Calendário Econômico
EUA - Balança Comercial de Bens (United States Goods Trade Balance)
|Moderada
|N/D
|$-94.837 bilh
|
$-85.541 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Balança Comercial de Bens (Goods Trade Balance) é parte da balança comercial do país, ou seja, a diferença entre as importações e exportações de bens, durante o mês de referência, em termos monetários.
Economistas usam esse indicador para avaliar a atividade do setor manufatureiro e da intensidade dos fluxos comerciais de alfândega.
Se forem importadas mais mercadorias do que exportadas, existe um alto risco de défice comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como EUA, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão-de-obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. O excesso de exportações em relação às importações aponta para o superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de o país produzir mais mercadorias do que pode consumir.
A influência da balança comercial sobre o dólar é variada e depende dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos, por exemplo, a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta o dólar em conformidade.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Balança Comercial de Bens (United States Goods Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
