|중간
|-16.0%
|-29.9%
|
-19.0%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-35.3%
|
-16.0%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
RICS 주택 가격 밸런스는 영국 왕립 전세 조사 연구소에서 발행합니다. 영국 집값의 예상되는 변화를 보여주고 있으며, 집값 인플레이션을 보여주는 대표적인 지표로 꼽힙니다. 전국 설문조사는 모든 지역을 대상으로 하며, 다음 시장 활동 측면과 관련된 19개의 질문으로 구성됩니다:
- 최근 3개월 동안의 주택 임대 및 구매 평균 가격 변동
- 지난 한 달 동안 구매자 문의 및 새로운 공급업체 지침의 변경 사항
- 지난달에 합의된 매출의 변화
- 향후 3개월, 12개월, 5년간 예상되는 가격 변동
- 미분양 주택 수의 변화
- 지난 3개월 동안의 임대료 수요와 공급의 변화
- 향후 3개월, 12개월, 5년간 예상되는 임대료 가격 변동
- 현재 가격 수준(매우 비쌈, 비쌈, 합리적, 싸다, 매우 싸다)에 대한 감각
모든 추정치는 절대적인 용어보다는 상대적인 용어로 제공됩니다(물가는 더 높아지거나 낮아지거나 그대로 유지됨).
순잔액 데이터는 -100과 100 사이로 다양합니다. 긍정적인 밸런스는 주택 시장의 성장을 나타내며 GDP에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 부정적인 수치는 대부분의 응답자들이 현재의 인플레이션 추세를 부정적으로 평가한다는 것을 의미합니다.
조사 결과는 영국 정부, 영국 은행 및 기타 주요 구조물에 의해 현재와 미래의 영국 주택 매매 및 임대 조건을 나타내는 지표로 사용됩니다. 그것은 시장 분석가들과 투자자들에 의해 면밀하게 관찰됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"RICS 영국 주택 가격 밸런스 (RICS United Kingdom House Price Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
