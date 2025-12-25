Баланс цен на жилье от RICS (RICS House Price Balance) выпускается Королевским институтом сертифицированных оценщиков, работающих на рынке купли/продажи и аренды жилья в Великобритании. Он демонстрирует ожидаемое изменение стоимости жилья в стране и считается опережающим индикатором инфляции на рынке жилой недвижимости. Национальный опрос охватывает все области страны и состоит из 19 вопросов относительно следующих аспектов деятельности рынка:

изменение средних цен на аренду или покупку жилья за последние три месяца;

изменение запросов покупателей и новых предложений на рынке за последний месяц;

изменение сумм совершившихся сделок за последний месяц;

ожидаемые изменения цен в течение следующих 3 месяцев, 12 месяцев и 5 лет;

изменение количества непроданных домов;

изменения спроса и предложения на аренду жилья за последние 3 месяца;

ожидаемые изменения цен на аренду в течение следующих 3 месяцев, года и 5 лет;

оценка справедливости текущих цен (очень дорого, дорого, справедливо, дешево, слишком дешево).

Все оценки даются не в абсолютном, а в относительном выражении (цены становятся/станут выше, ниже или не изменятся).

Данные баланса могут варьироваться от -100 до 100. Если значение баланса положительно — это говорит о росте рынка недвижимости и может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов. Если цифра отрицательная, это означает, что большинство оценщиков негативно оценивают сложившиеся инфляционные тенденции.

Результаты опроса используются правительством Британии, Банком Англии и другими ключевыми структурами в качестве индикатора текущих и будущих условий продаж и аренды жилья в Великобритании. Его внимательно отслеживают и рыночные аналитики, и инвесторы.

График последних значений: