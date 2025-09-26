Évolution de l’emploi-3mois mesure un changement dans le nombre de citoyens britanniques officiellement salariés au cours de la période de 3 mois signalée par rapport à la même période un an plus tôt. La croissance de l’emploi est le signe d’un marché du travail plus fort et peut être considérée comme positive pour les cours de la livre.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deÉvolution de l’emploi 3 mois au Royaume-Uni (United Kingdom Employment Change 3-months)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.