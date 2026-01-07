RICS 주택 가격 밸런스는 영국 왕립 전세 조사 연구소에서 발행합니다. 영국 집값의 예상되는 변화를 보여주고 있으며, 집값 인플레이션을 보여주는 대표적인 지표로 꼽힙니다. 전국 설문조사는 모든 지역을 대상으로 하며, 다음 시장 활동 측면과 관련된 19개의 질문으로 구성됩니다:

최근 3개월 동안의 주택 임대 및 구매 평균 가격 변동

지난 한 달 동안 구매자 문의 및 새로운 공급업체 지침의 변경 사항

지난달에 합의된 매출의 변화

향후 3개월, 12개월, 5년간 예상되는 가격 변동

미분양 주택 수의 변화

지난 3개월 동안의 임대료 수요와 공급의 변화

향후 3개월, 12개월, 5년간 예상되는 임대료 가격 변동

현재 가격 수준(매우 비쌈, 비쌈, 합리적, 싸다, 매우 싸다)에 대한 감각

모든 추정치는 절대적인 용어보다는 상대적인 용어로 제공됩니다(물가는 더 높아지거나 낮아지거나 그대로 유지됨).

순잔액 데이터는 -100과 100 사이로 다양합니다. 긍정적인 밸런스는 주택 시장의 성장을 나타내며 GDP에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 부정적인 수치는 대부분의 응답자들이 현재의 인플레이션 추세를 부정적으로 평가한다는 것을 의미합니다.

조사 결과는 영국 정부, 영국 은행 및 기타 주요 구조물에 의해 현재와 미래의 영국 주택 매매 및 임대 조건을 나타내는 지표로 사용됩니다. 그것은 시장 분석가들과 투자자들에 의해 면밀하게 관찰됩니다.

