Calendário Econômico
Índice Empire State de Atividade Industria do Federal Reserve Bank (FRB) em Nova York (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)
|Moderada
|-3.9
|
18.7
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-1.7
|
-3.9
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice Empire State de Atividade Industrial (NY Fed Empire State Manufacturing Index) caracteriza as condições de negócios, no setor industrial, no Estado de Nova Iorque. Ele é um indicador mensal que é calculado de acordo com um levantamento com várias centenas de grandes fabricantes que operam no estado. Um nível superior a 0 indica a melhora nas condições, enquanto, inferior a 0, a deterioração.
O questionário, preenchido pelos entrevistados, contém perguntas sobre as mudanças nas condições de negócios, em comparação com o mês anterior. Os participantes avaliam se os seguintes indicadores melhoraram, pioraram ou permaneceram inalterados:
- Condições gerais de negócios;
- Número de novos pedidos recebidos;
- Expedição de mercadorias;
- Número de pedidos pendentes (ordens em curso);
- Hora de entregas (prazos de recebimento de materiais e outras mercadorias de fornecedores);
- Estoques;
- Preços pagos (preços dos bens e serviços que a empresa paga no processo de produção);
- Preços obtidos (preços recebidos pela empresa para seus produtos);
- Número de empregados;
- Duração da semana média de trabalho de funcionários.
A segunda parte do levantamento contém a previsão: os participantes sugerem como se alterarão os indicadores da lista após 6 meses. Além dos 11 pontos listados, à parte preditiva da sondagem são adicionados os gastos em equipamentos e tecnologia (os custos das empresas).
Os índices difusos são calculados para cada indicador, de acordo com os resultados. O principal índice do levantamento - condições gerais de negócios - é um valor calculado de modo independente, que não se vê afetado pelo resto de índices, calculados de acordo com os resultados da pesquisa.
Os analistas utilizam o índice como um indicador da atividade de produção cujos resultados podem ser extrapolados para todo o país. Seu crescimento pode favoravelmente afetar as cotações do dólar estadunidense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice Empire State de Atividade Industria do Federal Reserve Bank (FRB) em Nova York (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
