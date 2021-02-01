Vai romper hoje ou não? - página 7
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Calma, calma, nada de panico, mais uns dias tudo normaliza!!! Já tem 10 dias que ouço isso!!! Sim, normaliza sim, por volta dos 55000 pts
Olá meu amigo Rogério,
Nenhum sinal de normalização até agora, então o inferno é o limite.
Olá meu amigo Rogério,
Nenhum sinal de normalização até agora, então o inferno é o limite.
Estamos no período de after market e essa volatilidade de 5 mil pontos é impressionante, tento lembrar algo assim nos últimos anos, mas minha mente bloqueia... Bom continuando com a divagação, eu estou pasmo mesmo é com o que eu tenho lido e posso dizer que catastrófico é o mínimo!!!
Estou no mercado posso dizer que desde 1974, mas esse lado pessoal não importa, o que eu quero falar é o fato que esse fluxo de Inputs chamado internet (antes era Jornal e TV), catapultou alguns milhões de "investidores" para renda "fácil", essa novela não é novidade, é recorrente e já vi várias vezes nesses 45 anos, mas eram centenas ou parcos milhares de vitimas. Hoje eu me assustei com a quantidade, falam em milhões (?) de desesperados com a perda 50% do patrimônio em 10 dias... Perda essa que deve continuar, pois não há respostas para as perguntas sobre a pandemia do Covid19.
Quanto ela vai expandir? Quando ela se encerra? Quando uma vacina vai surgir ?
Ouvi dizer que cerca de 1 milhão (dois terços do total de 1,5 milhão de investidores pessoas físicas da B3) entraram nos últimos 6 meses, ou algo assim. Essa turma está amargando um batismo de fogo. Acredito que a maioria nunca mais vai querer saber de bolsa na vida!
Acredito que a verdadeira razão do pânico mundial esteja além do petróleo e do vírus ... é a teoria do caos: uma borboleta batendo asas num continente faz um furacão emergir no outro ... a pandemia de coronavirus faz com que a previsão de demanda do petróleo em 2020 se reduza subitamente ... daí os países produtores tentam chegar a um acordo no sentido de todos reduzirem sua produção na mesma proporção, para manter o preço estável e dividir por igual o "prejuízo" (ou melhor: a expectativa de lucro frustrada) ... daí o russo diz que não vai diminuir a produção ... daí o saudita, pra retaliar, resolve aumentar a produção em 10% e baixar o preço em 20%, ameaçando amassar o petróleo pra uma faixa de preço em que só ele consegue produzir e comercializar com lucro ... se essa situação se mantiver e não se reverter no médio prazo, a cadeia produtiva do shale gas dos EUA e empresas de petróleo de pequeno porte de diversos países que operam alavancadas (exemplo: PRIO3 no Brasil) quebram ... imagina a situação: vc pega a concessão de um campo de petróleo onde vc vai ter que investir USD 1 bi pra torna-lo produtivo e calcula que ele vai render USD 80 mi por mês de lucro (em 1 ano de produção o investimento retorna e depois disso é só lucro) ... aí vc pega USD 1 bi num banco contando com o seu lucro de 80 mi / mês para ir amortizando a dívida ... mas de repente a arábia saudita resolve vender o petróleo dela pelo custo de produção do seu e a sua expectativa de lucros futuros vira pó da noite pro dia ... vc vai quebrar e o banco credor nunca mais vai reaver o que te emprestou .... e não foi só vc que quebrou e deu cano no banco, aconteceu o mesmo com um monte de outras empresas ... daí o banco também quebra e quem emprestou dinheiro pra ele também quebra, quem investiu nele tb quebra, e assim por diante.
Acredito que a verdadeira razão do pânico atual seja o medo de uma nova crise de crédito ... asinha de borboleta gerando furação ... coronavirus gera crise do petróleo, crise do petróleo gera crise de crédito e crise de crédito quebra empresas e instituições financeiras em cascata, gerando o apocalipse ... pra todo mundo continuar com medo depois que já caiu 30%, é pq todos acreditam que algo muito pior ainda pode acontecer ... pq o que já aconteceu (pandemia e queda do petróleo) eu acredito que já foi precificado com folga nessa queda.
Como eu sempre protejo minhas ações com put de ibovespa com strike na faixa de 10% a 15% abaixo do valor de mercado, desde que o IBOV rompeu o suporte de 100K (o strike das minhas puts) eu não tenho mais nenhum prejuízo. Na verdade minha carteira total até valorizou nos últimos dias, porque o meu conjunto ações+opções ficou no zero-a-zero e o meu pequeno hedge em dólar/ouro deu uma boa valorizada.
