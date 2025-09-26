Équilibre des prix du logement est publié par le Royal Institute of Chartered Surveyors RICS. Il démontre l’évolution attendue des prix des logements au Royaume-Uni et est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation des prix des logements. L’enquête nationale couvre toutes les régions et se compose de 19 questions relatives aux aspects suivants de l’activité du marché:

Variation des prix moyens des loyers et des achats de logements au cours des trois derniers mois

Un changement dans les demandes des acheteurs et les nouvelles instructions du fournisseur au cours du dernier mois

Un changement dans les ventes convenues au cours du dernier mois

Variation de prix prévue au cours des 3 prochains mois, 12 mois et 5 ans

Un changement dans le nombre de logements invendus

Une variation de l’offre et de la demande de loyers au cours des 3 derniers mois

Variation prévue du prix des loyers au cours des 3 prochains mois, 12 mois et 5 ans

Le sens des niveaux de prix actuels (très cher, cher, juste valeur, pas cher, très bon marché)

Toutes les estimations sont fournies en termes relatifs plutôt qu’absolus (les prix croitront / baisseront ou resteront les mêmes).

Les données du solde net peuvent varier entre -100 et 100. Un solde positif indique la croissance du marché immobilier et peut avoir un impact positif sur les cours du PIB. Un chiffre négatif indique que la plupart des personnes interrogées évaluent négativement les tendances inflationnistes actuelles.

Les résultats de l’enquête sont utilisés par le gouvernement britannique, la Banque d’Angleterre et d’autres structures clés comme indicateur des ventes actuelles et futures de logements et des conditions de location au Royaume-Uni. Il est surveillé de près par les analystes de marché et les investisseurs.

Dernières valeurs: