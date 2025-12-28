Calendário Econômico
EUA - Transações Correntes (United States Current Account)
|Moderada
|$-251.312 bilh
|$-406.051 bilh
|
$-439.822 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Transações Correntes (Current Account) refletem o balanço de transações entre residentes dos EUA e o resto do mundo. Elas são o balanço comercial (exportações menos importações de bens e serviços), o lucro líquido de investimentos estrangeiros (por exemplo, juros de depósitos, dividendos, etc.) e pagamentos de transferências líquidas (por exemplo, doações estrangeiras).
Em outras palavras, as transações correntes consistem em transações entre residentes e não-residentes nos Estados Unidos com relação a bens, serviços, rendimentos primários (investimento) e rendimentos secundário (transacional).
Há três aspetos do balanço, isto é, bens e serviços, rendimentos (de remuneração de trabalho e de investimento) e transferências correntes. O balanço de bens e serviços decorre da exportação e importação. O balanço de rendimentos inclui os salários e as receitas vindas do investimento entre residentes e não-residentes. As transferências correntes incluem as remessas - entre residentes e não residentes do país - não relacionados com os dois aspetos do balanço mencionados acima: por exemplo, a ajuda humanitária, transferências privadas, pensões, pensões alimentícias, doações, etc.
O balanço positivo das transações correntes indica que o país é um credor líquido do resto do mundo, enquanto um balanço negativo sugere que o país é um mutuário.
A influência do indicador sobre o dólar pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o crescimento das transações correntes tem um impacto positivo nas cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Transações Correntes (United States Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress