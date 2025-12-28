Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 - Anual - (S&P/CS HPI Composite-20 y/y) reflete as alterações no valor dos imóveis residenciais, em 20 grandes áreas metropolitanas dos Estados Unidos, no mês de relatórios em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Ele é calculado segundo o método das re-vendas ponderadas proposto por Charles Case, Robert Schiller e Allan Weiss. Os dados para o cálculo são coletados pela agência local do registro de operações com imóveis. Os dados disponíveis incluem, geralmente, a data, preço de venda e tipo de propriedade. Se um item tiver uma transação anteriormente, será considerado uma habitação secundária, e, portanto, será incluído no cálculo do índice composto.

Do cálculo são excluídos os seguintes tipos de habitações:

novas habitações, já que é impossível determinar a variação dos preços até a revenda;

apartamentos em condomínios e cooperativas habitacionais, edifícios de apartamentos e outros objetos que não podem ser classificados como habitação unifamiliar;

transferência gratuita de imóveis (regalada, herdada, etc.);

imóveis que, no processo de transação, mudou de tipo (por exemplo, se, inicialmente, o imóvel figura nos relatórios como casa unifamiliar e, depois, vira parte de um condomínio);

casas que foram vendidas mais de uma vez, ao logo de 6 meses.

Para diferentes tipos de habitação, no mercado, surgem diferentes fatores que determinam a demanda, oferta e preço. Por isso, o índice incluiu a segmentação por tipo de bem imobiliário, para uma avaliação correta da situação no mercado. Na publicação detalhada deste indicador, existem três índices separados - preços de imóveis com baixo, médio e alto custo. Habitações virando mais caros têm um maior impacto sobre os resultados do cálculo do índice geral. Esta é uma das suas diferenças em relação ao índice de preços de imóveis FHFA, em que não há segmentação, e o preço médio de todos os tipos de imóveis é calculado de acordo com o mercado.

Além disso, o cálculo do S&P/CS usa um menor tamanho de amostra, não incluindo dados de 13 estados do país. O indicador é usado para avaliar a atividade do mercado imobiliário nas maiores cidades dos Estados Unidos. Seu crescimento pode favoravelmente afetar as cotações do dólar.

Últimos valores: