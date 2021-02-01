Vai romper hoje ou não? - página 3
Quando li sua sugestão o leilão de fechamento já tinha encerrado e eu me mantive zerado de BPAC11.
Vc comprou?
Não, não comprei, com pouco $ para abrir posição. Hoje só operei IND vendido ($$$$). No DOL topei na Sexta com um stop e hoje não fiz nada (#@#%)
Hoje só operei IND vendido ($$$$).
Imagino que esteja feliz !
Na verdade não! Feliz estava quando a bolsa estava subindo e eu comprava índice e com o ganho aumentava patrimônio comprado ações! Venda de índice é para fazer hedge para salvar o financeiro.
//------------
Bom dia
Uma coisa que detesto fazer é ver o SE.... SE tivesse feito.... não vou nem comentar.
Bons negócios
Vou compartilhar uma lição de vida que tenho aprendido ...
A velha sabedoria dos swing-traders diz: "nunca compre uma faca caindo" ...
Na sexta-feira o BTG, que vinha numa tendência de alta do tipo "fogo morro acima", despencou num dia só de R$ 67 pra R$ 57 por causa das novas ordens de busca e apreensão da Lava-Jato na sede do banco.
Ouvi gente influente dizendo que "foi um exagero, não justifica perder R$ 10 por ação, os fundamentos são os mesmos, semana que vem volta pros R$ 67" e tal ...
Olha o que tá acontecendo hoje: já despencou pra R$ 40 ... se alguém tiver feito hoje um daytrade alavancado sem stop-loss apostando na reversão do BPAC11, essa pessoa deve ter perdido até a própria casa!
NUNCA, JAMAIS compre uma "faca caindo" acreditando que já chegou no fundo do poço e vai reverter ! Não tenha ganância pela reversão de uma empresa com fundamento abalado. Espere!
Eu tinha uma posição desde maio, adquirida a R$ 43 e uns quebrados .... mesmo chegando a R$ 67 fui mantendo, feliz da vida ... na sexta-feira, quando vi as notícias e a faca caindo, torrei logo no início do dia ainda a R$ 59 (fechou a R$ 57) ... estou cheio de vontade de recomprar agora a R$ 42 .... mas não compro "faca caindo" ... prefiro recomprar depois de ver pelo menos uns 2 ou 3 dias de vela positiva com fluxo de compra forte (se o fluxo estiver fraco é fria, é apenas pq os vendedores deram uma pausa pra não vender barato demais) ... mesmo que nunca mais consiga recomprar ao preço de Black Friday que está hoje, prefiro esperar do que arriscar ... mas que dá vontade de recomprar agora, como dá!
Quem vai? ... Eu tô fora! .... A probabilidade de voltar pra muito acima dos R$ 42 é grande, eu diria que é "quase certa", mas a gente nunca sabe até onde a faca cai ... e acho a dor de cotovelo de perder oportunidade de lucro bem menos dolorida que a dor do prejuízo.
Fiquei com dor-de-cotovelo por não ter recomprado a R$ 42 há 3 dias atrás, no momento em que escrevi este post ... mas teria sido arriscado ... se a operação da PF apurasse alguma coisa grave o papel podia encrencar ... só tive coragem de recomprar ontem, já a R$ 52,90 , depois que ficou muito claro que o evento negativo havia sido super-estimado ... (mais segurança = menos lucro, mas eu prefiro) .. . hoje já fechou acima de R$ 56 ... agora é esperar voltar para o nível de R$ 68 que estava antes ... considerando que no dia da notícia eu vendi a minha posição de longo prazo a R$ 59 e recomprei a mesma posição 3 dias depois por menos de R$ 53, o pânico desta semana foi lucrativo pra mim, pois meu preço médio que era de R$ 44 (comprei há uns 3 meses atrás) agora desceu pra R$ 38 ... BPAC11, love you!!!
Que mau dia, que porrada!
Na hora que fiz o post não estava antenado no leilão de pré-sal.... Esse foi o resultado do fracasso do leilão, pelo menos na visão do mercado. Eu também não esperava, foram dois uppercut que me levaram a lona.
... Na hora que fiz o post não estava antenado no leilão de pré-sal.... Esse foi o resultado do fracasso do leilão, pelo menos na visão do mercado. Eu também não esperava, foram dois uppercut que me levaram a lona.
Olá Rogerio Giannetti Torres, antes de mais nada parabéns por essa thread. Mesmo para quem não faça análises discricionárias, como meu caso, é um excelente ponto focal para análise e criação de estratégias, buscando entender a ação dos preços em momento de ruptura.
Quanto ao seu ponto, sem dúvida essa foi uma das notícias mais fortes das últimas semanas, com um movimento muito parecido com o que vemos no Forex com as os breaking news relevantes, e é possível perceber o forte movimento de robôs, principalmente de HFT.
Na minha opinião, na verdade existe uma outra força impactando esse movimento, e que todos robôs devem estar preparados, que é a máxima histórica, e certamente os grandes players estão com modelos muito ajustados para esse cenário.
Sds.,
Rogério Figurelli
Peguei o gancho dessa postagem, para usá-lo no caso comunicado de fraude contábil NA VIA VAREJO, pois esse é um caso com total aderência a máxima "nunca compre uma faca caindo" ...
Rogério,
Patinhas,
Legal, concordo com vocês 100%.
Eu já levei umas "lapadas" grandes em situações de "comprar faca caindo...", principalmente quando fui enchendo a mão e tentando fazer saldo médio no swing trade. Somando, foram mais perdas do que ganhos no final das contas.
Boa tarde!
Todos animados?
O WIN já está a caminha de romper os 120.000 pts, show hein!? Deu um susto, mas parece que pegou folego e agora é só romper os 125.000 na segunda semana de fevereiro, será????
Hoje o WIN tá tão bonzinho que dá até medo... quando a esmola é grande demais a gente desconfia rsrsrsrs
Mas dia de hoje para quem efetua trade manual foi impossível não ganhar dinheiro no WIN, pois ele foi suave e adiante, zero sustos.
Creio que rompe sim.