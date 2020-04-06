Sapphire Passive Bolt

O Sapphire Passive Bolt é a inteligência artificial especializada de 2026 que você estava esperando para finalmente gerar lucro. Projetada para o mercado moderno, esta IA especializada vai além dos indicadores tradicionais, utilizando processamento de dados de alta frequência e redes neurais adaptativas para navegar no cenário volátil atual.
Inteligência Multimoedas Verdadeira: Ao contrário dos bots padrão que simplesmente copiam configurações entre pares, o Sapphire analisa a correlação entre mais de 28 pares principais e secundários simultaneamente. Ele identifica onde reside a verdadeira força, garantindo que você não esteja apenas negociando ruído, mas capturando o fluxo institucional.
Execução Imparcial: Elimina o custo do "erro humano". Seja um pico de notícias às 3 da manhã ou uma sessão asiática lenta, o Sapphire permanece disciplinado, executando sua estratégia com precisão de microssegundos.
Proteções Avançadas contra Riscos: Os "Escudos de Volatilidade" integrados ajustam automaticamente sua exposição durante eventos de notícias de alto impacto, protegendo seu capital contra derrapagens e gaps que destroem contas tradicionais.
Lógica otimizada para 2026: A maioria dos robôs no mercado é baseada na lógica de 2018. O Sapphire Passive Bolt foi atualizado para o ambiente de liquidez de 2026, apresentando parâmetros de auto-otimização que se adaptam às mudanças dos ciclos de mercado sem a necessidade de ajustes manuais constantes.

EURUSD,GBPUSD, USDJPY (H1)

XAUUSD (M30 & M5) 

Produtos recomendados
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
SignalMaster Trend EA
Noel Dagubert Kayombo
Experts
SignalMaster Trend EA  is a Trend Expert Advisor. The strategy is based on two moving averages to determine the trend of the market.The system does not use risky strategies such as grid or martingale.  FEATURES No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Every trade has SL and TP from beginning. Only one trade at a time, for each currency pair. The EA supports symbols with a suffix or prefix. Free Demo available to download. INFORMATION Recommended currency pai
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Anti Scalping Trader mh
DMITRII GRIDASOV
Experts
"ANTI SCALPING TRADER EA" - é um sistema avançado de negociação automática baseado nas mais recentes pesquisas de ação do preço! Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 14 arquivos Set_file disponíveis! Baixe os arquivos Set_file do EA para teste e negociação: XAUUSD Set_file EURUSD Set_file NZDCAD Set_file CHFJPY Set_file CADJPY Set_file EURGBP Set_file GBPJPY Set_file GBPCAD Set_file CADCHF Set_file AUDCHF Set_file EURAUD Set_file GBPU
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robô de negociação no indicador MACD Esta é uma versão simplificada do robô de negociação, usa apenas uma estratégia de entrada (a versão avançada possui mais de 10 estratégias) Benefícios do especialista: Escalpelamento, Martingale, negociação em rede. Você pode configurar a negociação com apenas um pedido ou uma grade de pedidos. Uma grade de ordens altamente personalizável com uma etapa dinâmica, fixa ou multiplicadora e lote de negociação permitirá que você adapte o Expert Advisor a pra
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
Baby Shark Trader
Thi Tra Mi Duong
Experts
EA Baby Shark Trader is a smart trading system developed over the years and continuously improved. The EA uses trend and momentum scalping strategies. When the signal appeared, it quickly entered and then exited the position quickly. The strategy has an exclusive Stop Loss strategy to protect the account and optimize performance. Because the EA's Stop Loss is a complex and flexible market-based strategy, there are no specific parameters for Stop Loss. Stop Loss will be triggered under specific
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Arknights Gold
Huynh Van Cong Luan
Experts
Arknights Gold   – Fully Automated Trading Solution Arknights Gold   is a fully automated Expert Advisor designed to make trading simple, efficient, and adaptable for both beginners and professional traders. With most parameters pre-configured and optimized, users can start trading immediately without complex adjustments. Whether you are just getting started or already experienced,   Arknights Gold   offers the flexibility, risk control, and stability you need for long-term trading success.