Só que agora eu me vejo em uma situação bizarra na qual nunca me vi antes: estou protegido por puts com strike de 100K com o IBOV em 85K. Acredito que o correto pra mim neste momento seria fazer uma rolagem vertical do strike de 100K para o strike de 85K, embolsando a diferença correspondente aos 15K, pois com isso eu baixo o preço médio das minhas ações de modo a compensar toda a queda desde os 100K e continuo protegido contra quedas adicionais. Talvez melhor ainda seja rolar a put na diagonal, para o strike de 85K do próximo vencimento, embolsando um pouquinho menos em troca de renovar a proteção por 1 mês adicional.
Até aí tudo bem, só que, como as puts penetraram muito fundo dentro do dinheiro, elas estão com pouca liquidez (quem vai querer comprar uma proteção num strike tão acima do valor de mercado? seria como fazer um seguro de automóvel num valor 20% acima do valor real do veículo, ou seja, pagar mais caro para proteger um valor a mais que não se tem). Por isso está difícil fazer essa rolagem por um preço justo (sem ter que pagar um spread alto para os market makers), de modo que talvez eu me veja forçado a aguardar até o vencimento para exercê-la (ela é europeia).
Vcs já passaram por algo assim? O que fariam no meu lugar?
Olá Patinhas
concordo com seu pensamento, está configurado uma crise de crédito sim, mas não no setor petroleiro, mas sim na aviação e se não aportarem c/ recursos, vai quebrar TODAS, daí prá frente é uma bola de neve... imagina aí, primeiro a aviação comercial vai ( ou já colapsou ) colapsar e depois a Boeing...
Quanto a suas PUTS, depende do vencimento que você está operando, se for agora 16/03 eu acho que já demorou muito liquidar e comprar a BOVA a 75,00 venc. 20/04 ( tem ??? )... pois é já chegamos lá.
Eu liquidei minhas posições dia 09/03, doeu no dia, mas foi o jeito (1987, 1994, 2001, 2004, 2008 deixaram marcas), já coloquei tudo em renda fixa. Hoje estou aliviado, estou vendido em WIN desde 04/03 e operando 5 WIN na posição vendedora todo dia o $$$ tá mais que salvo.
Não entrei em WDO por cautela com os swap do BC, leitura errada das declarações do ministro... é asism mesmo!
E agora esse leilão no ÍNDICE que não acaba.
Bom dia, enfim índices futuros apresentando um dia com céu de brigadeiro. Como diz Bo Willians: Proibido vender;
Na calada da tarde, uma última lida no APP de notívisd, tem uma bomba para segunda feira, pensa num balde de água gelada !!!
MORGAN STANLEY CORTA PROJEÇÃO DO IBOVESPA PARA 85 MIL PONTOS; VÊ RISCO-RETORNO DA BOLSA BRASILEIRA ATRATIVO NOS 72 MIL PONTOS #mercados $BOVA11 $INDFUT $EWZ
Quanto a suas PUTS, depende do vencimento que você está operando, se for agora 16/03 eu acho que já demorou muito liquidar e comprar a BOVA a 75,00 venc. 20/04 ( tem ??? )... pois é já chegamos lá.
Eu liquidei minhas posições dia 09/03, doeu no dia, mas foi o jeito (1987, 1994, 2001, 2004, 2008 deixaram marcas), já coloquei tudo em renda fixa.
Não, minhas puts duram até 20/04. A rolagem de março pra abril eu fiz no vencimento de fevereiro.
Eu me mantenho protegido sempre com puts 1 vencimento adiante do próximo vencimento, pois as puts do vencimento mais próximo desvalorizam muito com a perda do valor extrínseco na medida em que o vencimento se aproxima. Por isso sempre faço a rolagem 1 mês antes do vencimento, migrando pra série que vence 2 meses depois.
Hoje teria sido o meu dia de fazer rolagem de 20/04 para maio ...mas o custo da rolagem está altíssimo por causa da volatilidade ... sem falar que não tem liquidez pra eu vender a série que está na minha mão (está muito ITM).
Acho que não vou conseguir rolar, vou ter que levar pro exercício. O lado bom é que opção muito ITM praticamente não tem nenhum valor extrínseco, então vai valer sempre a diferença entre o preço atual e o strike, até o dia do vencimento.
