Vai romper hoje ou não?
Apostas estão na mesa...rs
Depende, como tá o DOL??
:D
Micro-scalpers não têm esse tipo de preocupação, kkk!
Brincadeira, também invisto com foco em médio prazo.
Eu acho que estamos diante de uma grande bifurcação: se sair uma reforma da previdência do jeito que o mercado espera, vai disparar ... se não sair (pouco provável) ou se sair uma reforma "meia-boca" (isso já é um perigo mais real), vai cair e voltar para os níveis da época da eleição.
Bom dia a todos,
hoje rompe e até 03/2020 com previdência e privatizações bate 125000... Hecatombes, catástrofes, guerras e impeachment ficam fora do contexto, pois como diz o ditado, "de quase e de se, ninguém até hoje morreu" !
Bom dia,
nesses 40 anos trabalhando em TI, vi em todas as empresas com sistemas falhos, que geravam toda sorte de erros e que exigiam correções na base da "martelada" , que estas foram alvo de fraudadores...
Portanto muito cuidado!
