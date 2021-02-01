Vai romper hoje ou não? - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
... eita trem que não se decide...
Rogério, tá ainda dentro do Garfo?
... eita trem que não se decide...
Rogério, tá ainda dentro do Garfo?
Oi Ruy, já saiu tem dias....
Bom dia, bom dia, bom dia! Índices futuros mundiais em céu de brigadeiro, deve ter algum reflexo aqui também e assim dar um alento para uma recuperação.
fonte: https://br.investing.com/indices/indices-futures
Oi Rogerio.
Eu me protejo com put do índice mesmo. Compro put de BOVA11. Tem pouca liquidez fora do dinheiro, se quiser comprar imediatamente tem que pagar um spread alto pros robôs dos maret makers ... mas se deixar uma oferta de compra no book um pouquinho acima das ofertas dos market makers e tiver paciência pra esperar um pouquinho, dá pra comprar por preço bom.
ps: felizmente não diminui minha posição em ouro naquele dia ... só está me dando alegria! ... to querendo realizar um lucrinho pra recomprar depois quando o preço cair ... mas o bicho não para de subir e não mostra nenhum sinal de queda, então até o momento to mantendo.
Uma outra coisa, dado o ritmo acelerado da desvalorização do real em relação ao dólar, acompanhar o IBOV em reais só causa ilusão ... se vc olhar o IBOV em dólar, vai ver que na verdade a bolsa brasileira está derretendo ... o índice só não está caindo porque nossa moeda está se desvalorizando rápido e, com isso, o preço das ações em real fica parecendo estável, quando na verdade está caindo feio.
Eu tinha me prometido não ler nada nesse carnaval, mas quem tem MercadoVírus não resiste, fui ver os mercados mundiais só para antecipar a ressaca de Quarta de Cinzas.... ADR Br derreteram hoje e se esse cenário continuar amanhã, teremos um IBOVESPA que pode se espatifar nos 100.000 pts ! Eita 4º feira de cinzas, literalmente!!!
@Trader_Patinhas o OURO alta 0,76% renovando a máxima em USD 1691,55 a onça troy, especialistas no assunto apontam BullMarket para USD 2000,00.
Oi Rogerio.
Estou tranquilo, pois estou comprado em puts de BOVA11 com strike de R$ 100,00 (equivale a uns 98 mil pts de IBOV) no mesmo volume da minha carteira de ações, de modo que "do chão não passa" (ainda mais com o prêmio extra da volatilidade).
Fora isso, estou com quase 15% da carteira em ouro metal (sem hedge cambial, ou seja, em reais eu ganho a alta do dólar mais a alta do ouro em relação ao dólar). Venho comprando ouro desde o início de 2018, pois, dada a demanda de China e Russia e a diminuição da produção mundial, simplesmente não vejo como o ouro não continuar subindo, mesmo sem crise (e com crise mais ainda!). Claro que vai cair um pouco quando o Corona Vírus for debelado, quando a China soltar um resultado bom, etc., mas a tendência de longo prazo sem dúvida é de alta!
Acredito que, atualmente, o ouro seja mais confiável como reserva de valor a longo prazo ("porto seguro") que a renda fixa, uma vez que a queda da taxa de juros e o hábito nacional de mascarar a inflação tendem a gerar rendimento real negativo pro investidor da Renda Fixa (ou vc acredita que o poder de compra REAL da nossa moeda vai desvalorizar menos em 1 ano que os 4,5% da SELIC?) ... não é à toa que o lendário Luís Barsi tem chamado a Renda Fixa brasileira de "Perda Fixa".
Boa noite, essa queda de hoje estava telegrafada, que vire história e espero mesmo que vire uma página na história da B3, tal como o JOESLAY DAY, hoje vivemos o COVID19 DAY.
Bom dia,
o gráfico diz tudo, IBOV flertando com suporte de 100.000 pts, para mim é bastante provável que seja rompido e vá abaixo dos 95.000, pois aqui soma-se o efeito coronavírus ao efeito dos últimos acontecimentos políticos, um verdadeiro afasta investidor... Quando vier a calmaria o preço em us$ das ações vai estar uma merreca, contudo o balanço em us$ das CIA(s) também vai estar corroído, tornando assim a decisão de investimento uma garimpagem para mestres.
Bons negócios.
Bom dia,
o gráfico diz tudo, IBOV flertando com suporte de 100.000 pts, para mim é bastante provável que seja rompido e vá abaixo dos 95.000, pois aqui soma-se o efeito coronavírus ao efeito dos últimos acontecimentos políticos, um verdadeiro afasta investidor... Quando vier a calmaria o preço em us$ das ações vai estar uma merreca, contudo o balanço em us$ das CIA(s) também vai estar corroído, tornando assim a decisão de investimento uma garimpagem para mestres.
Bons negócios.
Rogério meu amigo, estou com você nessa, acho a mesma coisa.
Rogério meu amigo, estou com você nessa, acho a mesma coisa.
+ de 3000 pontinhos em poucos minutos no WINJ20.... será que mudou de WINJ20 para COVID19 e eu não to sabendo? rsrsrs