EUA - Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (United States House Price Index (HPI) m/m)
|Baixa
|0.4%
|0.2%
|
-0.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.2%
|
0.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços de Imóveis - Mensal - (House Price Index (HPI) m/m) é um indicador de mudanças nos preços das casas nos Estados Unidos, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O indicador é um índice ponderado de vendas reiteradas de casas individuais unifamiliares. Ele leva em conta a mudança média no preço quando revenda ou revisão do preço da mesma propriedade. Seu cálculo usa informações sobre as transações de hipoteca, realizadas no mercado secundário, concluídas por as agências hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac. O cálculo não inclui empréstimos hipotecários financiados ou segurados pelo Estado, transações com uma hipoteca em condomínios, cooperativas e prédios de apartamentos. O índice não é ajustado à inflação.
Para uma mais fácil recolha de informações, os 50 estados estadunidenses são divididos em 9 regiões: Nordeste, Nova Inglaterra, Meio Atlântico, Centro-Oeste, Leste Centro-Norte, Oeste Centro-Norte, Sul, Estados do Atlântico Sul, Estados do Leste Centro-Sul, Estados do Oeste Centro-Sul, Oeste, Estados de Montanha, Pacífico. Além das mudanças nacionais no índice, é publicada a situação particular de cada uma das nove regiões. Desse modo, o HPI é um indicador preciso da evolução dos preços no mercado imobiliário nas diferentes áreas geográficas do país, com a maior cobertura de informação. Este fato destaca o HPI entre outros indicadores do mercado imobiliário.
Os economistas usam o indicador não apenas para avaliar a atividade do mercado imobiliário, mas também como uma ferramenta analítica para estimar as mudanças nos juros de hipoteca, a acessibilidade da habitação em áreas geográficas específicas e a inflação geral no país.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (United States House Price Index (HPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
