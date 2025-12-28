CalendárioSeções

EUA - Balança Comercial (United States Trade Balance)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Comércio
Moderada $​-52.828 bilh $​-103.544 bilh
$​-59.265 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​-56.327 bilh
$​-52.828 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Balança Comercial (Trade Balance) representa a diferença entre as exportações e importações do país, durante um determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre os países.

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como EUA, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão-de-obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. Nesses casos, o défice comercial é coberto por outros métodos de interação econômica, por exemplo, através de instrumentos de emissão de dívida.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

A influência da balança comercial sobre o dólar é variada e depende dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos, por exemplo, a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta o dólar em conformidade.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Balança Comercial (United States Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
$​-52.828 bilh
$​-103.544 bilh
$​-59.265 bilh
ago. 2025
$​-59.550 bilh
$​33.988 bilh
$​-78.154 bilh
jul. 2025
$​-78.311 bilh
$​-173.298 bilh
$​-59.086 bilh
jun. 2025
$​-60.177 bilh
$​-39.193 bilh
$​-71.664 bilh
mai. 2025
$​-71.517 bilh
$​-101.325 bilh
$​-60.257 bilh
abr. 2025
$​-61.617 bilh
$​-154.693 bilh
$​-138.316 bilh
mar. 2025
$​-140.498 bilh
$​-145.146 bilh
$​-123.195 bilh
fev. 2025
$​-122.662 bilh
$​-140.540 bilh
$​-130.652 bilh
jan. 2025
$​-131.382 bilh
$​-91.550 bilh
$​-98.062 bilh
dez. 2024
$​-98.431 bilh
$​-79.599 bilh
$​-78.940 bilh
nov. 2024
$​-78.193 bilh
$​-79.529 bilh
$​-73.615 bilh
out. 2024
$​-73.836 bilh
$​-77.201 bilh
$​-83.795 bilh
set. 2024
$​-84.359 bilh
$​-73.130 bilh
$​-70.787 bilh
ago. 2024
$​-70.431 bilh
$​-74.470 bilh
$​-78.918 bilh
jul. 2024
$​-78.791 bilh
$​-73.063 bilh
$​-73.016 bilh
jun. 2024
$​-73.109 bilh
$​-74.250 bilh
$​-75.006 bilh
mai. 2024
$​-75.071 bilh
$​-64.331 bilh
$​-74.462 bilh
abr. 2024
$​-74.558 bilh
$​-69.261 bilh
$​-68.582 bilh
mar. 2024
$​-69.372 bilh
$​-68.280 bilh
$​-69.458 bilh
fev. 2024
$​-68.901 bilh
$​-64.911 bilh
$​-67.601 bilh
jan. 2024
$​-67.434 bilh
$​-61.844 bilh
$​-64.168 bilh
dez. 2023
$​-62.201 bilh
$​-57.849 bilh
$​-61.883 bilh
nov. 2023
$​-63.207 bilh
$​-64.483 bilh
out. 2023
$​-64.300 bilh
$​-59.958 bilh
$​-61.542 bilh
set. 2023
$​-61.542 bilh
$​-61.657 bilh
$​-58.657 bilh
ago. 2023
$​-58.303 bilh
$​-65.300 bilh
$​-64.718 bilh
jul. 2023
$​-65.022 bilh
$​-67.286 bilh
$​-63.718 bilh
jun. 2023
$​-65.497 bilh
$​-71.863 bilh
$​-68.285 bilh
mai. 2023
$​-68.982 bilh
$​-69.567 bilh
$​-74.438 bilh
abr. 2023
$​-74.552 bilh
$​-67.414 bilh
$​-60.594 bilh
mar. 2023
$​-64.228 bilh
$​-69.531 bilh
$​-70.643 bilh
fev. 2023
$​-70.535 bilh
$​-67.941 bilh
$​-68.661 bilh
jan. 2023
$​-68.289 bilh
$​-64.538 bilh
$​-67.210 bilh
dez. 2022
$​-67.419 bilh
$​-69.837 bilh
$​-61.015 bilh
nov. 2022
$​-61.511 bilh
$​-75.985 bilh
$​-77.847 bilh
out. 2022
$​-78.162 bilh
$​-70.509 bilh
$​-74.128 bilh
set. 2022
$​-73.282 bilh
$​-69.103 bilh
$​-65.679 bilh
ago. 2022
$​-67.398 bilh
$​-75.268 bilh
$​-70.455 bilh
jul. 2022
$​-70.650 bilh
$​-82.901 bilh
$​-80.879 bilh
jun. 2022
$​-79.614 bilh
$​-86.787 bilh
$​-84.906 bilh
mai. 2022
$​-85.546 bilh
$​-97.217 bilh
$​-86.686 bilh
abr. 2022
$​-87.077 bilh
$​-100.875 bilh
$​-107.651 bilh
mar. 2022
$​-109.802 bilh
$​-90.055 bilh
$​-89.799 bilh
fev. 2022
$​-89.185 bilh
$​-85.834 bilh
$​-89.229 bilh
jan. 2022
$​-89.692 bilh
$​-80.829 bilh
$​-81.957 bilh
dez. 2021
$​-80.731 bilh
$​-73.992 bilh
$​-79.331 bilh
nov. 2021
$​-80.172 bilh
$​-74.117 bilh
$​-67.116 bilh
out. 2021
$​-67.116 bilh
$​-77.480 bilh
$​-81.435 bilh
set. 2021
$​-80.934 bilh
$​-71.858 bilh
$​-73.252 bilh
ago. 2021
$​-73.252 bilh
$​-73.048 bilh
$​-70.051 bilh
12345
