Calendário Econômico
EUA - Produtividade do Setor Não Agrícola (Trimestral) (United States Nonfarm Productivity q/q)
|Moderada
|3.3%
|2.4%
|
2.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|4.2%
|
3.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produtividade do Setor Não Agrícola - Trimestral - (Nonfarm Productivity q/q) mostra a relação entre o desempenho real e o tempo de trabalho gasto na sua realização. O indicador é calculado como a mudança no volume de bens ou serviços produzidos por hora, no trimestre de relatórios em comparação com o anterior. Seu cálculo não leva em consideração o setor agrícola, devido à volatilidade sazonal e contribuição para o PIB.
Os dados necessários para o cálculo são tomados a partir dos resultados de censos econômicos e pesquisas realizadas pelos agências de estatística.
Os dados são utilizados na análise econômica, previsão e análise dos preços, desenvolvimento de empresas privadas e política de programas governamentais, bem como na avaliação da inovação tecnológica, que está prevista para ser introduzida na produção.
No entanto, o nível de produtividade do trabalho não deve ser interpretado apenas como uma representação da contribuição do trabalho para a produção. Ele reflete muitos outros fatores: a mudança nas características da força de trabalho, tecnologias de gerenciamento, organização da produção, distribuição de recursos e, certamente, o nível de tecnologia.
O crescimento da produtividade no setor não-agrícola indica um aumento na utilização da capacidade instalada. Considerando que a força de trabalho é uma parte importante dos custos de produção, uma elevada produtividade permite satisfazer a demanda do consumidor com menos trabalho. No curto prazo, isto pode levar a um aumento na produção industrial. Tudo isso sugere que um incremento nos valores do indicador tem um impacto positivo sobre as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Produtividade do Setor Não Agrícola (Trimestral) (United States Nonfarm Productivity q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress