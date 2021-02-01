Vai romper hoje ou não? - página 13
e eu vendi...
Então se deu bem, pois hoje abriu lá embaixo nos 70K.
Mas cuidado, pois eu estava falando de um horizonte de algumas semanas/meses. Não estava falando de daytrade, nem de swing trade de poucos dias. E lembra que eu sou só um palpiteiro, só estou compartilhando o que tenho feito com minhas próprias suadas e miúdas economias.
Eu fiz muito financiamento vendendo call com cobertura, nunca fui arrojado em períodos de bear market, mas meu achismo é que não estamos em BearMarket mas sim numa Catástrofe Market. Tem muito gestor dizendo que o fundo do Ibov foi de 61500 pts, será? não sei, quero ver o PAYROLL de 03/04 e o de 01/05, se as industrias americanas começarem a demitir em massa, esse mês de abril vai ser cruel e aqui vai ser um reflexo do que acontecer lá...
Tem gestor mandando comprar pois tá tudo barato,... Eu penso da seguinte forma, quem saiu da bolsa e tem intenção de continuar montando sua carteira para se aposentar daqui a 25/30/35/40 anos complementando (rsrs...) o INSS com proventos, hoje estaria recomprando a carteira com 50-30% de desconto, isso é se saiu antes de 10/03. É para pensar mesmo !!! .. bom eu já sou aposentando minha preocupação é conservar patrimônio, não arrisco meu dindim tá tudo no TD e CDB... tem só uma pinga de saldo para especular com índice... espero poder beber essa pinga em breve!
Na minha humilde opinião eu acho improvável que 61500 tenha sido o fundo da crise. Na minha visão, a crise está apenas começando e vai ser longa.
Eu concordo com esses gestores no sentido de que um belo dia tudo se restaurará e as empresas vão voltar a valer o que valiam, mas acredito que o mercado ainda vai descer mais fundo que os 60K e que, quem tiver paciência de esperar mais algumas semanas, vai comprar bem mais barato.
Acho que estão subestimando a epidemia, imaginando que haverá um lockdown de poucas semanas e que logo em seguida tudo voltará a ser como era antes. Isso eu tenho certeza de que não será assim.
Acredito que a duração do lockdown será mais longa do que o que estão prevendo e, consequentemente, o impacto recessivo na economia mundial também será maior do que o que estão prevendo. E o efeito de um impacto recessivo não é linear (existem efeitos em cascata, efeitos de segunda e de terceira ordem, quebradeira de empresas, etc.), de modo que um impacto um pouco maior que o previsto pode implicar num tempo de recuperação muito maior que o previsto.
Mas, claro, pode ser que eu esteja enganado (embora eu ache que não estou!).
Petrobrás e demais petrolíferas (PRIO3, etc.) voaram agora há pouco, com o anúncio do acordo entre russos e árabes.
Fiquei sabendo de manhã cedo que estava tendo reunião entre os caras (Trump, russos e árabes) e fui tentar comprar uma call de PETR4 na abertura do pregão. Mas tava muito caro por causa da volatilidade e também pq certamente não fui o único a ter essa ideia, os "tubarões" já tinham ido antes de mim. Daí me acovardei, pq o risco ficava muito alto (a perda seria pesada se a expectativa não se confirmasse). Mas, mesmo se eu tivesse comprado caro daquele jeito, teria ganhado muito. Perdi a chance de faturar uma bolada em menos de 2 horas. Agora já disparou.
Também fui atrás de PRIO3 no day trade (ativos correlacionados com menor liquidez às vezes são um pouco mais lentos nessas disparadas repentinas) ... mas também disparou muito rápido, não deu tempo.
Quem precisa ficar concentrado no seu próprio trabalho não tem como competir com esses caras que passam a manhã de olho grudado no terminal de notícias da Bloomberg (se bobear eles têm até robô acoplado diretamente na API da Bloomberg, não têm?).
