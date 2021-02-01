Vai romper hoje ou não? - página 18
Olá Ruy,
a questão é romper a resistência nos 98000 pts, bota resistência nisso quatro semanas batendo cabeça, se romper vai embora...
Note que no gráfico o suporte é entorno de 77000 pts
Hoje amanheceu já rompendo os 98K ... e subindo ... será que já rompe os 100K também hoje?
Revisando hoje meu ceticismo inicial quanto à subida da bolsa "sem fundamento" em meio à recessão e à pandemia, aprendi algumas lições:
O item (3) foi o que possibilitou que, mesmo com esse grande erro de avaliação que cometi, minha carteira esteja atualmente com ganho de +22% em relação a 01/JAN (incluída a crise da pandemia).
Confesso que sinto uma dor-de-cotovelo por não ter seguido a manada enchendo a carteira de ações brasileiras de alto risco quando estavam lá embaixo. Poderia estar com pelo menos uns +50% YTD se tivesse feito isso.
Felizmente o ouro e as ações da Nasdaq mantiveram minha carteira com um bom ganho positivo no fim de um dos piores semestres da história do mercado financeiro. As ações da Sanepar, que comprei contando com a aprovação do Marco Legal do saneamento, concretizada no final de junho, também ajudaram bastante.
Bons negócios a todos!
Olá amigo Trader,
Eu sou teimoso, ainda acho que não vai chegar aos 100k não, mantenho aquele meu último "chute" rsrsrs.
Olá @Trader_Patinhas, aprecio muito suas postagens, você tem conhecimento e sabedoria, sempre aprendo consigo uma coisa nova, e me parece, também, que és de fato o midas Patinhas, pois da cartola você sempre tira um pote cheio de ouro.
Patinhas é showww :)
Olá a todos
rompe ou não rompe, não é Bovespa é Ouroooooooooo !
Rompe ou não os US$ 2000,00 essa semana? Aproveitando para agradecer ao velho pato e a um velho amigo, que de tanto falarem que estavam comprado entrei na onda com lote min. em FOREX.
Bom dia!
Rumo aos 150.000 pts ? Mercados iniciam fevereiro otimistas...