A Balança Comercial de Bens (Goods Trade Balance) é parte da balança comercial do país, ou seja, a diferença entre as importações e exportações de bens, durante o mês de referência, em termos monetários.

Economistas usam esse indicador para avaliar a atividade do setor manufatureiro e da intensidade dos fluxos comerciais de alfândega.

Se forem importadas mais mercadorias do que exportadas, existe um alto risco de défice comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como EUA, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão-de-obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. O excesso de exportações em relação às importações aponta para o superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de o país produzir mais mercadorias do que pode consumir.

A influência da balança comercial sobre o dólar é variada e depende dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos, por exemplo, a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta o dólar em conformidade.

