EUA - Transações Correntes (United States Current Account)

Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA) (Bureau of Economic Analysis)
Comércio
Moderada $​-251.312 bilh $​-406.051 bilh
$​-439.822 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
As Transações Correntes (Current Account) refletem o balanço de transações entre residentes dos EUA e o resto do mundo. Elas são o balanço comercial (exportações menos importações de bens e serviços), o lucro líquido de investimentos estrangeiros (por exemplo, juros de depósitos, dividendos, etc.) e pagamentos de transferências líquidas (por exemplo, doações estrangeiras).

Em outras palavras, as transações correntes consistem em transações entre residentes e não-residentes nos Estados Unidos com relação a bens, serviços, rendimentos primários (investimento) e rendimentos secundário (transacional).

Há três aspetos do balanço, isto é, bens e serviços, rendimentos (de remuneração de trabalho e de investimento) e transferências correntes. O balanço de bens e serviços decorre da exportação e importação. O balanço de rendimentos inclui os salários e as receitas vindas do investimento entre residentes e não-residentes. As transferências correntes incluem as remessas - entre residentes e não residentes do país - não relacionados com os dois aspetos do balanço mencionados acima: por exemplo, a ajuda humanitária, transferências privadas, pensões, pensões alimentícias, doações, etc.

O balanço positivo das transações correntes indica que o país é um credor líquido do resto do mundo, enquanto um balanço negativo sugere que o país é um mutuário.

A influência do indicador sobre o dólar pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o crescimento das transações correntes tem um impacto positivo nas cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Transações Correntes (United States Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
2 trim. 2025
$​-251.312 bilh
$​-406.051 bilh
$​-439.822 bilh
1 trim. 2025
$​-450.170 bilh
$​-315.780 bilh
$​-311.967 bilh
4 trim. 2024
$​-303.942 bilh
$​-298.032 bilh
$​-310.279 bilh
3 trim. 2024
$​-310.948 bilh
$​-257.286 bilh
$​-275.031 bilh
2 trim. 2024
$​-266.787 bilh
$​-219.100 bilh
$​-240.984 bilh
1 trim. 2024
$​-237.645 bilh
$​-198.201 bilh
$​-221.784 bilh
4 trim. 2023
$​-194.810 bilh
$​-207.138 bilh
$​-196.378 bilh
3 trim. 2023
$​-200.304 bilh
$​-217.313 bilh
$​-216.805 bilh
2 trim. 2023
$​-212.104 bilh
$​-233.752 bilh
$​-214.472 bilh
1 trim. 2023
$​-219.300 bilh
$​-252.790 bilh
$​-216.154 bilh
4 trim. 2022
$​-206.805 bilh
$​-197.681 bilh
$​-219.002 bilh
3 trim. 2022
$​-217.106 bilh
$​-292.249 bilh
$​-238.727 bilh
2 trim. 2022
$​-251.090 bilh
$​-178.500 bilh
$​-282.540 bilh
1 trim. 2022
$​-291.418 bilh
$​-255.577 bilh
$​-224.837 bilh
4 trim. 2021
$​-217.880 bilh
$​-228.472 bilh
$​-219.872 bilh
3 trim. 2021
$​-214.774 bilh
$​-167.935 bilh
$​-198.319 bilh
2 trim. 2021
$​-190.282 bilh
$​-186.055 bilh
$​-189.424 bilh
1 trim. 2021
$​-195.739 bilh
$​-196.920 bilh
$​-175.079 bilh
4 trim. 2020
$​-188.484 bilh
$​-157.807 bilh
$​-180.917 bilh
3 trim. 2020
$​-178.513 bilh
$​-150.835 bilh
$​-161.362 bilh
2 trim. 2020
$​-170.541 bilh
$​-110.682 bilh
$​-111.516 bilh
1 trim. 2020
$​-104.204 bilh
$​-123.863 bilh
$​-104.324 bilh
4 trim. 2019
$​-109.822 bilh
$​-131.444 bilh
$​-125.378 bilh
3 trim. 2019
$​-124.094 bilh
$​-136.223 bilh
$​-125.210 bilh
2 trim. 2019
$​-128.188 bilh
$​-155.587 bilh
$​-136.194 bilh
1 trim. 2019
$​-130.403 bilh
$​-93.210 bilh
$​-143.927 bilh
4 trim. 2018
$​-134.377 bilh
$​-132.056 bilh
$​-126.604 bilh
3 trim. 2018
$​-124.817 bilh
$​-117.082 bilh
$​-101.224 bilh
2 trim. 2018
$​-101.460 bilh
$​-118.504 bilh
$​-121.710 bilh
1 trim. 2018
$​-124.105 bilh
$​-108.332 bilh
$​-116.148 bilh
4 trim. 2017
$​-128.158 bilh
$​-93.886 bilh
$​-101.475 bilh
3 trim. 2017
$​-100.566 bilh
$​-126.814 bilh
$​-124.397 bilh
2 trim. 2017
$​-123.137 bilh
$​-106.271 bilh
$​-113.533 bilh
1 trim. 2017
$​-116.800 bilh
$​-114.000 bilh
4 trim. 2016
$​-112.400 bilh
$​-116.000 bilh
3 trim. 2016
$​-113.000 bilh
$​-118.300 bilh
2 trim. 2016
$​-119.900 bilh
$​-131.800 bilh
1 trim. 2016
$​-124.700 bilh
$​-113.400 bilh
4 trim. 2015
$​-125.300 bilh
$​-129.900 bilh
3 trim. 2015
$​-124.100 bilh
$​-111.100 bilh
2 trim. 2015
$​-109.700 bilh
$​-118.300 bilh
1 trim. 2015
$​-113.300 bilh
$​-103.100 bilh
4 trim. 2014
$​-113.500 bilh
$​-100.260 bilh
3 trim. 2014
$​-98.900 bilh
$​-98.510 bilh
2 trim. 2014
$​-98.420 bilh
$​-111.200 bilh
1 trim. 2014
$​-102.110 bilh
$​-81.100 bilh
4 trim. 2013
$​-87.300 bilh
$​-94.840 bilh
3 trim. 2013
$​-96.400 bilh
$​-98.890 bilh
2 trim. 2013
$​-96.610 bilh
$​-106.100 bilh
1 trim. 2013
$​-104.900 bilh
$​-110.400 bilh
