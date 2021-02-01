Vai romper hoje ou não? - página 17
Bom dia.... Ranking dos principais índice ordenado por YTD (no ano). B3 no topo não necessita de comentários.
PS: Falta na tabela a bolsa da Argentina ( Merval ) um comparativo que gostaria de ver...
https://br.investing.com/indices/major-indices
.
Lembrando que os índices de cada bolsa são cotados nas respectivas moedas locais.
Para fazer uma comparação mais realista, teria que cotar todos os índices em uma mesma moeda. Nesse caso a B3 continuaria no topo, mas com uma diferença ainda maior.
Abaixo a img do Ranking de pares de moedas em relação ao Dólar, excluindo a Venezuela que está quebrada e o Petróleo Brent que não é moeda , estamos no topo de desvalorização cambial.
https://br.investing.com/currencies/single-currency-crosses
Ou seja, o IBOV é o índice que mais se desvalorizou, mesmo sendo cotado na moeda que também foi a que mais se desvalorizou. Dupla desvalorização campeã da nossa bolsa! Estamos f** mesmo!
Olhando por outro ângulo, isso significa que a bolsa brasileira está a preço de banana! Podemos estar num ótimo ponto de entrada, mas não dá pra ter certeza ainda. Pode cair mais (principalmente em dólar, se o IBOV continuar andando de lado e o dólar resolver escalar rumo aos R$ 7).
Eu já comecei a reentrar na bolsa bem devagarinho, comprando um pouquinho de ações boas pagadoras de dividendo dos setores de transmissão de energia elétrica e saneamento, pouco impactadas pela crise, cujo preço tende a não cair muito se o IBOV despencar novamente.
Também estou vendido em puts de exportadoras de commodities, que têm receita em dólar. Se houver uma nova queda, eu as adquirirei por ótimos preços. Se não houver queda, faturo um troquinho com as puts vendidas virando pó e mantenho meu caixa.
Continuo recheado de caixa em dólar (liquidez D+1) para entrar forte a qualquer momento, ao primeiro sinal de reversão da situação atual (acredito que isso ainda vai demorar muito, mas, como posso estar enganado, mantenho-me permanentemente de prontidão).
O que acham, vai ou não vai? 100.000 pts até o final de Junho
05/06/20 - Máxima 97356 c/ realizações no intradia fechando em 94637, volume de aprox. 30.0 bilhões, e com gringo retornando a B3... Persistindo o cenário de apoio do congresso ao governo e mantendo os sinais externos otimistas em relação a economia, facilmente chegaremos a 100.000 pts na próxima semana...
Resumo da opera, demorou 2 1/2 anos para subir de 61600 até 100.000 e agora em quase 3 meses atingimos a mesma marca.
Bom FDS e muitos bons negócios na próxima semana, a todos
O que acham, vai ou não vai? 100.000 pts em agosto.
Olá amigo Rogério, minha precária análise e que se eu fosse você não siga ela:
100.000 não, mas 95.000 sim, pois é a faixa mais propícia de saída para os swing trade que fizeram saldo médio quando atingiu seus +/- 75.000 pontos dobrando suas posições. Tem muita gente com a corda no pescoço rezando apenas zerar perdas e poder sair logo.
depois que bater +/- 95.000 volta a descer sabe lá Deus até quanto, eu imagino (puro achismo) que vai bater a mínima entre março e abril/2020 mas na mesma "dosagem" que está subindo, ou seja, relativamente lento para médio. Pois essa subida atual tá sendo mais especulativa do efetiva, ta tudo parado ainda, desemprego bombando, dinheiro do governo acabando, dinheiro dos mortais já acabou faz tempo, não tem vacina ainda só um bando de laboratórios sendo otimistas e por fim muita gente morrendo ainda. Então essa subida tá mais para especulativa do que realista.
Depois que descer, creio eu já vamos estar lá para agosto, setembro, ou outubro, dai anunciarão realmente uma vacina eficaz sendo disponibilizada de imediato na Europa/América do Norte, e com previsão de chegar ao Brasil somente no ano de 2022 após Bolsonaro reeleger. Dai sim a bolsa volta a bombar e vai bater os 110.000 pra riba...
Por outro lado se por acaso derrubarem Bolsonaro antes, ai esquece tudo isso acima que dai creio que o IBOV nosso derrete abaixo dos 60.000 pontos.
No dia em que o dólar atingiu 5,90 e o diretor do BC falou que estava pronto para queimar reservas cambiais para defender o real, percebi que era hora de "virar a mão" daquela minha posição grande em dólar e migrar o capital para ações.
Comecei então a migrar os dólares para ações. Como continuo pessimista com a economia brasileira, comprei apenas ações "vaquinhas leiteiras" (boas pagadoras de dividendos) de setores menos sensíveis à crise (saneamento, energia elétrica e telecomunicações), pois assim, se o mercado despencar de novo, não será ruim carrega-las por longo prazo, pois, ao preço que paguei por elas, o dividend yields nos próximos 2 anos muito provavelmente vai superar de longe a Selic e é isento de IR.
O problema é que, apesar de eu ter percebido corretamente o momento da "virada de mão", a minha execução foi lenta.
Nos dois primeiros dias migrei somente metade do volume que eu pretendia migrar, pois o dólar desceu pra faixa de 5,60~5,70 e o idiota aqui preferiu fazer o movimento aos poucos pq achou que tinha caído rápido demais. Mal sabia eu que tinha feito um ótimo negócio vendendo os primeiros lotes a 5,60~5,70.
No terceiro dia o dólar caiu muito e a bolsa subiu muito. Daí eu interrompi a migração pra esperar uma possível retração desse movimento nos 2-3 dias seguintes.
Só que a retração não aconteceu. Pelo contrário, o dólar despencou mais ainda e a bolsa disparou mais ainda.
Fiquei com uma posição em dólar maior que a que eu gostaria e, agora a R$ 5,00, não topo de jeito nenhum trocar dólar por real, ainda mais com a situação sanitária, política e econômica que o país vive.
Então, pra evitar o câmbio numa condição tão ruim, comprei umas ações de gigantes americanas de tecnologia (Google e Microsoft), que eu acredito que se beneficiarão no "novo normal" pós-covid. Se "der ruim" no mercado americano, tenho uma posição em ouro que deverá compensar o prejuízo (em qualquer cenário, uma das duas pontas deve subir, ou as ações de tecnologia ou o ouro, talvez até as duas, quem sabe?).
O mercado é f*da ... foi justamente por causa de experiências anteriores ruins com movimentos muito bruscos que eu desenvolvi esse hábito de nunca fazer reposicionamentos radicais na carteira de uma vez só ... mas dessa vez foi o contrário: eu tinha que ter virado a mão toda de uma vez no primeiro dia ... o mercado tá sempre dando rasteira, por mais experiência que a gente adquira ... meu consolo é que até o Warren Buffet tomou rasteira nessa crise com as ações das companhias aéreas!
Mas, entre erros e acertos, a variação da minha carteira de 01/JAN pra cá continua positiva em aproximadamente +11%, muito acima do CDI. Chegou a atingir +29% em 13/MAI, mas tudo bem, +11% em 5 meses ainda é um ótimo resultado.
Hummmm sei não viu.... mas ainda bato o pé no chute acima.
Olá Ruy,
a questão é romper a resistência nos 98000 pts, bota resistência nisso quatro semanas batendo cabeça, se romper vai embora...
Note que no gráfico o suporte é entorno de 77000 pts