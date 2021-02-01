Vai romper hoje ou não?

Rogerio Giannetti Torres:


Apostas estão na mesa...rs

 

Depende, como tá o DOL??


:D

Meu palpite de amador é pode ser que sim pode ser que não. rsrsrs Se romper é bom o petróleo se manter em bons níveis e subindo, senão o ataque dos vendedores vai ser mortal, ou já está sendo. Talvez os vendedores anêmicos desde bolsonaro só estivessem esperando os preços chegarem num nível que eles podem vencer. Próximo dos 100 mil. 100 mil pra cima se alguém espirrar perto de um vendedor ele aperta venda a mercado em lote de 100 descoberto no susto.
 

Micro-scalpers não têm esse tipo de preocupação, kkk!

Brincadeira, também invisto com foco em médio prazo.

Eu acho que estamos diante de uma grande bifurcação: se sair uma reforma da previdência do jeito que o mercado espera, vai disparar ... se não sair (pouco provável) ou se sair uma reforma "meia-boca" (isso já é um perigo mais real), vai cair e voltar para os níveis da época da eleição. 

 
Não rompeu hoje, mais ACHO que com certeza passa dos 100k nos próximos dias!
 
estou ansioso...kkk
 

Bom dia a todos,

hoje rompe e até 03/2020 com previdência e privatizações bate 125000... Hecatombes, catástrofes, guerras e impeachment ficam fora do contexto, pois como diz o ditado, "de quase e de se, ninguém até hoje morreu" !

 
Bom dia,

nesses 40 anos trabalhando em TI, vi em todas as empresas com sistemas falhos, que geravam toda sorte de erros e que exigiam correções  na base da "martelada" , que estas foram alvo de fraudadores... 

Portanto muito cuidado!

 
Excelente colocação!

[ ]´s

