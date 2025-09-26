CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

NIESR Royaume-Uni Estimation du produit intérieur brut (PIB) (NIESR United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) Estimate)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Institut National de Recherche Économique et Sociale (National Institute of Economic and Social Research)
Secteur
PIB
Bas 0.3%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.3%
0.3%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’estimation du produit intérieur brut (PIB) du NIESR est publiée par l’Institut National de Recherche Économique et Sociale. Il s’agit d’un calcul mensuel préliminaire informel du PIB national basé sur des modèles statistiques et des données publiées. L’indice mesure la variation de la valeur estimée de tous les marchandises et services produits au Royaume-Uni au cours des trois derniers mois.

Le calcul couvre cinq secteurs conditionnels de l’économie britannique: l’industrie, l’agriculture, la construction, les services privés et les services publics (éducation, santé, défense, administration). Le calcul est basé sur des indices mensuels publiés relatifs à ces secteurs. Il s’agit notamment de l’indice de production, du volume de la construction, de l’indice de production du secteur des services, des ventes au détail, etc.

Il n’y a pas de variables indicatrices évidentes disponibles pour l’agriculture et les services publics. Par conséquent, les données pour ces secteurs sont calculées à l’aide de modèles d’interpolation et de modèles mathématiques, en tenant compte des données reçues précédemment.

Le rapport du NIESR est publié trois semaines avant la publication officielle des statistiques trimestrielles et est interprété par les analystes comme une prévision préliminaire alternative du PIB. Les chiffres qui en résultent sont normalement bien corrélés avec l’estimation officielle du produit intérieur brut. Cependant, l’indicateur n’a pas d’impact majeur sur les cours de la livre sterling, car il sert souvent de guide préliminaire pour les traders avant la publication des statistiques trimestrielles officielles.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deNIESR Royaume-Uni Estimation du produit intérieur brut (PIB) (NIESR United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) Estimate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
0.3%
juil. 2025
N/D
0.1%
0.2%
juin 2025
0.2%
0.2%
0.5%
mai 2025
0.4%
0.5%
0.6%
avr. 2025
0.6%
0.5%
0.6%
mars 2025
0.6%
0.5%
0.6%
févr. 2025
0.4%
0.4%
0.2%
janv. 2025
0.3%
0.0%
0.1%
déc. 2024
0.0%
0.0%
0.0%
nov. 2024
0.0%
0.1%
0.1%
oct. 2024
0.1%
0.0%
0.2%
sept. 2024
0.2%
0.1%
0.2%
août 2024
0.3%
0.2%
0.5%
juil. 2024
0.5%
0.3%
0.6%
juin 2024
0.6%
0.4%
0.8%
mai 2024
0.7%
0.4%
0.7%
avr. 2024
0.7%
0.3%
0.6%
mars 2024
0.4%
0.2%
févr. 2024
0.2%
0.0%
janv. 2024
-0.1%
0.0%
-0.3%
déc. 2023
-0.3%
0.0%
nov. 2023
-0.2%
-0.1%
oct. 2023
0.0%
0.1%
sept. 2023
0.0%
-0.1%
août 2023
0.3%
0.2%
juil. 2023
0.2%
0.0%
0.3%
juin 2023
0.2%
0.0%
0.0%
mai 2023
0.0%
0.1%
0.1%
avr. 2023
0.1%
0.0%
0.1%
mars 2023
0.1%
-0.1%
0.1%
févr. 2023
-0.1%
0.0%
0.0%
janv. 2023
-0.1%
-0.1%
0.0%
déc. 2022
0.1%
-0.3%
-0.3%
nov. 2022
-0.3%
-0.3%
-0.3%
oct. 2022
-0.3%
-0.2%
-0.2%
sept. 2022
-0.3%
-0.1%
-0.3%
août 2022
-0.2%
0.1%
0.0%
juil. 2022
0.0%
0.0%
-0.1%
juin 2022
0.2%
0.1%
0.4%
mai 2022
-0.1%
0.6%
0.2%
avr. 2022
0.3%
1.0%
0.8%
mars 2022
1.0%
1.0%
1.0%
févr. 2022
1.0%
1.1%
1.1%
janv. 2022
0.9%
1.1%
1.0%
déc. 2021
1.2%
1.0%
1.1%
nov. 2021
0.9%
1.3%
0.9%
oct. 2021
1.0%
2.0%
1.3%
sept. 2021
1.5%
3.2%
2.9%
août 2021
2.4%
4.4%
3.6%
juil. 2021
3.9%
4.4%
4.8%
12345
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration