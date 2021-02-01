Vai romper hoje ou não? - página 15
Boa tarde,
Vejo só, não erramos não, pois o WIN abriu em baixa , primeira barra(15m) fechou em baixa e graças ao Mercado, não rompeu a mínima na segunda barra(15m) senão tinha levado fumo.... Existe uma máxima que ressoa na minha cabeça... Quando o mercado não se abate com más notícias, então o mercado esta em alta e já estamos há 20 dias da mínima de 61.700 pts...
Eu continuo não acreditando nessa alta. O gráfico pode berrar que é alta, mas sem fundamento eu não acredito.
Com a atividade econômica parcialmente paralisada por tempo indeterminado no mundo inteiro devido a uma pandemia mundial sem perspectiva de vacina em curto prazo e sem tratamento cientificamente comprovado até o momento, não dá pra acreditar em um retorno aos níveis de fevereiro sem novas quedas pela frente, pelo menos não se olharmos o gráfico em dólar (se o real continuar se desvalorizando frente ao dolar, pode até ser que os preços das ações continuem subindo em reais, mas não em valor).
Hoje, por exemplo, a bolsa subiu 2,17%, mas o dólar subiu 2,68%. Parece que a bolsa subiu, mas na verdade caiu. Alta desse tipo eu não duvido que aconteça, mas é "pseudo-alta".
Eu tenho visão bem simplória sobre ouro, se os juros das Treasury estão em baixa o ouro vai subir simples assim... No mês a Treasury Bill 6m caiu de 0,26 -> 0,14% e no ano a Treasury Note 10 caiu de 2,60% para 0,61%, o ouro acompanhou na direção contrária...
A minha visão também é extremamente simplória: crise sem luz-no-fim-do-tunel = dólar + ouro
Quanto ao Dólar e a precificação das ações em USD, eu acho o seguinte: Está cedo para dizer onde o Dólar vai pousar, e os "palpitometros" dos analistas medem um preço entre 4,80 - 5,20 ( kkkk ), nessa faixa eu também acerto! "
Se for pra apostar numa faixa de 0,40 de largura, eu apostaria em 5,80 - 6,20 ... hoje o BC leiloou swap e o preço nem desceu, a demanda estava ávida ... e o BC não parece estar se preocupando em intervir num patamar fixo de preço .... cada nova intervenção é feita sempre um tanto mais acima ... a nossa sorte é termos reservas gordas de USD, senão a coisa estaria muito ruim.
Olá amigos,
Resumidamente e de forma bem pitoresca: o Mercado está até sendo otimista e tal e sem muita lógica ainda retomou até os 81 mil pontos.... mas dai vem uma notícia ruim e pode dar uma rasteira em tudo... Tem como o Mercado se alegrar se Sérgio Moro sair?... Eu diria para quem tem ações que apertem seus cintos, pois mais uma turbulência para baixo é provável vir.
O Ruy, eu também queria saber se ia mexer com o Mercado ou não, mas a notícia virou boato, então apenas os fatos: o índice está lateralizado dentro de 79000-81000 há 8 dias, hoje até pensei que ia fechar acima 81000, mas antes mesmo do notícia-boato às 12:30 já dava sinais de retorno para dentro dos 79000-81000...
Quanto ao dólar, PQP! 5,50 virou suporte... e a notícia-boato não tem relação nenhuma com a alta.
... acho que amanhã saberemos com mais precisão. Eu acho que perde mais de 5 mil pontos. Alvos de hoje já estavam fechados, e esse boato pode virar realidade.
Observem acima o gráfico do IBOV em dólar.
Percebam que, em moeda forte, a nossa bolsa na verdade está andando de lado desde o início da crise, em torno da metade de seu valor pré-crise.
A aparente "tendência de alta" que as pessoas observam ao olhar o IBOV cotado em reais está apenas refletindo a desvalorização da nossa moeda.
Por isso a combinação de dólar + ouro que montei está rendendo, em reais, bem mais que a alta da bolsa em reais, dado que a farra fiscal americana faz o dólar também se desvalorizar em relação a uma reserva de valor mais concreta, como o ouro. O gráfico IBOV vs ouro está "ladeira abaixo".
Eu também já me pergunto se não é hora de entrar comprando, não pela mesma razão da maioria das pessoas, que acreditam estarmos numa tendência de alta, mas sim porque o valor das ações (em dólar) encontrou um suporte na metade do valor pré-crise e parece não querer descer além disso. Dá impressão de que é o fundo do poço e, portanto, o momento ideal de comprar.
Porém, eu vejo alguns riscos muito altos no horizonte que continuam me desencorajando a comprar:
1) Risco de instabilidade do governo Bolsonaro. Não quero falar de política aqui (nosso tema é o mercado), mas eu vejo riscos maiores que a simples saída do Moro.
2) Risco de a pandemia aqui no Brasil se tornar muito mais severa que em outros países. Pra mim é muito claro que estamos apenas no início da fase de subida exponencial do ciclo epidêmico e, dadas as nossas limitações de recursos, nossa visceral indisciplina, nossa infraestrutura hospitalar deficiente, nossas favelas, nossos políticos negacionistas, a subnotificação e vários outros fatores peculiares do nosso país, não há porque descartar a hipótese de a pandemia aqui se tornar muito pior que nos EUA e na Europa, com consequências humanas e econômicas avassaladoras.
3) Risco da "volta à normalidade" demorar muito mais que o previsto. Não bastam decretos liberando o funcionamento de shoppings, restaurantes e aeroportos para tudo voltar ao "normal". É preciso que as pessoas se sintam seguras de que não adoecerão e de que haja vagas nos hospitais caso adoeçam. E também é preciso que tenham dinheiro para consumir, viajar, etc. O tempo necessário para a volta à "normalidade" pode estar muito subestimado na precificação das ações de vários setores.
Não estou afirmando que todos esses riscos vão se concretizar. Apenas acredito que a probabilidade de surgir um novo desfiladeiro no gráfico do índice não é desprezível.
Parece que no Reino Unido começaram testes de uma vacina em humanos, ou seja, a possível chegada de uma vacina possa estar caminhando na velocidade de um cometa, visto que a ciência previu que uma evolução a testes em humanos poderia durar anos.
Se acontecer algo como uma Vacina eficiente, ou um remédio comprovadamente eficaz, e ainda por fim o achatamento das mortes mundiais acompanhando com a reabertura do comércio/indústria, qualquer um desses fatores creio que seriam um marco decisivo para a retomada do nosso mercado para cima, podendo recuperar boa parte das perdas dos últimos 2 meses.
Mas por outro lado, mesmo que pequenas, mas se continuarmos tendo divergências governamentais, escândalos políticos, inseguranças políticas e indecisas, Moro sair, etc, mesmo que pequenas creio que vão fazendo "degraus" intercalados de quedas. E de degrau em degrau pode chegar a romper os limites de resistências e acabar impactando numa nova baixa, mesmo que não tão bruscamente como ocorreram recentemente.
Mas enfim, como Rogério mesmo disse, estamos andando de lado e ainda indeciso se sobe ou desce.
Eu particularmente estou pessimista, ainda com feridas não curadas da crise de 2008, então ainda estou com um pé atrás e esperando quedas futuras, não pragmático porque não tenho fatores que sustentem esse meu pessimismo para que possa afirmar que exista algum tipo de assertividade nesse meu pessimismo.
Um fator muito importante: Hoje não tenho Ações, nenhum tipo de papel ou aplicação variável de longo prazo, então como minha praia é day-trade de indices tanto faz se vai cair ou não, por isso não tenho me aprofundado no mercado tanto quanto Rogério, Patinhas, e outros amigos, por isso nem levem a sério meu texto a ponto de considerar como previsão segura.
[...] não tenho me aprofundado no mercado tanto quanto Rogério, Patinhas, e outros amigos, por isso nem levem a sério meu texto a ponto de considerar como previsão segura.
Por favor, não me levem a sério também. Tem apenas 2 anos e pouco que estudo com alguma seriedade o mercado financeiro.
É provável que eu esteja próximo do pico da curva Dunning-Kruger:
... acho que amanhã saberemos com mais precisão. Eu acho que perde mais de 5 mil pontos. Alvos de hoje já estavam fechados, e esse boato pode virar realidade.
Oh boca hein, 5750 pts de queda em relação a ontem! PQP! Quais os números da mega sena ??? !!! kkkkk....
Boato no G1, próximo da lista mas não imediatamente, Paulo Guedes, acho que também ajudou nessa queda.
rssrsrsrs, foi apenas sorte de principiante.
Rapaz, mega depois que eu conheci um amigo que ganhou virei um psicótico e não deixo de jogar toda semana, as vezes vários jogos na mesma semana. Mas infelizmente nunca ganhei mais que 4 números que foi uma merreca que nem lembro quanto foi. Mas a esperança é a última que morre.
Boa tarde,
Eu perdi o chão, não tenho mais nenhuma referencia e estou muito receoso com as incertezas das próximas semanas. O Covid-19 foi o primeiro cisne negro e sexta feira o SergioMoroDay, foi o segundo cisne negro, a declaração de Moro colocou a credibilidade do presidente a prova, evento esse que uma considero uma hecatombe a ponto de gerar uma derrocada do mercado financeiro... As ADR brasileiras negociadas nas bolsas da Asia e Europa, são poucas empresas com ADR nesse mercado, mas são as únicas referencias do que nos espera amanhã.