RICS Royaume-Uni Balance des prix des logements (RICS United Kingdom House Price Balance)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
RICS
Secteur
Logement
Moyen N/D -4.2%
-13.0%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Équilibre des prix du logement est publié par le Royal Institute of Chartered Surveyors RICS. Il démontre l’évolution attendue des prix des logements au Royaume-Uni et est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation des prix des logements. L’enquête nationale couvre toutes les régions et se compose de 19 questions relatives aux aspects suivants de l’activité du marché:

  • Variation des prix moyens des loyers et des achats de logements au cours des trois derniers mois
  • Un changement dans les demandes des acheteurs et les nouvelles instructions du fournisseur au cours du dernier mois
  • Un changement dans les ventes convenues au cours du dernier mois
  • Variation de prix prévue au cours des 3 prochains mois, 12 mois et 5 ans
  • Un changement dans le nombre de logements invendus
  • Une variation de l’offre et de la demande de loyers au cours des 3 derniers mois
  • Variation prévue du prix des loyers au cours des 3 prochains mois, 12 mois et 5 ans
  • Le sens des niveaux de prix actuels (très cher, cher, juste valeur, pas cher, très bon marché)

Toutes les estimations sont fournies en termes relatifs plutôt qu’absolus (les prix croitront / baisseront ou resteront les mêmes).

Les données du solde net peuvent varier entre -100 et 100. Un solde positif indique la croissance du marché immobilier et peut avoir un impact positif sur les cours du PIB. Un chiffre négatif indique que la plupart des personnes interrogées évaluent négativement les tendances inflationnistes actuelles.

Les résultats de l’enquête sont utilisés par le gouvernement britannique, la Banque d’Angleterre et d’autres structures clés comme indicateur des ventes actuelles et futures de logements et des conditions de location au Royaume-Uni. Il est surveillé de près par les analystes de marché et les investisseurs.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deRICS Royaume-Uni Balance des prix des logements (RICS United Kingdom House Price Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
-4.2%
-13.0%
juil. 2025
-13.0%
-7.6%
-7.0%
juin 2025
-7.0%
-16.4%
-8.0%
mai 2025
-8.0%
-26.6%
-39.0%
avr. 2025
-39.0%
-2.9%
2.0%
mars 2025
2.0%
2.0%
11.0%
févr. 2025
11.0%
15.8%
22.0%
janv. 2025
22.0%
26.0%
28.0%
déc. 2024
28.0%
21.3%
25.0%
nov. 2024
25.0%
-8.0%
16.0%
oct. 2024
16.0%
7.0%
11.0%
sept. 2024
11.0%
-1.9%
0.0%
août 2024
1.0%
-24.0%
-18.0%
juil. 2024
-19.0%
-2.2%
-17.0%
juin 2024
-17.0%
9.3%
-17.0%
mai 2024
-17.0%
-1.4%
-7.0%
avr. 2024
-5.0%
-3.1%
-5.0%
mars 2024
-4.0%
26.4%
-11.0%
févr. 2024
-10.0%
-22.8%
-19.0%
janv. 2024
-18.0%
-40.5%
-29.0%
déc. 2023
-30.0%
27.2%
-40.0%
nov. 2023
-43.0%
0.0%
-57.0%
oct. 2023
-63.0%
-50.6%
-66.0%
sept. 2023
-69.0%
-61.1%
-66.0%
août 2023
-68.0%
-49.8%
-55.0%
juil. 2023
-53.0%
-38.1%
-51.0%
juin 2023
-46.0%
-34.5%
-33.0%
mai 2023
-30.0%
-41.1%
-43.0%
avr. 2023
-39.0%
-45.6%
-43.0%
mars 2023
-43.0%
-38.0%
-45.0%
févr. 2023
-48.0%
-44.7%
-41.0%
janv. 2023
-47.0%
-33.6%
-36.0%
déc. 2022
-42.0%
-31.8%
-22.0%
nov. 2022
-25.0%
15.0%
3.0%
oct. 2022
-2.0%
42.5%
29.0%
sept. 2022
32.0%
58.3%
50.0%
août 2022
53.0%
64.5%
53.0%
juil. 2022
63.0%
69.6%
56.0%
juin 2022
65.0%
30.2%
64.0%
mai 2022
73.0%
63.3%
73.0%
avr. 2022
80.0%
77.5%
73.0%
mars 2022
74.0%
77.7%
81.0%
févr. 2022
79.0%
72.5%
82.0%
janv. 2022
74.0%
21.7%
77.0%
déc. 2021
69.0%
71.4%
77.0%
nov. 2021
71.0%
69.9%
75.0%
oct. 2021
70.0%
47.2%
67.0%
sept. 2021
68.0%
-11.0%
70.0%
août 2021
73.0%
75.7%
71.0%
juil. 2021
79.0%
79.3%
78.0%
