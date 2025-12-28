O Índice Empire State de Atividade Industrial (NY Fed Empire State Manufacturing Index) caracteriza as condições de negócios, no setor industrial, no Estado de Nova Iorque. Ele é um indicador mensal que é calculado de acordo com um levantamento com várias centenas de grandes fabricantes que operam no estado. Um nível superior a 0 indica a melhora nas condições, enquanto, inferior a 0, a deterioração.

O questionário, preenchido pelos entrevistados, contém perguntas sobre as mudanças nas condições de negócios, em comparação com o mês anterior. Os participantes avaliam se os seguintes indicadores melhoraram, pioraram ou permaneceram inalterados:

Condições gerais de negócios;

Número de novos pedidos recebidos;

Expedição de mercadorias;

Número de pedidos pendentes (ordens em curso);

Hora de entregas (prazos de recebimento de materiais e outras mercadorias de fornecedores);

Estoques;

Preços pagos (preços dos bens e serviços que a empresa paga no processo de produção);

Preços obtidos (preços recebidos pela empresa para seus produtos);

Número de empregados;

Duração da semana média de trabalho de funcionários.

A segunda parte do levantamento contém a previsão: os participantes sugerem como se alterarão os indicadores da lista após 6 meses. Além dos 11 pontos listados, à parte preditiva da sondagem são adicionados os gastos em equipamentos e tecnologia (os custos das empresas).

Os índices difusos são calculados para cada indicador, de acordo com os resultados. O principal índice do levantamento - condições gerais de negócios - é um valor calculado de modo independente, que não se vê afetado pelo resto de índices, calculados de acordo com os resultados da pesquisa.

Os analistas utilizam o índice como um indicador da atividade de produção cujos resultados podem ser extrapolados para todo o país. Seu crescimento pode favoravelmente afetar as cotações do dólar estadunidense.

Últimos valores: