EUA - Produtividade do Setor Não Agrícola (Trimestral) (United States Nonfarm Productivity q/q)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Trabalho
Moderada 3.3% 2.4%
2.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
4.2%
3.3%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Produtividade do Setor Não Agrícola - Trimestral - (Nonfarm Productivity q/q) mostra a relação entre o desempenho real e o tempo de trabalho gasto na sua realização. O indicador é calculado como a mudança no volume de bens ou serviços produzidos por hora, no trimestre de relatórios em comparação com o anterior. Seu cálculo não leva em consideração o setor agrícola, devido à volatilidade sazonal e contribuição para o PIB.

Os dados necessários para o cálculo são tomados a partir dos resultados de censos econômicos e pesquisas realizadas pelos agências de estatística.

Os dados são utilizados na análise econômica, previsão e análise dos preços, desenvolvimento de empresas privadas e política de programas governamentais, bem como na avaliação da inovação tecnológica, que está prevista para ser introduzida na produção.

No entanto, o nível de produtividade do trabalho não deve ser interpretado apenas como uma representação da contribuição do trabalho para a produção. Ele reflete muitos outros fatores: a mudança nas características da força de trabalho, tecnologias de gerenciamento, organização da produção, distribuição de recursos e, certamente, o nível de tecnologia.

O crescimento da produtividade no setor não-agrícola indica um aumento na utilização da capacidade instalada. Considerando que a força de trabalho é uma parte importante dos custos de produção, uma elevada produtividade permite satisfazer a demanda do consumidor com menos trabalho. No curto prazo, isto pode levar a um aumento na produção industrial. Tudo isso sugere que um incremento nos valores do indicador tem um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Produtividade do Setor Não Agrícola (Trimestral) (United States Nonfarm Productivity q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
2 trim. 2025
3.3%
2.4%
2.4%
2 trim. 2025 prelim.
2.4%
-0.6%
-1.8%
1 trim. 2025
-1.5%
-0.8%
-0.8%
1 trim. 2025 prelim.
-0.8%
0.2%
1.7%
4 trim. 2024
1.5%
1.2%
1.2%
4 trim. 2024 prelim.
1.2%
0.2%
2.3%
3 trim. 2024
2.2%
2.2%
2.2%
3 trim. 2024 prelim.
2.2%
1.7%
2.1%
2 trim. 2024
2.5%
2.3%
2.3%
2 trim. 2024 prelim.
2.3%
3.9%
0.4%
1 trim. 2024
0.2%
0.3%
0.3%
1 trim. 2024 prelim.
0.3%
0.3%
3.5%
4 trim. 2023
3.2%
3.2%
3.2%
4 trim. 2023 prelim.
3.2%
0.1%
4.9%
3 trim. 2023
5.2%
4.7%
4.7%
3 trim. 2023 prelim.
4.7%
-0.9%
3.6%
2 trim. 2023
3.5%
3.7%
3.7%
2 trim. 2023 prelim.
3.7%
-0.8%
-1.2%
1 trim. 2023
-2.1%
-2.7%
-2.7%
1 trim. 2023 prelim.
-2.7%
-0.7%
1.6%
4 trim. 2022
1.7%
3.0%
3.0%
4 trim. 2022 prelim.
3.0%
-6.0%
1.4%
3 trim. 2022
0.8%
0.3%
0.3%
3 trim. 2022 prelim.
0.3%
2.5%
-4.1%
2 trim. 2022
-4.1%
-4.6%
-4.6%
2 trim. 2022 prelim.
-4.6%
-4.8%
-7.4%
1 trim. 2022
-7.3%
-7.5%
-7.5%
1 trim. 2022 prelim.
-7.5%
3.3%
6.3%
4 trim. 2021
6.6%
6.6%
6.6%
4 trim. 2021 prelim.
6.6%
0.7%
-5.0%
3 trim. 2021
-5.2%
-5.0%
-5.0%
3 trim. 2021 prelim.
-5.0%
0.9%
2.4%
2 trim. 2021
2.1%
2.3%
2.3%
2 trim. 2021 prelim.
2.3%
2.5%
4.3%
1 trim. 2021
5.4%
5.4%
5.4%
1 trim. 2021 prelim.
5.4%
-2.8%
-3.8%
4 trim. 2020
-4.2%
-4.8%
-4.8%
4 trim. 2020 prelim.
-4.8%
8.6%
5.1%
3 trim. 2020
4.6%
4.9%
4.9%
3 trim. 2020 prelim.
4.9%
7.0%
10.6%
2 trim. 2020
10.1%
7.3%
7.3%
2 trim. 2020 prelim.
7.3%
1.1%
-0.3%
1 trim. 2020
-0.9%
-2.5%
-2.5%
1 trim. 2020 prelim.
-2.5%
1.3%
1.2%
4 trim. 2019
1.2%
1.4%
1.4%
4 trim. 2019 prelim.
1.4%
1.8%
-0.2%
3 trim. 2019
-0.2%
-0.3%
-0.3%
3 trim. 2019 prelim.
-0.3%
2.1%
2.5%
2 trim. 2019
2.3%
2.3%
2.3%
2 trim. 2019 prelim.
2.3%
2.3%
3.5%
123
