L’estimation du produit intérieur brut (PIB) du NIESR est publiée par l’Institut National de Recherche Économique et Sociale. Il s’agit d’un calcul mensuel préliminaire informel du PIB national basé sur des modèles statistiques et des données publiées. L’indice mesure la variation de la valeur estimée de tous les marchandises et services produits au Royaume-Uni au cours des trois derniers mois.

Le calcul couvre cinq secteurs conditionnels de l’économie britannique: l’industrie, l’agriculture, la construction, les services privés et les services publics (éducation, santé, défense, administration). Le calcul est basé sur des indices mensuels publiés relatifs à ces secteurs. Il s’agit notamment de l’indice de production, du volume de la construction, de l’indice de production du secteur des services, des ventes au détail, etc.

Il n’y a pas de variables indicatrices évidentes disponibles pour l’agriculture et les services publics. Par conséquent, les données pour ces secteurs sont calculées à l’aide de modèles d’interpolation et de modèles mathématiques, en tenant compte des données reçues précédemment.

Le rapport du NIESR est publié trois semaines avant la publication officielle des statistiques trimestrielles et est interprété par les analystes comme une prévision préliminaire alternative du PIB. Les chiffres qui en résultent sont normalement bien corrélés avec l’estimation officielle du produit intérieur brut. Cependant, l’indicateur n’a pas d’impact majeur sur les cours de la livre sterling, car il sert souvent de guide préliminaire pour les traders avant la publication des statistiques trimestrielles officielles.

Dernières valeurs: