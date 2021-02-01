Vai romper hoje ou não? - página 9
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Olá bom dia,
é uma aposta arrojada, queda de 45% em PETR4 até 20/04, porém os gráficos apontam nessa direção, mas são muitas as incertezas ( Se, Se, Se, Se.... haja Se(s)). Eu não sou tão arrojado, muito pelo contrário, estou me borrando todo com essa(s) crise(s) e sei que colocar em TD e CDB é perder para inflação. Eu liquidei todas as posições em 09/03, comprei SELIC 2025 em 10/03 a 10538,45 e outra parte um CDB a 105% do CDI vou ficar 6 meses de braços cruzados... Mas, tem sempre um mas e um se, rsrsrs .... se a Selic baixar mais, vou pensar em liquidar a LFT pois o ganho bruto vai ser tentador.
Olá bom dia,
é uma aposta arrojada, queda de 45% em PETR4 até 20/04, porém os gráficos apontam nessa direção, mas são muitas as incertezas ( Se, Se, Se, Se.... haja Se(s)). Eu não sou tão arrojado, muito pelo contrário, estou me borrando todo com essa(s) crise(s) e sei que colocar em TD e CDB é perder para inflação. Eu liquidei todas as posições em 09/03, comprei SELIC 2025 em 10/03 a 10538,45 e outra parte um CDB a 105% do CDI vou ficar 6 meses de braços cruzados... Mas, tem sempre um mas e um se, rsrsrs .... se a Selic baixar mais, vou pensar em liquidar a LFT pois o ganho bruto vai ser tentador.
Oi Rogerio
Não estou "apostando na queda" da Petrobrás não! Não comprei put, eu VENDI put ! Recebi R$ 0,42 em troca de me comprometer a comprar PETR4 a R$ 6,65 em 20/04, caso alguém deseje me vender a esse preço (o que evidentemente só vai acontecer se o preço de mercado da PETR4 mergulhar abaixo de R$ 6,65 nessa data).
Isso só tem 2 desfechos possíveis: ou a opção vira pó e eu fico com os R$ 0,42 que recebi, ganhando 6,3% sobre o capital reservado para garantir o compromisso de comprar o ativo, ou então o comprador exerce a opção e me vende a PETR4 dele a R$ 6,65 e eu adquiro a PETR4 ao custo de R$ 6,23 (pq recebi R$ 0,42 em cash).
Qualquer um dos 2 únicos desfechos possíveis (ganhar 6,3% em 1 mês ou adquirir PETR4 a R$ 6,23) eu considero muito bom. Pra mim é um investimento bem mais seguro e conservador que comprar PETR4 agora a R$ 12, como muitos analistas famosos têm recomendado.
O problema que vejo na renda fixa pra 2020 é que, muito provavelmente, o governo vai precisar reduzir substancialmente a SELIC para mitigar efeitos da recessão causada pela pandemia e, juntando isso a uma provável desvalorização do real frente ao dólar, concluo que há um razoável risco de a SELIC não conseguir manter o poder de compra do capital investido. Por isso estou mantendo em SELIC somente a "reserva de emergência" e a garantia para venda de puts. O resto deixei no dólar (fundo cambial), pelo menos até a crise passar.
Boa tarde,
Primeiro Domingo de reclusão, SOLzão lá fora, pensando aqui com meus botões que esta hora eu estaria voltando da praia... depois de cervejas e caranguejos. Enfim, até Setembro é FICA EM CASA.
Pois é coloquei na cabeça compra de PUT, e nem percebi o erro de raciocínio, pois não faz menor sentido.
Tomei umas cacetadas no DOL na gestão do BC anterior ( Ilan Gold???) que me dá arrepio operar dólar... além disso, eu sei que estou fazendo leitura errada dessa nova gestão, pois me parece que não querem o dólar abaixo de R$ 4,80, mas agora com o dólar em sobre-compra, entrar comprando é duvidoso e vendendo é loucura, quem comprou no R$ 4,XX tem gordura para queimar e pode ( ou deve) ser mais arrojado aumentando a posição.
Só lembrando FED a 0.00% e Selic 3,25% se o fluxo não reverter vou começar a achar que estão guardando $$$ no colchão.
Boa tarde,
Primeiro Domingo de reclusão, SOLzão lá fora, pensando aqui com meus botões que esta hora eu estaria voltando da praia... depois de cervejas e caranguejos. Enfim, até Setembro é FICA EM CASA.
Pois é coloquei na cabeça compra de PUT, e nem percebi o erro de raciocínio, pois não faz menor sentido.
Tomei umas cacetadas no DOL na gestão do BC anterior ( Ilan Gold???) que me dá arrepio operar dólar... além disso, eu sei que estou fazendo leitura errada dessa nova gestão, pois me parece que não querem o dólar abaixo de R$ 4,80, mas agora com o dólar em sobre-compra, entrar comprando é duvidoso e vendendo é loucura, quem comprou no R$ 4,XX tem gordura para queimar e pode ( ou deve) ser mais arrojado aumentando a posição.
Só lembrando FED a 0.00% e Selic 3,25% se o fluxo não reverter vou começar a achar que estão guardando $$$ no colchão.
Concordo com vc quanto ao perigo de operar/especular o dolar. No meu caso, eu estou me dolarizando para me sentir mais seguro, pq a epidemia vai crescer no Brasil em trajetória exponencial a partir de agora e o tempo que passaremos com a economia quase totalmente paralisada é muito difícil de prever. Estando dolarizado, eu posso até perder um pouquinho de dinheiro caso surja alguma surpresa boa e a economia retome o ritmo mais rápido, mas fico melhor protegido contra um eventual cenário catastrófico de colapso econômico com recessão e quebradeira de empresas (que, pra ser sincero, considero uma possibilidade bastante plausível).
