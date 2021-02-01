Vai romper hoje ou não? - página 14
Bom dia,
o garfo só é possível desenhar quando ocorre um pivot e parece que esse pivot está se desenhando no IBOV diário, também é relevante o fator que o índice está há 14 dias de distância do fundo de 61600 pts e em movimento ascendente. Mas eu ainda aguardo os indicadores de desempregados Europa e Américas, as projeções apontam em 170 milhões de empregos perdidos até 04/2020, acima disso o mercado surta !!!
Boa Páscoa para todos.
Eu não sei nada de opções e travas, preciso urgentemente estudar isso e tirar proveito em situações como essa...
Oi Jonathan,
Opções são instrumentos financeiros fascinantes.
Seu funcionamento segue regras muito simples e de fácil compreensão:
Acredito que o que escrevi acima resume quase tudo sobre como as opções funcionam em termos de regras operacionais.
Porém, a evolução dos preços desses instrumentos no tempo é bastante complexa, pois seus preços de mercado têm uma dependência dinâmica e não-linear de diversos fatores que afetam a probabilidade de valer a pena ou não exercer aquela opção na data de vencimento, tais como:
Compreender a fundo como o mercado precifica as opções requer algum conhecimento de estatística e de cálculo diferencial e não é coisa para amadores.
Existem modelos com equações diferenciais de segunda ordem, como o bem conhecido "Black-and-Scholes" e outros modelos bem mais sofisticados.
Mas também tem muito investidor bem-sucedido em opções que não se liga em modelos matemáticos e ganha dinheiro se baseando mais na sua própria intuição e experiência de mercado.
Quem gosta de especular no mercado financeiro geralmente fica como "pinto no lixo" quando entra no mundo das opções, pois esses instrumentos permitem montar inúmeros tipos de estruturas, combinando posições compradas e vendidas em calls e em puts, em diferentes strikes e em diferentes datas de vencimento, podendo formar inumeráveis combinações, construídas especialmente para diferentes cenários e com diferentes objetivos. Já vi livro que descreve mais de 80 tipos de estruturas de opções.
Algumas dessas estruturas são bastante seguras, com risco controlado (vc sabe a priori o prejuízo máximo que poderá ter). Há outras, porém, que, apesar de terem alta probabilidade de dar lucro, têm potencial de causar prejuízos ilimitados e podem te levar a ruína se algum evento inesperado acontecer.
Não entre nessa sem estudar muito antes e sem ter certeza do que está fazendo.
Abraços
@Trader_Patinhas excelente resumo.
Oi Jonathan,
Opções são instrumentos financeiros fascinantes.
Cada dia que passa vejo que não sei praticamente nada sobre o mercado, rsrsrsrs.
Aproveitando, existe algum site que mostre o dividend yeld das ações pagadoras de dividendos, que vcs olhem? Sem ser no próprio site da empresa pagadora? Pergunto isso pois se for no site da empresa da um certo "trabalho" olhar para uma quantidade grande de empresas, para fundos imobiliários eu olho para esse site https://www.fundsexplorer.com.br/
@Trader_Patinhas muito obrigado pela explicação, ja estou vendo alguns materiais na internet, porem todos dizem o que vc resumiu acima, hehehhe, que diga-se de passagem que resumão "baum" eim.
Cada dia que passa vejo que não sei praticamente nada sobre o mercado, rsrsrsrs.
Aproveitando, existe algum site que mostre o dividend yeld das ações pagadoras de dividendos, que vcs olhem? Sem ser no próprio site da empresa pagadora? Pergunto isso pois se for no site da empresa da um certo "trabalho" olhar para uma quantidade grande de empresas, para fundos imobiliários eu olho para esse site https://www.fundsexplorer.com.br/
Eu gosto de escrever esses "resumões" às vezes. Fazer isso me ajuda a organizar e consolidar as informações na minha memória.
Pra verificar DY e outros indicadores fundamentalistas, eu gosto deste site: https://www.fundamentus.com.br/buscaavancada.php
Mas fica esperto pq DY passado não é garantia de DY futuro. É preciso analisar o balancete pra ver de onde vieram os lucros que foram distribuídos nos anos anteriores, pra saber se são lucros recorrentes que tendem a se repetir nos anos seguintes, ou se foram eventos pontuais (venda de ativos, etc.) que não se repetirão mais.
E é preciso também entender como o negócio da empresa é afetado pela conjuntura macroeconômica nacional e internacional. Por exemplo, neste ano de 2020, é quase certo que empresas aéreas, de turismo e grande parte das empresas de varejo não terão lucros e consequentemente não pagarão dividendos, mesmo que tenham pagado ótimos dividendos nos anos anteriores. Por outro lado, empresas de telefonia, de saneamento e de geração/transmissão de energia elétrica não deverão ter seus lucros afetados.ps: toma cuidado com fundos imobiliários, pois parecem "renda fixa" mas não são. Cuidado especial com os que investem em shopping centers, pois teremos muitos meses (talvez até 1 ou 2 anos) de recessão pela frente e muitos imóveis comerciais poderão ser desocupados no curto/médio prazo.
Eu ja ouvi falar dos riscos dos Fundos imobiliários, eu pessoalmente acompanho bastante os de logística, observo muito a questão da vacância física e econômica, também dou preferência a fundos que tenham vários imóveis, XPLG11 por exemplo tem todos os contratos alugados ate 2029, então da uma "certa" segurança, mas te entendo quando diz, "pois parecem "renda fixa" mas não são", minha ideia é sempre rentabilizar em cotas, ou seja, sempre que cai os rendimentos mensalmente, vou lá e compro mais fazendo o "intera" caso o rendimento não compre uma nova cota. Mas uma confissão pessoal, sou muito desorganizado financeiramente, rsrsrsrs, e nos ultimas 4 anos tenho aprendido a trabalhar com o dinheiro, rsrsrsrsrs, mesmo depois de muito tempo ainda tenho dificuldade em me controlar, e também pago por excessos cometidos no passado. Não gosto de renda fixa, não acredito que isso possa rentabilizar, mas sim, sei da importância de ter uma parte patrimonial por questões de segurança.
A bolsa subiu tanto hoje e nos últimos 2 dias que as puts fora do dinheiro que vendi com prêmio de 6% já perderam quase todo o valor. A partir de agora, mesmo que a bolsa continue subindo, esse valor residual dificilmente vai diminuir muito além disso no curto prazo, dada a volatilidade do mercado e o prazo que ainda falta pro vencimento.
Então resolvi zerar a posição vendida em puts embolsando logo esse lucro parcial (4% em 3 dias).
Achei melhor colocar logo 4% no bolso e liberar as LFTs para dar lastro a novas operações do que esperar 25 dias com as LFTs presas pra tentar raspar os 2% restantes do prêmio, com risco de perder os 4% já ganhos.
Estou zerado de bolsa agora e só volto e entrar no próximo dia de pânico (que eu não tenho dúvida de que virá em breve).
Enquanto não existir fundamento pra haver alta, vou permanecer montado em 1/3 ouro, 1/3 dólar e 1/3 LFT, entrando na bolsa só pra vender volatilidade nos dias de pânico e zerar nos repiques de alta, como fiz hoje.
Conforme relatei aqui pra vocês, em 18/MAR, próximo ao fundo do poço do IBOV, zerei minha posição de bolsa (40% da carteira) com lucro de +1% em relação a 01/JAN, graças às minhas queridas puts de BOVA11 que se valorizaram mais de 30 vezes com a queda brusca da bolsa, e logo em seguida montei posição de 1/3 ouro, 1/3 dólar e 1/3 LFT.
Hoje (16/ABR), 4 semanas depois, estou fazendo uma avaliação da minha decisão.
Ok, perdi essa alta de 60 pra 77K do IBOV (peguei só alguns lucrinhos modestos com umas puts que vendi e viraram pó). Se eu tivesse surfado a alta de 28% com 40% da carteira em ações teria aumentado o valor da carteira em +11% (supondo o restante da carteira em LFT).
Mas, em compensação, o ouro que comprei a R$ 219/grama fechou hoje a R$ 312/grama (+42%) e o dólar que comprei a 4,80 está a 5,23 (+9%), de modo que minha carteira 1/3 ouro + 1/3 dólar + 1/3 LFT valorizou +17% nestas 4 semanas.
O que pretendo fazer agora: vou me manter 1/3 ouro + 1/3 dólar + 1/3 LFT até a bolsa voltar a desabar (na minha opinião é inevitável que isso aconteça em breve). Quando se instaurar o pânico novamente, tentarei voltar a comprar ações. Não acho que valha a pena comprar agora.
ps: hoje não resisti e resgatei um pedacinho das LFT e montei travas de baixa no BOVA11, apostando em um retorno à vizinhança dos 60K nos próximos 30 dias ... não tenho certeza se a queda ocorrerá tão rápido ... mas não consigo viver sem estar com pelo menos uma pequena aposta mais arriscada!
Inacreditável é pouco. o WTI futuro bateu USD 6,52 e Brent usd 16,98....
Abaixo ADR Brasileiras. Precisa desenhar o que vai acontecer amanhã?
Interessante que a PETR não está entre as piores baixas, ficou próxima à queda do SP500 de -3%.
Ações brasileiras de outros setores foram mais castigadas, embora no caso de muitas dentre as maiores quedas (como a queda de 13% da Raia, por exemplo), dado o baixo volume negociado, o problema parece ter sido de liquidez e provavelmente não se refletirá com a mesma intensidade no pregão brasileiro amanhã.
A bolsa brasileira tende a amplificar as variações da americana, em parte devido ao câmbio USD/BRL subir nos momentos de crise e cair nos momentos de euforia, reforçando as oscilações.
Imagino que a queda de -3% no SP500 em um feriado brasileiro tenda a produzir um gap de uns -4% a -5% na abertura do pregão de amanhã (a menos que surjam novos fatos relevantes entre hoje e amanhã, evidentemente).
EDIT (22/ABR 08:43): Trump liberou mais 480 bi para apoio a pequenas/médias empresas e bolsas asiáticas reagiram bem. O gap deverá ser menor!
EDIT (22/ABR 10:20): Caraca, errei feio! Bolsa brasileira em alta! ... Mas o meu querido "ourinho" subindo bem mais forte que a bolsa! ... Melhor errar ganhando dinheiro do que acertar perdendo dinheiro! kkkk!
em tempo: ouro não é investimento, mas sim reserva de valor ... "lucrar" no ouro significa apenas preservar o valor do patrimônio enquanto o dinheiro em moeda desvaloriza ... começo a entender agora um pouco melhor essa alta das bolsas ... em grande parte é na verdade uma desvalorização das moedas (USD, EUR, BRL, etc.), dada a "farra fiscal" dos seus respectivos bancos centrais, que se faz necessária por conta da pandemia ... se as moedas se desvalorizam e as empresas continuam entregando o mesmo valor, o preço da ação sobe, mesmo sem nenhuma melhora de fundamento nas empresas ... de uma certa forma, as ações estão funcionando como "reserva de valor" também! ... a brutal recessão imposta pela pandemia permite a desvalorização da moeda sem produzir inflação, uma saída inteligente para a crise e que está viabilizando a alta das bolsas em meio ao caos de saúde mundial ... este momento singular do mercado está me ensinando muitas coisas! ... mas acho que esse artifício deve ter limites e deve cobrar o seu preço no futuro .. isso eu ainda não sei analisar, ultrapassa a alçada do que já aprendi até agora.
Se essa análise estiver correta, o pior investimento possível neste momento seria a renda fixa em uma moeda fraca como a nossa ("perda fixa", como diz o Luís Barsi) ... nossos títulos de renda fixa são arriscados porque nossa moeda tende a perder mais valor que o USD, dada a nossa maior fragilidade fiscal ... consequentemente, o investimento mais seguro e conservador neste momento seria manter reserva de valor em dólar (que é quase equivalente a ter LFT's do tesouro americano, dado que os juros americanos estão a praticamente zero) ... na verdade o investimento em metais é que seria, teoricamente, o mais conservador, dado que o USD também está se desvalorizando, só que os metais têm muita volatilidade (eu estou tendo alegrias cada vez maiores com o ouro, mas sei que essa alegria não vai durar pra sempre, em algum momento ter 33% da carteira em ouro vai me dar frio na barriga, tenho me mantido atento à chegada do momento de reduzir substancialmente essa posição, retornando aos 10% que eu vinha mantendo anteriormente à crise ... quando os analistas de corretora começam a explicar aos iniciantes como se compra ouro, é porque deve estar chegando a hora de vender, kkk).
ahh ... e se essa minha nova análise estiver certa, as puts de BOVA11 que comprei na semana passada vão virar pó ... com venho da área científica, tenho facilidade de adaptar minhas opiniões a novas evidências ... mudo de opinião fácil (viva Raul Seixas!) ... mas no geral ainda continuo pessimista com o mercado, embora hoje eu tenha reajustado minha visão para um pessimismo um pouco mais brando em relação à semana passada ... principalmente pq precisamos analisar o preço das ações com base no valor real da moeda ... não adianta nada a bolsa subir 10% em reais se o real desvalorizar 15% (vai parecer que a bolsa subiu, mas, em termos de valor, ela caiu) ... talvez passar a acompanhar o gráfico do IBOV em dólar seja mais recomendável neste momento, para evitar ser iludido por falsas altas.
Boa tarde,
Vejo só, não erramos não, pois o WIN abriu em baixa , primeira barra(15m) fechou em baixa e graças ao Mercado, não rompeu a mínima na segunda barra(15m) senão tinha levado fumo.... Existe uma máxima que ressoa na minha cabeça... Quando o mercado não se abate com más notícias, então o mercado esta em alta e já estamos há 20 dias da mínima de 61.700 pts...
Eu tenho visão bem simplória sobre ouro, se os juros das Treasury estão em baixa o ouro vai subir simples assim... No mês a Treasury Bill 6m caiu de 0,26 -> 0,14% e no ano a Treasury Note 10 caiu de 2,60% para 0,61%, o ouro acompanhou na direção contrária...
Quanto ao Dólar e a precificação das ações em USD, eu acho o seguinte: Está cedo para dizer onde o Dólar vai pousar, e os "palpitometros" dos analistas medem um preço entre 4,80 - 5,20 ( kkkk ), nessa faixa eu também acerto! "