Pior que já tinha sido anunciado ONTEM que a Arábia Saudita tinha aumentado a produção pra capacidade máxima (12 milhões de barris/dia) e que não tinha mais nem onde estacionar navio petroleiro por falta de comprador ... atitude irracional característica de quem está se preparando pra sentar na mesa de negociação mostrando poder ... era pra ter comprado essa call ontem (tudo parece óbvio quando analisado a posteriori, né?) ... vivendo e aprendendo!
Abraços a todos!
Trader_Patinhas: Pelo menos você pensou e foi atrás , eu nem pensei em comprar call. Eu coloquei alertas no MT5(Petr4) e no Investing (OilBrent) eu peguei um DT curtinho em PETR4 usando a conta margem ... ganhei uma merreca, mas ganhei .... acho que a idade me deixou muito cauteloso.
A propósito, não vejo isso como aprendizado, vejo isso como profeta do passado, quando acontecer novamente e se acontecer só disparo uma call com um robô muito bem montado.Abraços a todos!
Boa noite, os índices futuros abrem otimistas, S&P VIX abaixo das marcas de inicio de 10/03 e petróleo derretendo. Tem notícia boa vindo por aí? Ou é só voo de galinha?
Mercados abertos e o otimismo é global, protocolos para tratamento e cura da infecção com resultados eficazes embalam essa onda... Oxalá.
E segue a euforia nos mercados!
Eu continuo achando que o mercado está subestimando os efeitos da recessão e que esses preços vão desabar nas próximas semanas.
É como aquela orquestra que tocava violino para distrair os passageiros enquanto a tripulação tentava tirar a água que inundava os porões do Titanic.
Para manter minha carteira "antifrágil", como ensina o mestre Nassim Taleb, de um lado estou comprando umas travinhas de baixa que ficaram baratíssimas com essa alta forte das ações e que podem render mais de 20 vezes o capital investido caso a minha expectativa pessimista esteja correta e, de outro lado, estou recomprando algumas "vaquinhas leiteiras" de transmissão de energia elétrica e saneamento, que são pouco impactadas pela crise e que, aos preços que estão, vão gerar dividend yields 2 a 3 vezes acima da renda fixa. Assim, se eu estiver enganado e o mercado subir sem voltar atrás, a valorização das "vaquinhas" vai pagar o prejuízo das travas e o DY delas vai continuar muito acima da renda fixa.
Acredito que essa posição combinada vai gerar retornos substancialmente acima da renda fixa em ambos os cenários, tanto no cenário de IBOV voltando a visitar os 60K, que é o cenário em que eu acredito, como no cenário de bolsa mantendo a alta rumo à recuperação dos níveis de janeiro, que é o que muita gente acredita, e até mesmo no cenário hipotético de o IBOV se estabilizar onde está (extremamente improvável).
obs: eu respeito quem está enchendo o bolso de ações agora com base no argumento de que as ações estão baratas e que o mercado vai se recuperar totalmente no longo prazo ... é verdade, eu também acredito que vai se recuperar no longo prazo (1 a 2 anos) e concordo que quem compra agora esta fazendo um bom negócio nessa escala de tempo ... mas eu prefiro "treidar" um pouco estas próximas 6 a 8 semanas, durante as quais eu acredito que haverá turbulência e novos momentos de pânico, antes de iniciar um investimento mais pesado nessa recuperação de mais longo prazo.
Eu não sei nada de opções e travas, preciso urgentemente estudar isso e tirar proveito em situações como essa...Eu estou comprando algumas ações que pagam dividendos pelo fato delas estarem baratas, mas no pensamento de não vende-las.
Realmente diante de tudo que ja aconteceu e vem acontecendo com o mundo os mercados estão na contra mão, hehehe...
Também estava pensando em alugar essas ações, o que acham? seria uma boa opção, visto que não tenho interesse em vender elas tão logo?
Bacana,
Olá Jonathan, doar para aluguel é sim um +plus, eu particularmente não aprecio pois afeta a margem de negociação na corretora. Fique atento aos direitos de subscrição que constam na cláusula do aluguel e lembre-se que durante a vigência do aluguel seus proventos ficam retidos na CBLC,
