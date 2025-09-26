Calendrier économique
NIESR Royaume-Uni Estimation du produit intérieur brut (PIB) (NIESR United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) Estimate)
|Bas
|0.3%
|
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.3%
|
0.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’estimation du produit intérieur brut (PIB) du NIESR est publiée par l’Institut National de Recherche Économique et Sociale. Il s’agit d’un calcul mensuel préliminaire informel du PIB national basé sur des modèles statistiques et des données publiées. L’indice mesure la variation de la valeur estimée de tous les marchandises et services produits au Royaume-Uni au cours des trois derniers mois.
Le calcul couvre cinq secteurs conditionnels de l’économie britannique: l’industrie, l’agriculture, la construction, les services privés et les services publics (éducation, santé, défense, administration). Le calcul est basé sur des indices mensuels publiés relatifs à ces secteurs. Il s’agit notamment de l’indice de production, du volume de la construction, de l’indice de production du secteur des services, des ventes au détail, etc.
Il n’y a pas de variables indicatrices évidentes disponibles pour l’agriculture et les services publics. Par conséquent, les données pour ces secteurs sont calculées à l’aide de modèles d’interpolation et de modèles mathématiques, en tenant compte des données reçues précédemment.
Le rapport du NIESR est publié trois semaines avant la publication officielle des statistiques trimestrielles et est interprété par les analystes comme une prévision préliminaire alternative du PIB. Les chiffres qui en résultent sont normalement bien corrélés avec l’estimation officielle du produit intérieur brut. Cependant, l’indicateur n’a pas d’impact majeur sur les cours de la livre sterling, car il sert souvent de guide préliminaire pour les traders avant la publication des statistiques trimestrielles officielles.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deNIESR Royaume-Uni Estimation du produit intérieur brut (PIB) (NIESR United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) Estimate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress