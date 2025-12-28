CalendárioSeções

EUA - Balança Comercial de Bens (United States Goods Trade Balance)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Comércio
Moderada N/D $​-94.837 bilh
$​-85.541 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Balança Comercial de Bens (Goods Trade Balance) é parte da balança comercial do país, ou seja, a diferença entre as importações e exportações de bens, durante o mês de referência, em termos monetários.

Economistas usam esse indicador para avaliar a atividade do setor manufatureiro e da intensidade dos fluxos comerciais de alfândega.

Se forem importadas mais mercadorias do que exportadas, existe um alto risco de défice comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como EUA, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão-de-obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. O excesso de exportações em relação às importações aponta para o superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de o país produzir mais mercadorias do que pode consumir.

A influência da balança comercial sobre o dólar é variada e depende dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos, por exemplo, a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta o dólar em conformidade.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Balança Comercial de Bens (United States Goods Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
N/D
$​-94.837 bilh
$​-85.541 bilh
ago. 2025
$​-85.541 bilh
$​42.847 bilh
$​-102.840 bilh
jul. 2025
$​-103.566 bilh
$​-129.438 bilh
$​-84.854 bilh
jun. 2025
$​-85.988 bilh
$​-128.313 bilh
$​-96.423 bilh
mai. 2025
$​-96.587 bilh
$​-144.702 bilh
$​-86.965 bilh
abr. 2025
$​-87.624 bilh
$​-177.209 bilh
$​-162.253 bilh
mar. 2025
$​-161.985 bilh
$​-163.347 bilh
$​-147.849 bilh
fev. 2025
$​-147.914 bilh
$​-142.841 bilh
$​-155.572 bilh
jan. 2025
$​-153.263 bilh
$​-109.391 bilh
$​-122.014 bilh
dez. 2024
$​-122.111 bilh
$​-100.910 bilh
$​-103.504 bilh
nov. 2024
$​-102.857 bilh
$​-100.836 bilh
$​-98.257 bilh
out. 2024
$​-99.078 bilh
$​-101.418 bilh
$​-108.694 bilh
set. 2024
$​-108.226 bilh
$​-98.745 bilh
$​-94.218 bilh
ago. 2024
$​-94.258 bilh
$​-100.512 bilh
$​-102.838 bilh
jul. 2024
$​-102.662 bilh
$​-94.099 bilh
$​-96.558 bilh
jun. 2024
$​-96.840 bilh
$​-98.542 bilh
$​-99.369 bilh
mai. 2024
$​-100.617 bilh
$​-97.628 bilh
$​-97.954 bilh
abr. 2024
$​-99.407 bilh
$​-91.788 bilh
$​-92.291 bilh
mar. 2024
$​-91.831 bilh
$​-89.343 bilh
$​-90.304 bilh
fev. 2024
$​-91.836 bilh
$​-88.495 bilh
$​-90.509 bilh
jan. 2024
$​-90.202 bilh
$​-90.012 bilh
$​-87.892 bilh
dez. 2023
$​-88.463 bilh
$​-88.877 bilh
$​-89.332 bilh
nov. 2023
$​-90.273 bilh
$​-88.283 bilh
$​-89.563 bilh
out. 2023
$​-89.836 bilh
$​-85.411 bilh
$​-86.844 bilh
set. 2023
$​-85.783 bilh
$​-88.089 bilh
$​-84.642 bilh
ago. 2023
$​-84.271 bilh
$​-90.036 bilh
$​-90.921 bilh
jul. 2023
$​-91.175 bilh
$​-89.944 bilh
$​-88.829 bilh
jun. 2023
$​-87.835 bilh
$​-94.513 bilh
$​-91.861 bilh
mai. 2023
$​-91.133 bilh
$​-91.379 bilh
$​-97.095 bilh
abr. 2023
$​-96.768 bilh
$​-88.502 bilh
$​-82.696 bilh
mar. 2023
$​-84.576 bilh
$​-91.496 bilh
$​-91.987 bilh
fev. 2023
$​-91.626 bilh
$​-91.496 bilh
$​-91.086 bilh
jan. 2023
$​-91.500 bilh
$​-87.356 bilh
$​-89.700 bilh
dez. 2022
$​-90.300 bilh
$​-96.175 bilh
$​-82.900 bilh
nov. 2022
$​-83.300 bilh
$​-112.576 bilh
$​-98.800 bilh
out. 2022
$​-99.000 bilh
$​-99.491 bilh
$​-91.900 bilh
set. 2022
$​-92.221 bilh
$​-90.265 bilh
$​-87.279 bilh
ago. 2022
$​-87.300 bilh
$​-94.222 bilh
$​-90.200 bilh
jul. 2022
$​-89.060 bilh
$​-102.193 bilh
$​-98.591 bilh
jun. 2022
$​-98.183 bilh
$​-106.358 bilh
$​-104.041 bilh
mai. 2022
$​-104.310 bilh
$​-112.750 bilh
$​-106.701 bilh
abr. 2022
$​-105.942 bilh
$​-128.063 bilh
$​-125.937 bilh
mar. 2022
$​-125.324 bilh
$​-114.927 bilh
$​-106.345 bilh
fev. 2022
$​-106.586 bilh
$​-102.226 bilh
$​-107.571 bilh
jan. 2022
$​-107.630 bilh
$​-95.257 bilh
$​-100.474 bilh
dez. 2021
$​-100.960 bilh
$​-92.807 bilh
$​-98.040 bilh
nov. 2021
$​-97.778 bilh
$​-89.183 bilh
$​-83.196 bilh
out. 2021
$​-82.891 bilh
$​-92.293 bilh
$​-97.031 bilh
set. 2021
$​-96.252 bilh
$​-88.180 bilh
$​-88.164 bilh
ago. 2021
$​-87.600 bilh
$​-88.690 bilh
$​-86.819 bilh
123