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor identifies the beginning of a wave movement and starts working according to the direction of the new wave. It uses tight stop loss and take profit. Built-in protection against spread widening. Control of profit is performed by the tight trailing stop feature. Lot calculation is based on stop loss. For example, if stop loss is 250 points and MaxRisk = 10%, the lot size will be calculated in such a way that triggering the stop loss would lead to a loss equal to 10% of the deposi
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Experts
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor  is a automated forex trading robot designed to work on the most traded currency any pair. The strategy is based on using several MT4 indicators , each entry point is calculated using an advanced input filter based on the analysis of the movement of the price chart. Each order is secured by a fixed stop-loss while, no martingale, no grid, scalp or hedge.   Paramater •    Magic Order - is a special number that the EA assigns to its orders •    Take Profit - take p
Factor EA
Vitalii Zakharuk
Experts
Factor EA   is a fully automated scalping strategy expert advisor that runs on the M1 timeframe. Advisor settings are based on a safe trading strategy, the essence of which is to close the transaction, upon reaching a positive dynamism of profitability of several points, which allows the user to reduce the cost of opening losing trades. The EA is multifunctional and does not require a certain type of account for normal functioning. The EA’s mechanism of work is arranged so that before opening a
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Max Auto Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
MAX AUTO SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático para MT4. Este é um Expert Advisor de alta qualidade, do tipo "configure e esqueça", que faz todo o trabalho de negociação para você! 7 Set_files disponíveis para 7 pares! Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file Principais recursos do EA: - Métodos de negociação d
Bollinger Reversal Pro MT4
Adam Benjamin Kildare
Experts
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! Bollinger Reversal Pro (MT4) is a professional, fully-customisable Expert Advisor that targets reversal setups at the outer Bollinger Bands , filtered by RSI and ADX to avoid weak, choppy signals. It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed c
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Experts
Smart Trend Tracer EA: Your Automated Advantage in Gold Trading! Stop guessing the market direction. The Smart Trend Tracer is a cutting-edge Expert Advisor engineered to identify and follow high-probability trends with surgical precision. Leveraging a powerful combination of the proprietary Smart Trend Tracer indicator, a robust EMA trend filter, and dynamic money management, this EA is built to automate your trading and maximize your returns. The Golden Edge: Performance and Precision Gold-Op
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experts
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experts
BiBoosterix is a powerful trading robot for MetaTrader 4 designed for automated trading on financial markets. It combines an adaptive capital management algorithm with advanced market analysis strategies, making it an ideal tool for both novice and professional traders. Key Advantages Adaptive Algorithm : Automatic lot management based on account balance. Multicurrency Support : Ability to trade multiple currency pairs simultaneously. Effective Risk Management : Includes stop-loss, trailing stop
Time Scalper
Sabil Yudifera
Experts
Time Scalper is a multi-currency Expert Advisor, which works on many symbols and M1 timeframe. The Expert Advisor does not use high-risk trading strategies like Martingale. EA works with Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop with Neural Network Technology and Calculated through the last price every one minute not every tick. This made the decision that you do not have to worry about backtest results. For Customers Please write the author in private message to know which p
Root Diamond EA
Yevheniy Kopanitskyy
Experts
Full automatic trading platform incorporating the best settings of BinaryMiner and Root-Diamond Built-in configurations. 1. Automatic calculation of abyom from the deposit. 2.Opening only one position from the settlement level in Long or Short 3.Security for going to No Loss in cases of Contra trend 4 binary indicators filter the market and identify a nearby wave in the market movement. All incorporating configurations guarantee long-term income // --------- Configurable parameters -----
FREE
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Experts
Currency EURUSD . Timeframe H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 1% per trade.  Classic trend advisor.  The Expert Advisor is based on classic, time-tested indicators . Also, some strategies use Price Action . Every trade is protected by a stop loss  No martingale, no grid, no high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 4% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient, 15 very diff
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
CapitalCraft
Mr Nisit Noijeam
Experts
A Grid EA (Grid Expert Advisor) is an automated trading system used in the financial markets that employs a grid trading strategy. Grid trading involves opening buy and sell orders at predetermined price levels, with a specified price interval, known as the price grid. This trading strategy is similar to placing Buy Limit and Sell Limit orders at pre-defined price and time intervals. The EA operates automatically based on predefined rules and typically includes the following features: Price Gr
FlashPoint EA
Hasan Abdulhussein
Experts
