risco , incluindo   metas de lucro diário, limites de perdas e trailing stops   para proteger o capital durante   condições de mercado voláteis . O sistema mantém uma   grade contínua de ordens pendentes pré-espaçadas   (parar ou limitar) em ambas as direções   sem limites , preenchendo sistematicamente   lacunas de preços   durante ambos   condições de variação e tendência .

A EA constrói uma   rede de grade personalizável   com   tamanhos de passo ajustáveis (3+ pips)   e   densidade de ordens (2+ ordens por lado) , permitindo que os comerciantes escolham entre   ordens de parada, ordens de limite ou abordagens híbridas .   gerenciamento avançado de riscos   fecha automaticamente posições perdedoras com lucro quando o preço reverte   50% do movimento da tendência , eliminando a necessidade de   retração completa . Recursos adicionais incluem   filtros de sessão de tempo  evitar   eventos de notícias de alto impacto   e suporte para   negociação multipar   (Ouro, BTC, principais Forex) com   rastreamento individual de números mágicos .


Principais características

  • Configuração de grade flexível:   Ajustar   FirstOrderDistance (4 pips), GridStepSize (3 pips) e GridOrdersPerSide (2)   para corresponder à volatilidade

  • Controles de Risco Avançados:   Definir   TakeProfit ($ 0,25/negociação), StopLoss ($ 5/negociação), DailyProfitTarget ($ 5) e DailyLossLimit ($ 10)

  • Gestão Comercial Inteligente:   Opcional   paradas finais (TrailStart $ 1, TrailRetreat $ 0,50)   e   desligamento automático baseado em equidade

  • Painel profissional:   Monitoramento em tempo real de   saldo, margem, P/L (diário/semanal/mensal)   com   substituições manuais com um clique

  • Execução de baixa latência:   Otimizado para   atendimento rápido de pedidos


Quem deve usar este EA?

  • Entusiastas da negociação em grade:   Procurando um   estratégia de grade avançada e não martingale   com   controles de rebaixamento

  • Cambistas de ouro/BTC:   Capitalizando em   volatilidade intradiária   em XAUUSD ou mercados de criptomoedas

  • Operadores de múltiplos pares:   Correndo   grades paralelas   em Forex, índices ou commodities

  • Traders automatizados avessos ao risco:   Utilizando   limites de lucro diário   e   limites de perdas


Instrumentos e configurações ideais

  • Melhores desempenhos:   XAUUSD (ouro), BTCUSD, EURUSD e   principais empresas com spread baixo

  • Prazos recomendados:   Funciona eficazmente em todos os prazos

  • Duração da sessão:   Filtros de sessão personalizáveis ajudam a evitar períodos de alta volatilidade


Notas Finais – Uma Solução de Rede Moderna

Projetado para comerciantes que priorizam   estratégias de grade ajustadas ao risco   sem dependência de martingale,   GridSync Pro   combina   automação avançada   com   flexibilidade manual   através de seu   painel personalizável ,   tipos de ordens híbridas (stop/limit) e   filtros de sessão inteligentes . O sistema   espaçamento de grade adaptável   responde dinamicamente às mudanças   condições de liquidez , enquanto   controles granulares   permitir o ajuste preciso de   parâmetros de risco .

Para   desempenho ideal , recomendamos fortemente   baixando a versão demo primeiro   para verificar a compatibilidade com seu estilo de negociação. Após a compra, conduza   testes completos por 2 a 3 semanas   em um ambiente de demonstração para identificar   configurações ideais, incluindo   tamanhos de etapas da grade, metas de lucro diárias, seleção de instrumentos e tolerância de redução ao mesmo tempo em que se familiariza com o   interface de painel abrangente .

Esse   consultor especialista   tem melhor desempenho quando implantado em   Corretores ECN   com   spreads apertados , usando   configurações iniciais conservadoras   (0,01 lote, lucro de $ 0,25) e   filtros de sessão baseados em tempo   evitar   períodos de alta volatilidade . Caso necessite de assistência técnica ou encontre problemas operacionais, entre em contato comigo diretamente por mensagem privada para esclarecer dúvidas e implementar as melhorias necessárias.

Ao combinar   gestão de risco transparente   com   modos de execução flexíveis ,   GridSync Pro   oferece aos comerciantes uma   sofisticado, mas acessível   abordagem ao moderno   negociação de rede   entre   Mercados Forex e CFD .


