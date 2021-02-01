Vai romper hoje ou não? - página 16
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não quero ser aquele cara chato e agourento que fica repetindo "eu avisei", mas ... tá tudo escrito aí em cima.
Com crise de saúde, crise econômica e crise política, a melhor defesa é a dupla DOLAR E OURO!
E digo mais: todas essas três crises (saúde, econômica e política) ainda podem ficar bem piores que o que está sendo previsto/precificado atualmente, pois essas crises se realimentam mutuamente.
Não estou afirmando que necessariamente vão piorar além do previsto, mas sim que o risco de isso acontecer é alto. Principalmente no que se refere à crise política.
Como já tinha comentado antes, eu estou fora da bolsa há semanas e estou " protegido" 90% em TD e o restante em um CDB de 181 dias, esse meu movimento foi para garantir nenhuma perda financeira durante a crise da pandemia 6 meses e parabéns a você que apostou no dólar-ouro... Ganhar dinheiro estou ganhando operando índice day-trade e o víeis essa semana é vendedor apontado um possível rompimento da mínima de 61500pts
Quando eu disse que estava sem chão, é por que todos os dias, exceto sábado, por volta da 0:00 eu vejo os mercados futuros Asia e Europa, paridades das moedas, commodities e outros índices... é um norteador para abertura de 09:00 hr .... e agora com essa conjunção de pandemia, crise econômica e crise política com potencial de uma hecatombe histórica, olhar para esses indicadores não servem de porra nenhuma.
PS: As aspas em protegido não é no sentido de resultado, mas sim da possibilidade de default do Tesouro e/ou liquidação de bancos/financeiras ...
Esse Mercado é um ente de duas cabeças e as duas são bipolares, aguardava um GAP de 2000 pts negativos na abertura do mini-indice e a surpresa foi um GAP positivo de 1300pts.... Mas não mudo meu víeis de baixa, só alterei a hora da entrada para 10:30 h.
Bons Negócios.
Esse Mercado é um ente de duas cabeças e as duas são bipolares, aguardava um GAP de 2000 pts negativos na abertura do mini-indice e a surpresa foi um GAP positivo de 1300pts.... Mas não mudo meu víeis de baixa, só alterei a hora da entrada para 10:30 h.
Bons Negócios.
Bom dia Rogério!!!,
Realmente não tenho pitaco pra dar. Mas faria o mesmo que você, esperaria até 10:30h, inclusive essa hora já alcançou e o índice deu uma descidinha um pouco mais empolgada.
Abração,
PS: As aspas em protegido não é no sentido de resultado, mas sim da possibilidade de default do Tesouro e/ou liquidação de bancos/financeiras ...
Default do Tesouro eu acho um risco muito pequeno (embora não desprezível). Estou pessimista quanto ao Brasil no curto/médio prazo, mas nem tanto.
O risco concreto que eu vejo de deixar dinheiro na renda fixa (nem consigo chamar de "risco", pra mim é quase uma certeza) é a desvalorização cambial.
O dólar já subiu mais de 40% em relação ao real desde o início do ano. O montante em reais que comprava 100 dólares em 1/JAN hoje só compra 70 dólares.
Nem mesmo as generosíssimas taxas de CDB dos bancos mais duvidosos chegam perto de compensar o quanto o real está se desvalorizando.
Em moeda forte (dólar), todas as aplicações de renda fixa estão sofrendo uma desvalorização brutal, que cedo ou tarde se refletirá no poder de compra desse dinheiro.
E olha que o dólar também está se desvalorizando, em função da "cachoeira fiscal" nos EUA. Basta olhar o gráfico do ouro para perceber a desvalorização do dólar em relação a uma referência de valor menos sensível a questões fiscais.Acredito que a fase mais severa de desvalorização real/dólar já passou, mas nada me convence de que a nossa moeda não continuará se desvalorizando no curto prazo, mesmo que em ritmo mais lento, dadas as nossas questões locais. Por isso ainda estou me mantendo fortemente dolarizado (mas sempre de prontidão para uma migração parcial em direção à bolsa a qualquer momento).
Que que é isso? ... 10:05 e o IBOV 2000 pts acima do fechamento de ontem?
Será que os tubarões que venderam ações pros sardinhas com IBOV a 110K e recompraram deles a 65K agora estão manipulando o mercado pra tentar vender de volta pra eles a 90K o mais rápido possível, antes que a tragédia do COVID e suas profundas consequências econômicas de médio/longo prazo se tornem óbvias para todo mundo ?
Ou será que, mesmo conscientes da gravidade da situação, os caras acham que o Brasil é igual aos EUA e que, assim que "assim que tudo isso acabar", tudo voltará a ser como era antes, tal como deverá acontecer lá.
Acham mesmo que basta um decreto presidencial ou de algum governador para tudo "voltar ao normal"?
Esqueceram que praticamente toda a economia futura produzida pela reforma da previdência está sendo empenhada no combate à crise e que, "assim que tudo isso acabar", o país estará nos mesmos fundamentos fiscais de antes da reforma?
Esqueceram da nossa crise política?
