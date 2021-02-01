Vai romper hoje ou não? - página 12
Nem me dava conta disso, fui ler o prospecto de um FI de ações e é isso mesmo 67% ( regra da CVM) do PL era constituído por ações, bdr, cotas de FI(ações) ... o restante 33% espalhados em outros instrumentos financeiros e a regulação do fundo é trimestral.
É como você disse até amanhã estaremos numa dança de cadeiras. Imagine o abacaxi na mão desses gestores !?
Bingo @Trader_Patinhas !
Nesta segunda e terça-feira (hoje e amanhã) tem um outro elemento presente no mercado que talvez pouca gente esteja se dando conta.
É o seguinte ...
Tanto aqui quanto lá fora, os fundos classificados como "fundo de ações" (aqueles que no Brasil têm alíquota de IR 15% flat) são obrigados a ter um percentual mínimo da carteira em ações. Esse percentual é aferido trimestralmente.
Como as ações caíram em torno de 40% neste trimestre que está se encerrando agora, isso significa que, se um fundo tinha R$ 1 bi em ações, esse R$ 1 bi encolheu pra R$ 600 mi.
Se esse fundo já estava próximo do seu percentual mínimo em ações antes da queda, para cumprir seu mandato ele precisará fazer o rebalanceamento de sua carteira antes do fim do trimestre.
Ou seja, esse fundo será obrigado a comprar R$ 400 mi em ações (na verdade menos que isso, mas nessa ordem de grandeza) no máximo até amanhã (31/3), mesmo que o gestor não ache uma boa ideia entrar tão pesado no mercado neste momento.
Esse detalhe regulatório talvez esteja gerando agora no mercado um fortíssimo fluxo comprador compulsório, que esteja sustentando artificialmente os preços e talvez até provocando altas como as que vimos na semana passada.
Esse fluxo comprador artificial, que só vai existir até amanhã (31/MAR), pode estar impedindo os preços de caírem como seria esperado nesse cenário em que a economia mundial se encontra quase paralisada por tempo indeterminado.
Por isso, receio que o mercado volte a cair com força quando esse fluxo cessar, a partir da quarta-feira 1 de abril.
Este é mais um humilde palpite do palpiteiro leigo em finanças Trader Patinhas, baseado no que ouvi certa vez de um analista financeiro sobre o rebalanceamento trimestral dos fundos de ações! :-)
Para um humilde palpite vc ta de parabéns eim. Como eu disse anteriormente aprendi muito nesse topico e a cada nova mensagem mais descobertas.
Eu na minha ignorância de mercado nunca jamais imaginei que havia uma regulamentação para esse tipo de coisa e que fundos eram obrigados a comprar mesmo em tempos de crises, isso qe falou explica em partes essas altas nas ultimas semanas.
@Trader_Patinhas: sobre o assunto coronavírus acho que isso ainda vai longe, e estou receoso o quão isso vai afetar a economia.
Bom dia,
hoje e talvez até Sexta, vai ser um daqueles dias para sentar sobre as mãos e como diz um amigo meu, 'É PROIBIDO COMPRAR' .
Bom dia,
hoje e talvez até Sexta, vai ser um daqueles dias para sentar sobre as mãos e como diz um amigo meu, 'É PROIBIDO COMPRAR' .
Ja tomei pau....hahahahha
Eita.... ontem pingou um R$ referente JSCP da ROMI3, pensa numa mão coçando para ir as compras... Estou aqui fazendo um EA que me encomendaram e acompanhando o mercado, coloquei modo SOMENTE VENDA e tenho um SellStop em WINJ20 no rompimento do low 68870, acho que estou do lado certo.
Abaixo um notebook com uma mera projeção dos casos no brasil, isso faz parte de uma competição de machine learning, quem tiver interesse da uma olhadinha, destaco que não sou Cientista de dados e por isso passa longe de ser um ótimo trabalho, mas o código da rede neural foi minha obra =D, e modestia a parte esta bem feito e roda para qualquer dataSet, basta fazer um clean e uma exploração boa antes de imputar na rede.
https://www.kaggle.com/jowpereira/covid-19-brasil
Que show, Jonathan! Tb sou frequentador do Kaggle.
