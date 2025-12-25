Оценка роста валового врутреннего продукта (ВВП) от NIESR (NIESR Gross Domestic Product (GDP) Estimate) выпускается Национальным институтом экономических и социальных исследований. Это неофициальный предварительный ежемесячный расчет ВВП страны на основе статистических моделей и опубликованных данных. В нем рассчитывается изменение оценочной стоимости всех произведенных внутри страны товаров и услуг за последние три месяца.

При расчете вся экономика страны делится на пять условных секторов: производство, сельское хозяйство, строительство, частный сектор услуг и государственные услуги (образование, здравоохранение, оборона, административная деятельность) . Данные по ним берутся из ежемесячно публикуемых индексов. Это индекс производства, объем строительства, индекс активности в сфере услуг, индекс розничных продаж и т.д.

Определенные проблемы возникают с сельскохозяйственным сектором и государственными услугами, поскольку по ним нет ежемесячной доступной статистической информации. Поэтому эти подсектора обсчитываются путем интерполяций и математических моделей с учетом предыдущих полученных данных.

Отчет NIESR выходит за три недели до публикации официальной квартальной статистики, поэтому интерпретируются аналитиками как предварительный альтернативный прогноз ВВП. Как правило, полученные цифры хорошо коррелируют с официальной оценкой валового внутреннего продукта. Этот показатель, однако, не оказывает существенного влияния на котировки фунта стерлингов, поскольку чаще всего служит лишь предварительным ориентиром для трейдеров перед выходом официальной статистики по итогам квартала.

График последних значений: