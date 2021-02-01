Vai romper hoje ou não? - página 10
Muito bem esclarecido.
Eu fui cheio de dedos na minha última postagem, pois sei que aqui tem muito sonhador, incauto, iniciante, insano e desesperado, recomendo a todos esses e aos demais que não me ouçam.
Bons negócios.
Oi Rogério,
Oi Patinhas,
Respondendo aos últimos tópicos num só, os problemas extra-mercado (desemprego, recessão, redução de renda, inflação, etc) isso vai ocorrer, infelizmente. Então é tentar ganhar um pouco (ou amortizar os futuros problemas financeiros) que vão surgir.
Podem apostar que o prejuízo econômico/financeiro da indústria, comércio e emprego do nosso país serão mais catastróficos que as vidas que o Covid-19 tem levado.
E eu também não entendo danado nenhum de bolsa, b3, renda variável, mercado de capitais, coisa de doido uma sopa de letrinhas que me deixa doido. Conversas de mercado as vezes parece minha mulher conversando comigo na área de saúde, só faço boiar. Ontem estávamos assistindo um programa de saúde daí a pessoa tinha problema de lingua grande que não cabia na boca direito (coisa que eu nem sabia que existia, pra mim isso era coisa apenas de gente faladora, linguaruda...), dai ela instantaneamente falou o nome científico disso (que claro que agora não vou lembrar né, uns nomes estrambólicos que só...). Então, olhei para ela com cara de que "boiei", chamei ela de CdF e começamos a rir, ela rindo da minha ignorância e eu rindo da minha burrice.... Bem, as vezes, é assim que me sinto quando ouço alguém falar em B3 e tal.
As vezes até acerto uma coisinha aqui, ou ali, mas no geral sei menos que a maioria dos amigos daqui.
Nestes últimos dias de bolsa caindo caindo caindo, só tenho feito uma coisa: Olho pra direção que a barra tá indo e vou vendido, vendido, vendido, só isso. Científico, analítico e extremamente elaborado minha estratégia não? Pois bem... por ai vocês podem imaginar como entendo do assunto.
Meio doido meu texto né? Culpa da Budweiser que tomei agora pouco, perdão.
Torcendo para o sucesso de todos nós,
Grande abraço e obrigado pelas palavras dos post de voces :) :) :)
Meu caro, esta estratégia singela deve estar fazendo vc ganhar uma boa grana nesse mercado que só tá indo ladeira-abaixo ... Só não esquece de gerenciar o risco: use sempre o stop-loss e certifique-se de que o volume vezes a distância do stop-loss não seja um valor capaz de te machucar emocionalmente caso seja perdido.
E no mercado atual, se for daytrade é melhor só entrar vendido ... se entrar na direção contrária corre risco de entrar em leilão e, nesse caso, o stop-loss é incapaz de proteger, pois vc só sai da operação pelo preço que os demais players fecharem ao final do leilão ... e no daytrade do dólar também recomendo que só entre vendido, pois o BC esta intervindo e, se der azar de vc estar comprado a hora que ele intervir, o preço desce direto 20 pontos, furando seu stop-loss ... acho esse mercado agora muito perigoso pra day trade ... mas se entrar só vendido acho que tem menos perigo, pq dificilmente ações ou índice daria um repique instantâneo pra cima nas atuais circunstâncias (com o dólar até pode acontecer, mas pra cima é mais devagar, o stop-loss protege).
Bom dia,
sinal verde! dispensa comentários!!!
E aí? Estão acreditando nessa alta de hoje como um possível início de "virada" ?
Eu sinceramente não acredito. Pra mim é gato moribundo tendo espasmo. Não vejo chance de bolsa subir com pandemia e mortes crescendo diariamente no país em ritmo exponencial. Qdo o gráfico da epidemia começar a desacelerar e começarem a falar em fim da quarentena, ai vou acreditar. Por enquanto não.
Mas, por via das dúvidas (vai que eu estou errado, né?), hoje aceitei ganhar 3% a.m. sobre mais um pedacinho da minha LFT em troca de me comprometer a comprar um punhadinho de ITSA4 a R$ 5,84 em 20/4. Se não descer até esse preço, ganho 3%. Se afundar abaixo desse preço, meu "castigo" vai ser adquirir ITSA4 a R$ 5,65.
Hoje nem foi um dia bom pra fazer isso ... vender volatilidade tem que ser em dia de pânico ... se eu não fosse tão afoito, esperaria pra vender essa mesma put com ganho de 5% a.m. num dia mais nervoso ... mas, vai que o mercado começa a subir e a volatilidade cai, né? Acaba a festa e fico chupando o dedo com os 0,3% a.m. da minha LFT ... então vou voltando à bolsa aos pouquinhos, beeem devagar.
Também acho que seja um repique e quando vai deixar de ser repique? São aquelas 13 barras sem furar a mínima... Bom vamos ao dia de hoje, esse repique de hoje estava mais do que telegrafado, quando vi de manhã os índices futuros e eu inverti a mão de vendedora para compradora no EA. O setup que rodo nesse dias é de rompimento da primeira barra de 15min, eu só fiz ajustar para somente compra.. Amanhã de manhã vou fazer a mesma coisa ver os índices futuros antes das 9:00 hr e decidir que lado tomar.
