CurrencyMeter Pro

title: "CurrencyMeter Pro - Analisador Profissional de Força Multi-Mercado", overview: "Visão Geral", overviewText: "CurrencyMeter Pro é um poderoso analisador de momentum em tempo real que rastreia a força de moedas, criptomoedas, índices, metais e mercados de energia de relance. Tome decisões de trading mais inteligentes identificando instantaneamente os instrumentos mais fortes e mais fracos em múltiplas classes de ativos.\n\nSeja você um trader de forex procurando parear moedas fortes contra fracas, ou um trader multi-ativos buscando confirmação de momentum, CurrencyMeter Pro lhe dá a vantagem que você precisa.", keyFeatures: "Principais Recursos", realTimeMomentum: "Análise de Momentum em Tempo Real", realTimeMomentumText: "• Calcula momentum a cada tick usando normalização adaptativa de mínimo/máximo móvel\n• Suavização EMA incorporada elimina ruído e sinais falsos\n• Escala de -15 a +15 para fácil interpretação\n• Barras codificadas por cor: Verde = momentum altista, Vermelho = momentum baixista", accurateDXY: "Índice do Dólar Americano (DXY) Preciso", accurateDXYText: "• Calcula DXY usando a fórmula oficial do ICE com ponderações de moedas corretas\n• Acompanhe a verdadeira força do dólar junto com pares individuais\n• Opção de exibir DXY no topo ou no fundo da lista", displayModes: "Dois Modos de Exibição (Incluídos)", displayModesText: "Este produto inclui DOIS arquivos de indicador para seu estilo de trading:\n\n1. CurrencyMeter_Pro.mq4 (Versão no Gráfico)\n• Exibe diretamente no seu gráfico de preços como sobreposição\n• Posicione em qualquer lugar: Superior-Esquerdo, Superior-Direito, Inferior-Esquerdo ou Inferior-Direito\n• Perfeito para traders que querem tudo visível em uma tela\n\n2. CurrencyMeter_Pro_Subwindow.mq4 (Versão Subjanela)\n• Exibe em um painel separado abaixo do seu gráfico\n• Opção de layout horizontal para visualização compacta\n• Ideal para traders que preferem um gráfico limpo com indicadores em painéis separados", customizable: "Exibição Totalmente Personalizável", customizableText: "• Posição ajustável (deslocamento X/Y em pixels)\n• Largura, altura e espaçamento das barras personalizáveis\n• Escolha suas cores para momentum positivo, negativo e neutro\n• Cor de texto fixa ou dinâmica (combina com a cor da barra ou permanece fixa)\n• Tamanho e estilo de fonte ajustáveis", brokerCompat: "Compatibilidade Universal com Corretoras", brokerCompatText: "• Opções de prefixo/sufixo de símbolo funcionam com QUALQUER convenção de nomenclatura de corretora\n• Suporta formatos como: EURUSD, EURUSDm, EUR/USD, EURUSD.pro, m.EURUSD\n• Auto-detecção: Exibe apenas instrumentos que sua corretora oferece", eaIntegration: "Pronto para Integração com EA", eaIntegrationText: "• Exporta todos os valores de momentum via GlobalVariables\n• Acesse dados de força em tempo real em seus Expert Advisors\n• Formato de variáveis: Momentum_EURUSD, Momentum_DXY, etc.", supportedInstruments: "Instrumentos Suportados (100+)", forexMajors: "Principais Forex (7): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD", forexCrossesEUR: "Cruzamentos Forex - EUR (18): EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURCZK, EURDKK, EURGBP, EURHKD, EURHUF, EURJPY, EURMXN, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURRUB, EURSEK, EURSGD, EURTRY, EURZAR", forexCrossesGBP: "Cruzamentos Forex - GBP (16): GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPCZK, GBPDKK, GBPHKD, GBPHUF, GBPJPY, GBPMXN, GBPNOK, GBPNZD, GBPPLN, GBPSEK, GBPSGD, GBPTRY, GBPZAR", forexCrossesOther: "Cruzamentos Forex - AUD/NZD/CAD/CHF (11): AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD", forexExotics: "Exóticos Forex - USD (13): USDCNH, USDCZK, USDDKK, USDHKD, USDHUF, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDRUB, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR", otherForex: "Outros Forex (1): NOKSEK", preciousMetals: "Metais Preciosos (4): XAUUSD (Ouro/USD), XAGUSD (Prata/USD), XAUAUD (Ouro/AUD), XAGAUD (Prata/AUD)", oilEnergy: "Petróleo e Energia (3): USOUSD (Petróleo Bruto US), UKOUSD (Petróleo Brent), XNGUSD (Gás Natural)", crypto: "Criptomoedas (5): BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum), LTCUSD (Litecoin), XRPUSD (Ripple), BCCUSD (Bitcoin Cash)", indicesUS: "Índices - EUA (3): U30USD (Dow Jones 30), SPXUSD (S&P 500), NASUSD (Nasdaq 100)", indicesEurope: "Índices - Europa (5): 100GBP (UK FTSE 100), D30EUR (Germany DAX 30), F40EUR (France CAC 40), E50EUR (Euro Stoxx 50), E35EUR (Spain IBEX 35)", indicesAsia: "Índices - Ásia Pacífico (4): 225JPY (Japan Nikkei 225), 200AUD (Australia S&P 200), H33HKD (Hong Kong Hang Seng), H50HKD (Hong Kong 50)", customSymbols: "Símbolos Personalizados (10 Espaços): Adicione QUALQUER símbolo que sua corretora ofereça usando os 10 campos de entrada de símbolos personalizados", inputParams: "Parâmetros de Entrada", calcSettings: "Configurações de Cálculo", calcSettingsText: "• Rolling Bars - Período de retrospectiva para cálculo mín/máx - Padrão: 10\n• Smoothing Factor - Intensidade de suavização EMA (0.01-0.5) - Padrão: 0.1\n• Calculation Timeframe - Timeframe para dados de preço - Padrão: M1", displaySettings: "Configurações de Exibição", displaySettingsText: "• Display Corner - Canto do gráfico para posicionamento (versão no gráfico) - Padrão: Left Upper\n• X Offset - Distância horizontal do canto (pixels) - Padrão: 10\n• Y Offset - Distância vertical do canto (pixels) - Padrão: 50\n• Bar Max Width - Largura máxima das barras de momentum (pixels) - Padrão: 150\n• Bar Height - Altura de cada barra (pixels) - Padrão: 18\n• Spacing Between Bars - Espaço vertical entre medidores (pixels) - Padrão: 28\n• Font Size - Tamanho do texto - Padrão: 10\n• Font Name - Fonte do texto - Padrão: Arial Bold\n• Positive Momentum Color - Cor para momentum altista - Padrão: Lime\n• Negative Momentum Color - Cor para momentum baixista - Padrão: Red\n• Neutral/Background Color - Cor da barra de fundo - Padrão: Gray\n• Text Color - Cor da etiqueta (quando fixa) - Padrão: White\n• Use Fixed Text Color - True=cor fixa, False=dinâmica (combina com barra) - Padrão: False\n• Horizontal Layout - Exibição lado a lado (apenas versão subjanela) - Padrão: True", brokerSettings: "Configurações da Corretora", brokerSettingsText: "• Symbol Prefix - Adicionado antes do nome do símbolo (ex., \"m.\") - Padrão: Vazio\n• Symbol Suffix - Adicionado após o nome do símbolo (ex., \".pro\" ou \"m\") - Padrão: Vazio", dxySettings: "Configurações DXY", dxySettingsText: "• Show DXY - Exibir Índice do Dólar calculado - Padrão: True\n• DXY At Bottom - Mostrar DXY no fundo da lista (vs topo) - Padrão: True", howToUse: "Como Usar", installation: "Instalação", installationText: "1. Copie ambos os arquivos .ex4 para sua pasta Indicators do MT4\n2. Reinicie o MT4 ou atualize o painel Navigator\n3. Arraste sua versão preferida para um gráfico", quickStart: "Início Rápido", quickStartText: "1. Habilite os instrumentos que deseja rastrear na aba Inputs\n2. Ajuste as configurações de exibição à sua preferência\n3. Se os símbolos não aparecerem, verifique a convenção de nomenclatura da sua corretora e defina o prefixo/sufixo apropriado", tradingApps: "Aplicações de Trading", tradingAppsText: "• Parear Forte vs Fraco: Quando EUR mostra +12 e JPY mostra -10, considere comprar EURJPY\n• Confirmar Tendências: Use a direção do momentum para confirmar sua análise técnica\n• Escaneamento Multi-Ativos: Identifique rapidamente quais mercados estão se movendo\n• Correlação do Dólar: Compare DXY com pares USD para trades de correlação", importantNotes: "Notas Importantes", calibrationPeriod: "Período de Calibração Inicial", calibrationPeriodText: "O indicador requer aproximadamente 20-30 segundos para calibrar os cálculos de mínimo/máximo móvel quando carregado pela primeira vez em um gráfico. Os valores de momentum estabilizarão e exibirão com precisão após este breve período de inicialização. Este é um comportamento normal necessário para escalonamento adaptativo preciso.", chartWindowSize: "Tamanho da Janela do Gráfico", chartWindowSizeText: "Para desempenho ideal ao habilitar novos instrumentos, certifique-se de que sua janela de gráfico esteja em um tamanho razoável. Se alguns medidores não aparecerem em janelas de gráfico menores, simplesmente amplie a janela do gráfico e recarregue o indicador. Uma vez carregado, você pode redimensionar o gráfico como desejar e todos os medidores permanecerão visíveis.", symbolAvailability: "Disponibilidade de Símbolos", symbolAvailabilityText: "O indicador detecta automaticamente quais símbolos sua corretora oferece. Se você habilitar um instrumento que sua corretora não fornece, ele simplesmente não aparecerá na exibição. Use os espaços de símbolos personalizados para adicionar quaisquer símbolos específicos da corretora não na lista predefinida.", whyChoose: "Por Que CurrencyMeter Pro?", whyChooseText: "✓ Cobertura Multi-Ativos - Forex, Cripto, Índices, Metais, Energia tudo em um indicador\n✓ Precisão Profissional - Fórmula DXY oficial, suavização EMA, normalização adaptativa\n✓ Dois Modos de Exibição - Sobreposição no gráfico OU painel de subjanela separado\n✓ Compatibilidade Universal - Funciona com qualquer convenção de nomenclatura de símbolos de corretora\n✓ Totalmente Personalizável - Cores, tamanhos, posições e mais de 100 instrumentos para escolher\n✓ Pronto para EA - Saída GlobalVariable para integração de trading automatizado\n✓ 10 Espaços Personalizados - Adicione qualquer símbolo que sua corretora ofereça", whatsIncluded: "O Que Está Incluído", whatsIncludedText: "• CurrencyMeter_Pro.ex4 (Versão no Gráfico)\n• CurrencyMeter_Pro_Subwindow.ex4 (Versão Subjanela)\n• Guia do Usuário (este documento)", support: "Suporte", supportText: "Se você tiver perguntas ou precisar de assistência, por favor deixe um comentário ou envie uma mensagem. Estou comprometido em garantir que você obtenha o máximo do CurrencyMeter Pro.", closingLine: "Negocie de forma mais inteligente sabendo quais mercados são mais fortes. Baixe o CurrencyMeter Pro hoje.", soundAlertTitle: "Recursos de Alerta Sonoro Adicionados", soundAlertNewSettings: "Nova Seção de Configurações", soundAlertSettingsList: "• Enable Sound Alerts - Interruptor mestre liga/desliga - Padrão: false\n• Alert on Zero Crossing - Som quando momentum muda positivo↔negativo - Padrão: true\n• Alert on Threshold - Som quando momentum cruza ±limiar - Padrão: true\n• Threshold Level - Nível para acionar alertas de limiar - Padrão: 10\n• Cooldown Between Alerts - Segundos antes do mesmo instrumento alertar novamente - Padrão: 5\n• Bullish Sound File - Arquivo .wav para cruzamentos positivos - Padrão: alert.wav\n• Bearish Sound File - Arquivo .wav para cruzamentos negativos - Padrão: alert2.wav", instrumentToggles: "Interruptores de Som de Instrumentos", instrumentTogglesText: "Interruptores pré-configurados para instrumentos comuns:\n• EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD\n• XAUUSD (Ouro), BTCUSD, ETHUSD\n• U30USD (Dow), SPXUSD (S&P), NASUSD (Nasdaq)\n• DXY (Índice do Dólar)", customWatchList: "Lista de Observação Personalizada", customWatchListText: "4 espaços onde você pode inserir QUALQUER nome de símbolo para monitorar com alertas sonoros.", howItWorks: "Como Funciona", zeroCrossingAlerts: "Alertas de Cruzamento de Zero:", zeroCrossingAlertsText: "• Reproduz som altista quando momentum vai de negativo → positivo\n• Reproduz som baixista quando momentum vai de positivo → negativo", thresholdCrossingAlerts: "Alertas de Cruzamento de Limiar:", thresholdCrossingAlertsText: "• Reproduz som altista quando momentum cruza acima de +10 (ou seu limiar)\n• Reproduz som baixista quando momentum cruza abaixo de -10 (ou seu limiar)", smartFeatures: "Recursos Inteligentes:", smartFeaturesText: "• Período de calibração automático de 30 segundos (sem alertas durante inicialização)\n• Cooldown previne spam de som\n• Registra todos os alertas na aba Experts com detalhes", exampleSetup: "Exemplo de Configuração", exampleSetupText: "Para monitorar EURUSD e DXY para trading:\n1. Enable Sound Alerts = true\n2. Sound_EURUSD = true\n3. Sound_DXY = true\n4. Threshold Level = 10\n5. Cooldown = 5 segundos\n\nVocê ouvirá:\n• Alerta quando momentum do EURUSD cruza ±10\n• Alerta quando EURUSD muda para altista/baixista\n• Alerta quando DXY cruza ±10 (confirmação inversa)\n• Sons diferentes para saber qual disparou", availableSounds: "Sons MT4 Disponíveis", availableSoundsText: "Estes estão na sua pasta Sounds do MT4:\n• alert.wav, alert2.wav\n• tick.wav\n• news.wav\n• ok.wav\n• expert.wav\n• connect.wav\n\nOu adicione seus próprios arquivos .wav para personalizar!