O problema é que também não consigo vende-las e, com isso, não consigo vender minhas ações pelo nível de preço que travei (se eu vende-las agora a mercado, ficarei exposto nas puts e se o mercado subir eu me ferro).
Então me parece que não tem jeito. Acho que ficarei preso nessa situação até 20/04. O máximo que poderei fazer será remanejar a distribuição das ações, mantendo sempre o volume financeiro total das ações igual ao volume financeiro de BOVA11 das minhas puts, se eu quiser me manter neutro (que é que eu quero no momento). Se tiver alguma sugestão pra mim, ficarei muito grato.
Se tiver alguma sugestão pra mim, ficarei muito grato.
Acredito no mercado em baixa para além de 20/04, veja os abaixo os índices futuros apesar do corte extraordinário do juros do FED... Então faça as contas $$$ para um IBov 70000-65000 em 20/04.
Acredito no mercado em baixa para além de 20/04, veja os abaixo os índices futuros apesar do corte extraordinário do juros do FED... Então faça as contas $$$ para um IBov 70000-65000 em 20/04.
Em último caso, se eu não conseguir vender nem rolar a put (por estar sem liquidez ou com custo de rolagem muito alto), em 20/4 eu a exerço.
Uma das regras que sigo na proteção de carteira com put é: se ficar ITM, fazer imediatamente rolagem vertical (mesmo vencimento) para o strike ATM, embolsando o troco (que, se a proteção estiver corretamente ajustada, vai corresponder exatamente à desvalorização da carteira de ações) e mantendo a proteção a partir do novo nível de preço.
Só que, dessa vez, a queda foi muito rápida e, nos dias que sucederam a queda, foi caindo mais e eu estava com muitos compromissos (pouco tempo livre no horário comercial) e o home broker da Clear (onde tenho as puts) ficava travado, ou defasado a maior parte do tempo. Daí acabou que o preço ficou muito longe do dinheiro e a put ficou sem liquidez.
Vou tentar novamente amanhã (segunda-feira) fazer essa rolagem vertical.
Como amanhã já é o dia do exercício de março, o correto agora, segundo a estratégia que sigo, seria já fazer a rolagem diagonal, pro strike ITM do vencimento de maio, mas a volatilidade tem estado proibitivamente alta e com isso o custo de estender a proteção de 30 dias adicionais fica caro demais. Talvez fique menos ruim levar a put até o vencimento do que fazer a rolagem diagonal ou vertical, já que a put muito ITM não tem praticamente nenhum valor intrínseco e o valor intrínseco dos strikes ATM (tanto de abril quanto de maio) está exageradamente alto.
Bom, bem ou mal, o que importa é que a proteção funcionou. O valor total da minha carteira praticamente não se mexeu durante toda a crise ... tinha até valorizado um pouco, por causa da posição em ouro ... mas nestes últimos dias tomei ferro na posição de juro longo (ainda bem que não é um percentual grande do total) ... se nesta segunda o juro longo der um "respiro" pra cima (já que os BC's internacionais hoje praticamente zeraram o juro) talvez eu aproveite pra trocar essa posição de juro longo por dólar e/ou ouro, pois concordo com vc no sentido de que a coisa vai levar muuuito tempo pra recuperar.
Consegui liquidar as puts junto com as ações. Hoje (18/3) zerei minha posição em bolsa (ações + puts de proteção) em pleno caos. Lucro de +1,3% em relação a 01/JAN. Graças as puts de proteção, saí na pior hora possível com ganho bruto pouquinho acima do CDI.
Minha dúvida agora é se no DARF do IRPF eu posso deduzir o prejuízo das ações do lucro das puts. Se puder, vou pagar 15% somente sobre os 1,3% de lucro e saio com 1,1% de lucro líquido ... se não puder deduzir, vou ter que pagar 15% sobre o lucro das puts e sairei com resultado líquido negativo de uns -4 a -5% (comparado aos quase 50% que a bolsa caiu de 1/JAN pra cá isso é só uma "marolinha").
Agora é se encher de dólar e assistir ao caos do lado de fora, aguardando o momento de recomprar as ações na "bacia das almas". Vou começar me posicionando vendido em umas puts de ações de qualidade que ficaram baratas, em strikes bem fora do dinheiro. Enquanto não houver perspectiva de reversão da crise, vou me posicionar somente naqueles strikes "apocalípticos", aproveitando que a volatilidade está altíssima (se o pior acontecer e o preço chegar lá, estarei comprando qualidade a preço irrisório / se não chegar, ponho um trocadinho no bolso mantendo o lastro em dolar).