FlashPoint Professional EA The Ultimate Smart Daily Breakout Revolution | Version 1.0 | Unlimited Activations FlashPoint – The Advanced Automated Trading Expert Elevate your trading to the highest professional standards with FlashPoint Professional – the most powerful Expert Advisor engineered for consistent daily profitability. Powered by a revolutionary dual-strategy system, advanced money management algorithms, and military-grade protection, FlashPoint delivers unmatched performance acr
AI Night Gold TI
Roman Mamonov
5 (1)
Experts
O Night Trading Gold Advisor baseado em Rede Neural é uma ferramenta inovadora para investidores e traders que buscam automatizar suas estratégias no mercado noturno. Este consultor usa tecnologias avançadas de aprendizado de máquina e redes neurais para analisar dados e tomar decisões comerciais. O custo inicial do orientador é de $ 190, as primeiras 10 cópias, a próxima mudança de preço é de $ 490, o custo final do orientador é de $ 1.490 O desenvolvimento de código para uma rede neural em um
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promoção de lançamento! Restam apenas algumas cópias por 449$! Próximo preço: 599$ Preço final: 999$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação de
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
O aprendizado profundo está remodelando o comércio de ouro, e assistentes inteligentes, como jardineiros, cuidam de jardins de negociação. O "Gold Garden" EA emprega tecnologia inteligente de aprendizado profundo e 20 anos de treinamento de dados para melhorar significativamente o desempenho da estratégia. Com ele, o trading se torna mais fácil e inteligente. Vamos nos unir para iniciar a era do trading inteligente e transformar o trading em um jardim de felicidade. Este será o seu exclusivo Gol
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Resta apenas uma unidade pelo preço de 550 $. Depois disso, o valor aumentará para 650 $ e 750 $, com preço final de 1200 $ Sinal ao vivo >>>>> Clique Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risc
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
From the famous Gold Mining EA developer — SJ presents GoldZ AI – The Next Generation Gold Trading Powerhouse Precision. Intelligence. Profit. GoldZ AI isn’t just another trading robot — it’s your high-speed, market-savvy gold trading partner , built to conquer XAUUSD with a powerful fusion of price action mastery, smart trend detection, and machine learning intelligence . At its core, GoldZ AI thrives on   Asian closing,Llondon opening , New York  opening   session momentum . By identifying
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experts
EvoTrade: O Primeiro Sistema de Trading Autoaprendizado do Mercado Permita-me apresentar o EvoTrade, um consultor de trading único desenvolvido com tecnologias de ponta em visão computacional e análise de dados. Este é o primeiro sistema de trading autoaprendizado no mercado, operando em tempo real. O EvoTrade analisa as condições do mercado, ajusta estratégias e se adapta dinamicamente às mudanças, oferecendo precisão excepcional em qualquer ambiente. O EvoTrade utiliza redes neurais avançadas,
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
O       Opening Range Breakout Master   é um sistema de negociação algorítmica profissional projetado para capitalizar conceitos de negociação institucional, como       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) e estratégias baseadas em liquidez   . Este consultor especialista automatiza a detecção e execução de       rompimentos de intervalo de abertura (ORB)       nas principais sessões globais de Forex, incluindo       Londres, Nova York, Tóquio e Midnight Killzones   , permitindo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experts
ThraeX – Scalping em M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado pela disciplina e precisão da era romana, ThraeX é um Expert Advisor (EA) especializado para MetaTrader 4 , desenvolvido especificamente para operações de alta frequência no gráfico de 1 minuto (M1) . Foi projetado para lidar com rápidas flutuações do mercado, buscando identificar e reagir a movimentos de preço de curto prazo com alta velocidade e adaptabilidade. Principais características: ️ Lógica de scalping para M1 – Desenvolvido para tom
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD) O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior con
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
Forjado a partir da perda. Aperfeiçoado com dor. Lançado com propósito. ️ ESTRUTURA. NÃO ESPECULAÇÃO. O Three Little Birds EA não é apenas mais um robô de negociação. É um motor forjado em batalha, criado ao longo de anos de fracassos reais e projetado para uma missão:   proteger, recuperar e aumentar seu patrimônio — quando o mercado se torna cruel. Ele combina   três estratégias poderosas   em perfeita sincronia: Grade de Perdas com Martingale   : absorve perdas e constrói em dir
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experts
Candle Power EA Carteira de 5 Estratégias de Mean-Reversion para o S&P 500 Por favor, escreva-me após a Compra para receber o Manual em PDF e um link para um Vídeo Explicativo detalhado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descarregue aqui o SETFILE e as instruções   Com medo do próximo Crash? Com o Candle Power EA não precisa. O EA reúne cinco Estratégias complementares de Mean-Reversion ( 5 Definições com diferentes Métodos de Filtro ) sobre o S&P 500 . Ele trata Excessos —
Mais do autor
Sapphire MMVX Trading Robot
Bulaya Wongani
Experts
O Sapphire MMVX Trading Robot usa uma forma única de análise de mercado, incorporando análise de vários períodos de tempo e quebra(s) ideal(is) de estrutura(s) para garantir uma entrada perfeita no mercado. Ele tem um rebaixamento mínimo ao negociar, perfeito para o que o desenvolvedor gosta de chamar de super scalping. Além disso, possui um filtro de alcance para ajudar a reduzir a imobilidade do mercado. O robô possui um filtro de tempo para permitir que você escolha o horário em que prefere q
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário