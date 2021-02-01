Vai romper hoje ou não? - página 4
Bom dia, será? Uma combinação perfeita de más notícias.
Hoje eu vi como é importante manter um "seguro de carteira" pra se proteger .... Ibovespa derretendo e, mesmo com quase 50% em ações brasileiras, minha carteira está tranquila no "zero-a-zero", devido às minhas proteções em ouro e puts de ibovespa.
Quando a bolsa fica muito tempo em alta, como tem estado, fico me sentindo um otário gastando dinheiro com puts que viram pó ... mas quando vem uma crisezinha como a de hoje e as puts quadruplicam de valor de um dia pro outro, eu fico tranquilo e vejo que valeu a pena ter investido nos "seguros".
Uma estratégia interessante é fazer o balanceamento dinâmico, ou seja, usar o lucro obtido nos "seguros" para comprar mais ações a preço de "liquidação" nos dias de crise ... mas tem que ter coragem pra realizar o lucro dos hedges e diminuir a proteção ... a gente nunca sabe quando a "faca" vai parar de cair.... só vale a pena fazer isso se houver uma queda de uns 15% ou mais na bolsa (nesse caso o valor das puts vai se multiplicar por centenas, pois eu compro puts bem fora do dinheiro) ... com apenas 3% de queda eu prefiro deixar os "seguros" quietinhos.
Boa tarde. será?:
Principais Cia aéreas suspendem operações para a China, Fortaleza tem caso confirmado de Coronavírus ( atenção pode ser boato forte) , mercado refém da evolução ou involução da gripe do coronavírus.
Boa tarde. será?:
Antes da virada do mês só zigue-zague, nada acontece. Creio que o resultado deste mês já está fechado e não vão deixar a bolsa descambar nem para baixo e nem para cima.
Oi Ruy, você tem razão, mas estou apenas contextualizando que estamos a mercê desse surto ser controlado, até lá a perspectiva não é nada boa.
Rogério, pior que é mesmo, perspectivas nada boas.
Os "grandes" que comandam se sobe ou desce, creio que eles tem em mãos a meta dos 125.000. Por outro lado tem esses eventos todos não planejados como você bem disse que pode mudar tudo.
Mesmo assim eu ainda acho que até dia 31 vai flutuar entre 114.000 ~ 116.000, porque independente das tragédias o dinheiro sempre dá a última palavra, e deve ter muita gente comprometida com esses 125.000...
Então depois da virada do mês vai dar uma subida rápida parceladas em poucos dias até chegar a 125.000, que deve ocorrer antes do dia 20/02/2020. Depois disso correção para 120.000 e se até lá o cenário mundial não estiver melhorado continuará caindo mais e mais. Mas antes de bater a meta dos 125.000 não recua abaixo dos 114.000.
Mas tudo isso é suposição porque não sou tão bom assim viu, senão eu tava rico rsrsrss.
Bom dia,
Ontem foi um repique descomunal é raro um pavio desse tamanho 2700 pts! Em tempo, só para lembrar, hoje é dia de fechamento de carteiras.
Só esclarecendo: eu jamais vendo puts a descoberto. Isso seria suicídio. Eu me referi a vender puts que tenho em carteira, puts fora do dinheiro que eu comprei a preço de banana anteriormente, quando o mercado subia sem parar ... se eu tivesse vendido minhas puts na sexta-feira eu poderia recomprá-las hoje pela metade do preço, e continuaria protegido com um dinheirinho a mais o bolso .. mas não tive coragem ... qq novidade ruim do corona vírus elas poderiam disparar e eu nunca mais conseguiria me proteger sem pagar os olhos da cara.
Eu não teria coragem de pôr 50% do meu dinheiro na bolsa sem estar protegido pelas minhas amiguinhas puts. Com elas, mesmo que o mercado caia 50% ou 60%, minha carteira de ações não cai mais que uns 9 ou 10% (e a carteira completa não mais que uns 4 ou 5%). Isso tem um pequeno custo mensal (todo mês tenho que vender as puts de um vencimento e comprar as do vencimento seguinte um pouquinho mais caro), mas a tranquilidade de ver o mercado derreter e não sentir nenhum medo não tem preço!
Como eu tenho também um pouquinho de ouro (uma aposta a longo prazo, mas que também protege as ações) e o ouro disparou com o corona vírus, minha carteira total não caiu nada, tá no zero-a-zero desde o início da crise. O ouro eu to pensando seriamente em vender pelo menos metade do que tenho, pra recomprar mais barato quando a crise passar. Talvez faça isso amanhã.
Tá corretíssimo quanto a venda descoberta, é loucura mesmo, mas quanto a mim eu nunca aprendo e até hoje as vezes compro call / put a seco, acho que pela emoção, estou aposentado passo o dia em cima desse terminal ... Agora falando sério, para hedge eu prefiro índice além de ser mais fácil calcular o lote para resguardar o R$ a liquidez é imediata.
Quanto ao coronavírus, podemos ver no gráfico abaixo, que o garfo principal se perdeu, mas o preço ainda está dentro última retração de Fibo, qual significado disso? "A esperança é a última que morre" KKKKKK ... é sério, é isso mesmo que representa a última linha e se romper Fu, fu...
PS: Uma correção pós-post , perder a fibo 261 não significa fu, fu ..... significa apenas que o gráfico perdeu completamente o sentido de dar um norteamento para onde o preço pode ir.