>> Só lembrando FED a 0.00% e Selic 3,25% se o fluxo não reverter vou começar a achar que estão guardando $$$ no colchão.
Credit Suisse, Goldman Sachs e Bank of América não estão tão otimistas quanto ao efeito do FED a 0% ...
Bom dia.
Abaixo índices das principais bolsas Asia e Europa exceto o Nikkei todos em baixa. DOW S&P 500 futuros em baixa e Petróleo em baixa!
Bom dia.
Abaixo índices das principais bolsas Asia e Europa exceto o Nikkei todos em baixa. DOW S&P 500 futuros em baixa e Petróleo em baixa!
IBOV ainda em 60~70k, ainda tem muitoooooooo a cair pela frente, foi só um "pedacinho" até agora...
Lá pelos 10 ou 20k, eu penso em quem sabe comprar alguma coisa, isso se até lá eu ainda tiver algum dinheiro em banco. Enquanto isso só índices, day trade e pouca grana, pois temos outros riscos além do horizonte...
Abraços.
Em tempo, uma reversão gigante no Dow e S&P futuros e Petróleo... Não sei o que aconteceu, mas aconteceu...
IBOV ainda em 60~70k, ainda tem muitoooooooo a cair pela frente, foi só um "pedacinho" até agora...
Lá pelos 10 ou 20k, eu penso em quem sabe comprar alguma coisa, isso se até lá eu ainda tiver algum dinheiro em banco. Enquanto isso só índices, day trade e pouca grana, pois temos outros riscos além do horizonte...
Abraços.
Oi Ruy, sou apenas um entusiasta do mercado financeiro e minha formação é limitada a cursos de especializações na área TI, ou seja sei que nada sei, só desconfio de muita coisa (rsrs..), então eu acho o seguinte: Num contexto de depressão econômica o Ibov pode romper sim os 20.000 pts... e durante o curso dessa trajetória a minha preocupação ( ou nossos problemas ) seria em ajudar minha família nas adversidades que iriam surgir e não seriam poucas. Agora, ouvindo meu lado obscuro da ganância, se eu tivesse menos de 45 anos eu venderia tudo, tudo , tudo ( a qualquer preço ...) e comprava ações dos bancões que sobrevivessem ...
IBOV ainda em 60~70k, ainda tem muitoooooooo a cair pela frente, foi só um "pedacinho" até agora...
Lá pelos 10 ou 20k, eu penso em quem sabe comprar alguma coisa, isso se até lá eu ainda tiver algum dinheiro em banco. Enquanto isso só índices, day trade e pouca grana, pois temos outros riscos além do horizonte...
Abraços.
Oi Ruy.
Também penso como você. Enquanto não houver uma luz no fim do túnel enssa crise, não compro. E concordo com vc que há um risco não-desprezível de um colapso que faça o IBOV despencar pra perto desses níveis apocalípticos que vc mencionou.
Por isso me enchi de dólar, ouro e caixa (Tesouro SELIC) pra comprar ações brasileiras na "bacia das almas".
O que eu estou fazendo de diferente é que, em vez de ficar parado esperando o preço descer até lá (sob risco de haver uma recuperação e nunca descer), estou usando as aplicações em SELIC como garantia para cobrir puts vendidas com strike beeem lá embaixo, lá naqueles níveis de preço apocalípticos onde nós adoraríamos comprar. Devido à altíssima volatilidade que está agora no mercado, essas puts estão oferecendo ganhos da ordem de 2% a 9% *ao mês*, dependendo de quão "apocalíptico" for o strike q vc escolher (qto mais baixo e mais improvável de ser atingido, menor é o rendimento, evidentemente).
Assim, se eu não conseguir comprar na bacia das almas, pelo menos terei mantido um rendimento turbinado para o meu caixa nesse meio-tempo.
O único risco dessa operação é o mercado despencar e vc ser "obrigado" a comprar as ações pelo preço do strike subtraído do prêmio q vc recebeu vendendo a put. Por isso o investidor só deve fazer essa operação se tiver certeza de que realmente ficaria feliz em adquirir aquela ação nesse preço (strike menos prêmio recebido), visto que isso poderá acontecer se o preço de mercado da ação afundar até atingir o strike da put.
Abraços
Oi Ruy, sou apenas um entusiasta do mercado financeiro e minha formação é limitada a cursos de especializações na área TI, ou seja sei que nada sei, só desconfio de muita coisa (rsrs..), então eu acho o seguinte: Num contexto de depressão econômica o Ibov pode romper sim os 20.000 pts... e durante o curso dessa trajetória a minha preocupação ( ou nossos problemas ) seria em ajudar minha família nas adversidades que iriam surgir e não seriam poucas. Agora, ouvindo meu lado obscuro da ganância, se eu tivesse menos de 45 anos eu venderia tudo, tudo , tudo ( a qualquer preço ...) e comprava ações dos bancões que sobrevivessem ...
Tb não tenho formação nenhuma em mercado financeiro ... sou engenheiro eletrônico e de computação, só entendo de circuitos e de software ... portanto, se alguém mais estiver lendo essa conversa, não confie nas minhas opiniões, por favor ... sou absolutamente leigo em finanças e o pouco que conheço sobre esse tema eu aprendi nos noticiários, na internet e tomando surra do mercado financeiro ... é sério!
Fiz esse alerta pq, vai que alguém lê essa conversa e resolve seguir minhas estratégias achando que eu sou algum "pica-das-galáxias" e depois se dá mal, né? Que fique claro que o que eu falo aqui é só papo de botequim!
Abraços a todos!