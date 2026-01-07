NIESR 국내총생산(GDP) 추정치는 미국 국립경제사회연구소에 의해 발표됩니다. 이것은 통계 모델과 발표된 데이터를 바탕으로 한 국가 GDP의 비공식적인 예비 월간 계산입니다. 이 지수는 지난 3개월 동안 영국에서 생산된 모든 상품과 서비스의 추정 가치의 변화를 측정합니다.

계산은 영국 경제의 다섯 가지 조건부 부문, 즉 산업, 농업, 건설, 민간 서비스, 공공 서비스(교육, 보건, 국방, 행정)를 포함합니다. 계산은 이러한 섹터와 관련된 월간 발행된 지표를 기반으로 합니다. 여기에는 생산지수, 건설수량, 서비스업 생산지수, 소매판매 등이 포함됩니다.

농업과 공공서비스에 이용할 수 있는 명확한 지표변수는 없다. 따라서 이러한 섹터의 데이터는 이전에 수신된 데이터를 고려하여 보간 및 수학적 모델을 사용하여 계산됩니다.

NIESR 보고서는 분기별 공식 통계 발표 3주 전에 발표되며 분석가들은 예비 대체 GDP 예측으로 해석하고 있습니다. 결과 수치는 일반적으로 국내 총생산의 공식 추정치와 밀접한 관련이 있습니다. 그러나 이 지표는 종종 분기별 공식 통계가 발표되기 전에 거래자들을 위한 예비 지침으로 작용하기 때문에 파운드화 시세에는 큰 영향을 미치지 않습니다.

