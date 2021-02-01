Vai romper hoje ou não? - página 6
+ de 3000 pontinhos em poucos minutos no WINJ20.... será que mudou de WINJ20 para COVID19 e eu não to sabendo? rsrsrs
Como eu estou vendido, tomei uma violinada invertida (será quem tem nome?) stopado na HIGH da 09:00 ( 107980 ).
Por hoje acabou.
Eita Rogério, que pena amigo...
Eu fiquei de fora, estou só com EA´s e não configurou entrada nesse candle gigante.
O stop não me perturbou em nada. O que me perturba é o mercado pregar essa peça!!! Foi, foi, foi e devolveu tudo.
PS: Atualizei a postagem com gráfIco de IND, veja só entrou em LEILÃO, deu uma puta GAP, mas o WIN não entrou em leilão e foi embora ....
Acho que alguém apertou o botão errado !!!
kkkk indices são fogo viu... especulativo e manipulável demais, me deixa inseguro várias vezes, mas não largo esse trem infelizmente.... e.... felizmente, rsrs.
Bom dia,
colapso total, GAP de baixa de 9500 pts no mini índice, nem em 2008, nem no Joeslay Day, estamos num apocalipse Day, aparentemente a B3 também colapsou, sem ofertas de compra no book de WINJ20.
Bom dia. Será que teremos algo semelhante ao 2008 Rogério?
Os GAPs diários estão mais agressivos que 2008, tanto em pts com %..... Declarações de Boris Jonhson de que Inglaterra espera mais 100.000 mortes este ano pelo coronavírus e que Brexit deve aguardar espalhou o pânico.
A única coisa que freia essa porra é o anuncio de uma vacina eficaz !!!
PósPost; Petro é sempre comentada em crônicas de mercado de capitais, pois é eu não me lembro de queda de 31% .... Cacete é assustador!
DE VOLTA PARA O PASSADO 3º SEMANA - BEM VINDO A 23/12/2018
O dia de hoje me mostrou que, depois de ter tomado muita porrada no passado, parece que finalmente aprendi a me proteger corretamente no mercado financeiro.
Mesmo com 40% da carteira em ações, o valor total da minha carteira praticamente não se mexeu do carnaval pra cá e hoje até valorizou um pouquinho, pois, como as minhas puts de proteção já mergulharam fundo in-the-money, o valor da soma das minhas ações com as puts ficou travado (o lucro das puts praticamente se iguala à queda das ações) e o hedgezinho de ouro que tenho por fora subiu adoidado.
No momento estou a salvo, mas com a cara amassada num "air-bag" e meio sem saber o que fazer, pois nunca passei por essa situação antes ... nunca mantive puts tão "deep-in-the-money" como as minhas estão agora ... praticamente não têm valor extrínseco, têm só o valor intrínseco, é como se eu estivesse vendido em contratos futuros de índice ... por isso não vejo razão pra manter a posição travada desse jeito ... não sei se deixo as puts quietas até a volatilidade abaixar para poder fazer a rolagem pra 1 ou 2 meses mais adiante (no momento o custo da rolagem está proibitivo, absolutamente inviável) ou se começo a descascar a carteira vendendo as ações pelo valor travado (ou seja, vender ações junto com o volume equivalente em puts) pra fazer um caixa em dólares, para a volta às compras quando a tempestade passar ... navego por mares que nunca naveguei antes.... o medo do desconhecido me instiga a realizar a maior parte da posição em ações no preço travado e ficar dolarizado aguardando o desfecho da crise ... mas não sei se essa seria realmente a melhor estratégia no momento.
Como vocês passaram pelo cisne e o que pensam em fazer agora?
@Rogerio Giannetti Torres escreveu: "Petro é sempre comentada em crônicas de mercado de capitais, pois é eu não me lembro de queda de 31% .... Cacete é assustador!"
Bom, o preço de mercado hoje deve estar abaixo do custo de extração do pré-sal. Ou seja, torna praticamente inviável a principal operação da Petrobrás. Caiu "apenas" 31% porque, evidentemente, acredita-se que a situação vai se reverter (é óbvio que vai, o mundo não vai ceder à chantagem saudita e não faltam instrumentos de pressão para fazer os árabes cederem).
EDIT: errei nas contas. O custo atual de extração da Petro está na faixa de USD 5 por barril. Portanto mesmo com o petróleo a preço de banana a extração ainda gera lucro. A diferença é que seria um lucro muito menor que o previsto quando o petróleo estava acima de USD 60 por barril.
Calma, calma, nada de panico, mais uns dias tudo normaliza!!! Já tem 10 dias que ouço isso!!! Sim, normaliza sim, por volta dos 55000 pts