Este pato velho, ranzinza e sovina aqui vai continuar com muito ouro e com a maior parte do caixa em dólar ... já estou me acostumando a enxergar a posição em dólar como o meu verdadeiro "caixa" e a ver o real como uma moeda exótica e perigosa, que fica subindo e descendo com muita volatilidade ... eu vou é aproveitar essa euforia de hoje para comprar a preço de banana puts e/ou travas de baixa que poderão se valorizar dezenas de vezes quando "cair a ficha" e essa p*** despencar ...
... mas ... por via das dúvidas ... como sempre posso estar errado (e de fato já estive errado muitas vezes) ... eu ontem comprei umas vaquinhas leiteiras de dividendos, daquelas que se o mercado despencar descem só um pouquinho (TIET e TRPL), e também vendi a descoberto umas puts de ITUB que estavam perto do dinheiro ontem, pra se der uma quedinha comprar ITUB barato (mas do jeito que o IBOV tá subindo forte, talvez no final do pregão de hoje eu já consiga recomprá-las pela terça ou quarta parte do valor que vendi a descoberto ontem, embolsando em apenas 1 dia um troquinho que eu esperava embolsar em 1 mês.
Pena que não comprei umas calls baratinhas fora do dinheiro. Não acreditei que fosse possível uma nova alta forte e rápida para além dessa resistência de 81~82K. Lamentavelmente desobedeci o precioso ensinamento do Nassim Taleb de manter a carteira sempre com um payout convexo para os dois lados. A minha descrença na alta era tão forte que eu achei que comprar call seria jogar dinheiro no lixo.
Que que é isso? ... 10:05 e o IBOV 2000 pts acima do fechamento de ontem?
Novamente os paladinos do mercado voltam a ter otimismo, a meu ver tresloucado , pois para mim estamos dentro de olho de um furacão.
Até meados de fevereiro a epidemia avançava na Europa, o nosso IBOV estava região dos 120 k e todos os operadores, sem exceção, todos continuavam otimistas com a B3, totalmente míopes tempestade que estava por vir! Mesmo com a queda de 10% depois do carnaval, os famosos consultores, novamente sem exceção, no alto da sua empáfia recomendavam aguardar, alegando que era apenas um correção, pois havia robustez nos indicadores do econômicos, bom deu no que deu, deixou muita gente com a brocha e com um rombo no patrimônio.
Apesar de gozar de boa tranquilidade, estou bem com minhas salvaguardas e ganhando dinheiro com índice, não estou em paz, não consigo ficar em paz, sabendo que pessoas próximas, estão passando maior perrengue com essa crise e que essa crise pode ter um contorno muito pior, agravando assim mais a situação delas.
Como não sou religioso mas como não tenho mais nada a acrescentar... Que seja, o que destino traçou.
Observem o IBOV cotado em dólar no gráfico acima.
Em moeda forte, nossa bolsa tem se mantido andando de lado desde o início da crise, flertando ocasionalmente com a mínima de 23/MAR.
A brutal desvalorização do real nos últimos 2 meses é que tem produzido, nos gráficos referenciados à moeda brasileira, a falsa impressão de uma recuperação (ou de uma retomada do bull market, na visão dos mais otimistas).
Em moeda forte, fica evidente que não há recuperação e nem mesmo nenhum indício de um novo bull market na bolsa brasileira.
A recuperação dos mercados dos EUA (a Nasdaq já recuperou os níveis de 01/JAN) não está se refletindo aqui, nem mesmo parcialmente.
Observem o IBOV cotado em dólar no gráfico acima.
Em moeda forte, nossa bolsa tem se mantido andando de lado desde o início da crise, flertando ocasionalmente com a mínima de 23/MAR.
A brutal desvalorização do real nos últimos 2 meses é que tem produzido, nos gráficos referenciados à moeda brasileira, a falsa impressão de uma recuperação (ou de uma retomada do bull market, na visão dos mais otimistas).
Em moeda forte, fica evidente que não há recuperação e nem mesmo nenhum indício de um novo bull market na bolsa brasileira.
A recuperação dos mercados dos EUA (a Nasdaq já recuperou os níveis de 01/JAN) não está se refletindo aqui, nem mesmo parcialmente.
Olá Patinhas,
Bem dito mesmo.
Para aqueles que estão em posições perdedoras em Ações, e são bem corajosos (ou loucos), essas andadas de lado são boas para fazer pequenas operações de compras/vendas para reduzir o delta da perda e trazer o preço médio para mais próximo do valor atual. Coisa essa que já fiz no passado, mas atualmente não tenho coragem, até porque hoje não tenho grandes quantias investidas para salvar. Para tanto precisa ser mais agressivo e claro se expor mais, por outro lado se tudo correr como planejado tende a obter boa recuperação de perdas.
Bom dia.... Ranking dos principais índice ordenado por YTD (no ano). B3 no topo não necessita de comentários.
PS: Falta na tabela a bolsa da Argentina ( Merval ) um comparativo que gostaria de ver...
https://br.investing.com/indices/major-indices
.