Um desabafo, eu moro em Fortaleza e aqui estamos com 190 casos, 1(um) dos casos é no meu prédio, pensa .... Eu e minha esposa, estamos nos sentindo como a caça desse bicho, tenho 64 anos e saúde comprometida, minha mulher 60 anos mas com saúde plena... Estamos em reclusão e higienização absoluta é uma apreensão permanente.
Sugestão de filmes para ver no NetFlix, sou cinéfilo portanto toda sugestão é bem vinda.
Boa noite a todos,
Primeiramente obrigado pelo ótimo debate de informações, aprendi muito com vocês nas ultimas semanas.
Sou de São Paulo e trabalho na empresa GERDAU e no prédio onde ficamos (Eldorado Business Tower) foram constados dois casos a duas semanas lá por volta do dia 11/12, um na Tivit e outro no Linkedin, desde então estamos todos trabalhando 100% home office, me senti como você disse uma caça, embora tenha 30 anos, tenho uma filha pequena de 1,7 meses e moro em um pequeno prédio residencial de 4 apartamentos onde tem um casal de idosos ao qual vejo quase todos os dias.
Estamos todos reclusos desde então, fazendo compras on-line e "se lavando" com álcool e sabão....rsrsrsrrs...Estou esperançoso de que isso tudo venha a acabar logo e que as mortes decorrentes disso sejam mínimas. Não vou recomendar nenhum titulo pois vou acabar te indicando alguns de criança, já que aqui a Pepa Pig esta fazendo estagio duplo(rsrsrsrrsrs).
Desejo que todos fiquem bem em suas casas e se precisarem de remédios e ou comida que usem as opções online que provavelmente devem aumentar nesses tempos difíceis.
Um obrigado @Rogerio Giannetti Torres, @Trader_Patinhas e @Ruy Christian Hoffmann por diversas e diversas explicações gratuitas que agregaram ao meu conhecimento, sou um analista de sistemas que não sabe quase nada de mercado financeiro, apenas sei de MQL, mas um sem o outro não é muita coisa né?
Um Abraço a Todos!
Obrigado Jonathan e sucessos ai na GERDAU, esse pode ser o seu melhor "investimento" da vida, pois é uma excelente empresa. Trabalhei na GERDAU no ano de 19XX no Rio, pegava um ônibus as 4h da madruga para chegar na GERDAU pois ela é (ou era) na região dos lagos e só voltava a noite. apesar de bem puxado foi uma ótima época profissional da minha vida.
@Jonathan Pereira, @Ruy Christian Hoffmann, @Rogerio Giannetti Torres, tá muito bom esse papo aqui!
Bom saber algo da vida pessoal de cada um, dá mais calor humano na conversa. Segue minha contribuição: moro no RJ, tenho 54 anos, meu foco de preocupação nesta pandemia são meu pai e minha mãe, de quem sou filho único, ambos acima de 80 anos, morando separados e ambos sozinhos (são divorciados há uns 30 e tantos anos e meu pai ficou viúvo do segundo casamento), sendo meu pai de 83 anos extremamente teimoso, continua passeando quase todo dia no supermercado, no caixa eletrônico ... mora em outro bairro e não quer vir pra minha casa ... não tenho como controlá-lo, pois, embora insensato, é perfeitamente lúcido e independente ... não sei mais o que fazer!
Voltando à bolsa ... eu estou muito desconfiado desse rally de hoje (o WINJ20 abriu a 68500 e já atinge 76700 enquanto escrevo) ... não vejo fundamento pra isso ... será que é manipulação? .... Não tô indo junto, nem mesmo estou vendendo put hoje (a volatilidade caiu, o prêmio ficou baixo) ... estou só observando, sem comprar .... se os próximos dias me mostrarem que eu perdi uma das mais rápidas recuperações de mercado da história, tudo bem, não vou ficar chateado, pelo menos eu fui fiel aos meus princípios de gerenciamento de risco.
Não consigo ver fundamento em ações subirem tanto num contexto de pandemia em crescimento exponencial e paralisação da economia por tempo imprevisível ... não pode ter fundamento isso ... sigo sem compreender (e sem embarcar).
Patinhas,
Creio que você tá certo, para ações essa subida não quer dizer muita coisa, pois não teve motivos substanciais para tal subida ou que demonstre continuidade nos próximos dias. Eu também ficaria na retaguarda esperando as cenas dos próximos capítulos.
Mas para day-trade, principalmente em dolar e win, foram dias excelentes. Hoje, em pontos tive +3250 em mais de 30 operações realizadas. Foi um ótimo dia para daytrade. Acho que li em algum lugar que chegou a +8.000 pontos, imagina então quem comprou e deixou lá até final da subida? Poucos dias são assim, mas quando ocorre é festa para os trader indices :)