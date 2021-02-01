Vai romper hoje ou não? - página 2
Bom dia, desopilando!
Qual IBOV para final do ano? Meu palpite é que fica entre: 108500-109000
Bons negócios e
Abçs(s)
Bom tarde, para os URSOS e TOUROS. Dia bom ou ruim ?!
Quem tem gestão de risco e entrou Comprado e Comprado ou Vendido e Vendido, ganhou $$$
Quem tem feeling viu que a coisa azedou entrou: Vendido e Comprado ganhou $$$$$
Quem entrou no achismo, entrou Comprado e Vendido e perdeu $ , admitindo uma boa gestão de risco.
Quem não fez nada, nem ganhou $$$$$ nem perdeu $ e tá perdendo tempo lendo isso aqui!
Bons negócios e até amanhã
Hoje foi daqueles dias que dava pra fazer a meta de 1 ANO em 1 dia !
Infelizmente eu fiquei só assistindo ... robôs fora de operação, pois estou trabalhando num upgrade .... e sem tempo para operar manualmente ...
Fiquei com o MT5 aberto o dia inteiro olhadno, mas passei a maior parte do dia em reuniões no Skype e no Hangout ... deu muita vontade de operar manualmente enquanto participava das reuniões, mas eu não teria como manter a concentração necessária, então fiquei de fora ... sinto dor de cotovelo ao olhar esse gráfico ... hoje tava muito fácil, IND ladeira abaixo e DOL ladeira acima ... bastava ter me posicionado de manhã e voltado pra olhar às 17:30 ... se arrependimento matasse ! kkk!
A sangria foi nas "blue chips" ... as "small caps" se mantiveram bem .... SMALL11 está mais de 10% acima de BOVV11 ... isso aí não é uma distorção interessante a ser explorada? .... as pequenas ainda não sofreram o impacto e as grandes tomaram uma porrada muito forte .... acho que essa distorção vai se reverter amanhã .... se abrir amanhã com SMLL11 mais de 10% acima de BOVV1, eu acho que vou entrar num daytrade long/short comprado em BOVV11 e vendido em SMLL11, alavancado até as calças! ... quer o mercado suba ou caia, a distorção entre os 2 ETF's deverá se atenuar .... as grandes empresas de um e as pequenas empresas do outro operam no mesmo país e nos mesmos setores, não vejo motivo racional para essa distorção.
ps: não me responsabilizo por quem decidir me seguir ... operação arriscadíssima, quem quiser ir nessa, assuma o risco por sua própria conta, não vá me xingar se perder tudo o que tem, kkk!
" Hoje foi daqueles dias que dava pra fazer a meta de 1 ANO em 1 dia !", é verdade, mas já não tenho mais tanto arroubo., já operei com sangue nos olhos. Hoje é só lenga lenga ... eu estou aposentado e meu hobby é mercado de futuros... nada que comprometa meus proventos e minha aposentadoria.
Quanto sua sugestão eu vou acompanhar as ETFs mas o meu víeis seria venda BOVA11 e SMAL11.
No médio prazo (próximos meses) eu concordo que a tendência é SMAL11 superar BOVA11 ... mas acho que nos últimos dias SMAL11 se distanciou rápido demais ... acho que a diferença diminui amanhã ... pode ser que ambas subam ou que ambas caiam ainda mais, mas acredito que a diferença entre as duas diminui, este é o trade em que eu apostaria amanhã ... no final do dia de amanhã vamos conferir
Vou compartilhar uma lição de vida que tenho aprendido ...
A velha sabedoria dos swing-traders diz: "nunca compre uma faca caindo" ...
Na sexta-feira o BTG, que vinha numa tendência de alta do tipo "fogo morro acima", despencou num dia só de R$ 67 pra R$ 57 por causa das novas ordens de busca e apreensão da Lava-Jato na sede do banco.
Ouvi gente influente dizendo que "foi um exagero, não justifica perder R$ 10 por ação, os fundamentos são os mesmos, semana que vem volta pros R$ 67" e tal ...
Olha o que tá acontecendo hoje: já despencou pra R$ 40 ... se alguém tiver feito hoje um daytrade alavancado sem stop-loss apostando na reversão do BPAC11, essa pessoa deve ter perdido até a própria casa!
NUNCA, JAMAIS compre uma "faca caindo" acreditando que já chegou no fundo do poço e vai reverter ! Não tenha ganância pela reversão de uma empresa com fundamento abalado. Espere!
Eu tinha uma posição desde maio, adquirida a R$ 43 e uns quebrados .... mesmo chegando a R$ 67 fui mantendo, feliz da vida ... na sexta-feira, quando vi as notícias e a faca caindo, torrei logo no início do dia ainda a R$ 59 (fechou a R$ 57) ... estou cheio de vontade de recomprar agora a R$ 42 .... mas não compro "faca caindo" ... prefiro recomprar depois de ver pelo menos uns 2 ou 3 dias de vela positiva com fluxo de compra forte (se o fluxo estiver fraco é fria, é apenas pq os vendedores deram uma pausa pra não vender barato demais) ... mesmo que nunca mais consiga recomprar ao preço de Black Friday que está hoje, prefiro esperar do que arriscar ... mas que dá vontade de recomprar agora, como dá!
Quem vai? ... Eu tô fora! .... A probabilidade de voltar pra muito acima dos R$ 42 é grande, eu diria que é "quase certa", mas a gente nunca sabe até onde a faca cai ... e acho a dor de cotovelo de perder oportunidade de lucro bem menos dolorida que a dor do prejuízo.
Bom, vc disse: se tiver feito um daytrade alavancado sem stop-loss hoje apostando na reversão !!! Esse alguém pulou da janela e deve pular mesmo!!!
Mas recomprar no leilão de hoje com stop na mínima não é má ideia não...
Quando li sua sugestão o leilão de fechamento já tinha encerrado e eu me mantive zerado de BPAC11.
Vc comprou?