Se tiver um tempo livre, faz um modelo preditivo específico para o Brasil. Os dados são atualizados pelo Ministério da Saúde todos os dias às 17h neste site: https://covid.saude.gov.br/
Uma coisa que pensei (mas certamente não vou fazer por falta de tempo livre) é em fazer um modelo de regressão para ajustar os parâmetros de um modelo epidemiológico como algum destes abaixo:
https://arxiv.org/pdf/2003.14288.pdf
http://gabgoh.github.io/COVID/index.html
Acredito que usando um modelo epidemiológico a gente chega a resultados bem mais realistas do que simplesmente extrapolando o futuro da curva a partir do histórico, pois a dinâmica de uma epidemia tem etapas (primeiro crescimento exponencial, em seguida desaceleração, saturação e, por fim, decaimento exponencial). A desaceleração acontece pq, à medida em que mais pessoas ficam imunizadas, a taxa de contágio vai diminuindo. A saturação acontece quando a taxa de pacientes que se curam se iguala à taxa de novos pacientes que contraem a doença e, por fim, quando a taxa de contágio fica muito pequena, o número de doentes vai caindo em ritmo exponencial até zerar.
Se vc treina um modelo de regressão só com dados históricos dessa fase inicial de crescimento exponencial da epidemia em que o Brasil está agora, o modelo vai extrapolar um crescimento exponencial ininterrupto e vai fazer previsões apavorantes e irreais.
Por essa razão, acredito que podemos chegar a uma previsão mais realista se fizermos uma regressão ajustando os parâmetros de um modelo epidemiológico e fornecendo como resultado a série temporal de casos e óbitos gerada por esse modelo epidemiológico ajustado (em vez de treinar um modelo de regressão para tentar extrapolar diretamente os valores futuros da série temporal de casos e óbitos com base apenas nos valores passados dessa série).
Ja tomei pau....hahahahha
Então, eu notei esse crescimento infinito, nos meus cálculos o mundo acaba lá por setembro, rsrsrsrsrrsrs, com mais de 8,5 bilhões de pessoas mortas...
Eu falei pra não comprar! kkkk!
Eita.... ontem pingou um R$ referente JSCP da ROMI3, pensa numa mão coçando para ir as compras... Estou aqui fazendo um EA que me encomendaram e acompanhando o mercado, coloquei modo SOMENTE VENDA e tenho um SellStop em WINJ20 no rompimento do low 68870, acho que estou do lado certo.
Vende put em vez de comprar a ação. Assim, se cair, vc compra muito mais barato e, se subir, vc embolsa um trocado mesmo sem ter comprado (e esse trocado recebido diminui o custo de aquisição da ação, caso vc decida comprá-la na subida).
Mas recomendo não fazer isso hoje, pois o mercado subiu recentemente e o prêmio está baixo e relação ao risco (na minha humilde opinião).
Espera pra fazer isso num dia de queda livre e pânico. Nesses dias, dependendo da ação, vc pega até 9% ou 10% do valor da ação em prêmio, apenas para se comprometer a comprá-la pelo preço do dia (que já estará bem mais baixo que o preço de hoje).
Por exemplo, no dia em que anunciarem que o "distanciamento social" vai ter que continuar até o início de junho(*) e a galera berrar dizendo que as empresas vão quebrar e demitir. Nesse dia eu vou entrar com mão pesada, com metade da mão vendendo put ATM e a outra metade comprando o papel).
(*) tenho acompanhado vários modelos preditivos na comunidade científica brasileira e todos estão convergindo para essa previsão de duração, o mercado financeiro que ainda não quis aceitar o fato, pois preferem acompanhar analistas, gestores e políticos, em vez de acompanharem os cientistas que já vêm prevendo tudo isso que está acontecendo com várias semanas de antecedência, assim que ficou clara a curva epidemiológica da Itália. Por isso que não compro nada agora.