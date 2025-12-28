A Produtividade do Setor Não Agrícola - Trimestral - (Nonfarm Productivity q/q) mostra a relação entre o desempenho real e o tempo de trabalho gasto na sua realização. O indicador é calculado como a mudança no volume de bens ou serviços produzidos por hora, no trimestre de relatórios em comparação com o anterior. Seu cálculo não leva em consideração o setor agrícola, devido à volatilidade sazonal e contribuição para o PIB.

Os dados necessários para o cálculo são tomados a partir dos resultados de censos econômicos e pesquisas realizadas pelos agências de estatística.

Os dados são utilizados na análise econômica, previsão e análise dos preços, desenvolvimento de empresas privadas e política de programas governamentais, bem como na avaliação da inovação tecnológica, que está prevista para ser introduzida na produção.

No entanto, o nível de produtividade do trabalho não deve ser interpretado apenas como uma representação da contribuição do trabalho para a produção. Ele reflete muitos outros fatores: a mudança nas características da força de trabalho, tecnologias de gerenciamento, organização da produção, distribuição de recursos e, certamente, o nível de tecnologia.

O crescimento da produtividade no setor não-agrícola indica um aumento na utilização da capacidade instalada. Considerando que a força de trabalho é uma parte importante dos custos de produção, uma elevada produtividade permite satisfazer a demanda do consumidor com menos trabalho. No curto prazo, isto pode levar a um aumento na produção industrial. Tudo isso sugere que um incremento nos valores do indicador tem um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

