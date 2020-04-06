Sapphire Passive Bolt
- Experts
- Bulaya Wongani
- Versão: 1.2
- Ativações: 5
O Sapphire Passive Bolt é a inteligência artificial especializada de 2026 que você estava esperando para finalmente gerar lucro. Projetada para o mercado moderno, esta IA especializada vai além dos indicadores tradicionais, utilizando processamento de dados de alta frequência e redes neurais adaptativas para navegar no cenário volátil atual.
Inteligência Multimoedas Verdadeira: Ao contrário dos bots padrão que simplesmente copiam configurações entre pares, o Sapphire analisa a correlação entre mais de 28 pares principais e secundários simultaneamente. Ele identifica onde reside a verdadeira força, garantindo que você não esteja apenas negociando ruído, mas capturando o fluxo institucional.
Execução Imparcial: Elimina o custo do "erro humano". Seja um pico de notícias às 3 da manhã ou uma sessão asiática lenta, o Sapphire permanece disciplinado, executando sua estratégia com precisão de microssegundos.
Proteções Avançadas contra Riscos: Os "Escudos de Volatilidade" integrados ajustam automaticamente sua exposição durante eventos de notícias de alto impacto, protegendo seu capital contra derrapagens e gaps que destroem contas tradicionais.
Lógica otimizada para 2026: A maioria dos robôs no mercado é baseada na lógica de 2018. O Sapphire Passive Bolt foi atualizado para o ambiente de liquidez de 2026, apresentando parâmetros de auto-otimização que se adaptam às mudanças dos ciclos de mercado sem a necessidade de ajustes manuais constantes.
EURUSD,GBPUSD, USDJPY (H1)
XAUUSD (M30 & M5)