Баланс цен на жилье в Великобритании от RICS (RICS United Kingdom House Price Balance)
|Средняя
|-16.0%
|-29.9%
|
-19.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-35.3%
|
-16.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Баланс цен на жилье от RICS (RICS House Price Balance) выпускается Королевским институтом сертифицированных оценщиков, работающих на рынке купли/продажи и аренды жилья в Великобритании. Он демонстрирует ожидаемое изменение стоимости жилья в стране и считается опережающим индикатором инфляции на рынке жилой недвижимости. Национальный опрос охватывает все области страны и состоит из 19 вопросов относительно следующих аспектов деятельности рынка:
- изменение средних цен на аренду или покупку жилья за последние три месяца;
- изменение запросов покупателей и новых предложений на рынке за последний месяц;
- изменение сумм совершившихся сделок за последний месяц;
- ожидаемые изменения цен в течение следующих 3 месяцев, 12 месяцев и 5 лет;
- изменение количества непроданных домов;
- изменения спроса и предложения на аренду жилья за последние 3 месяца;
- ожидаемые изменения цен на аренду в течение следующих 3 месяцев, года и 5 лет;
- оценка справедливости текущих цен (очень дорого, дорого, справедливо, дешево, слишком дешево).
Все оценки даются не в абсолютном, а в относительном выражении (цены становятся/станут выше, ниже или не изменятся).
Данные баланса могут варьироваться от -100 до 100. Если значение баланса положительно — это говорит о росте рынка недвижимости и может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов. Если цифра отрицательная, это означает, что большинство оценщиков негативно оценивают сложившиеся инфляционные тенденции.
Результаты опроса используются правительством Британии, Банком Англии и другими ключевыми структурами в качестве индикатора текущих и будущих условий продаж и аренды жилья в Великобритании. Его внимательно отслеживают и рыночные аналитики, и инвесторы.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Баланс цен на жилье в Великобритании от RICS (RICS United Kingdom House Price Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
