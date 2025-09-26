CalendrierSections

Évolution de l’emploi 3 mois au Royaume-Uni (United Kingdom Employment Change 3-months)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Bureau National de la Statistique (Office for National Statistics)
Secteur
Travail
Moyen 134 K 164 K
89 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
178 K
134 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Évolution de l’emploi-3mois mesure un changement dans le nombre de citoyens britanniques officiellement salariés au cours de la période de 3 mois signalée par rapport à la même période un an plus tôt. La croissance de l’emploi est le signe d’un marché du travail plus fort et peut être considérée comme positive pour les cours de la livre.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deÉvolution de l’emploi 3 mois au Royaume-Uni (United Kingdom Employment Change 3-months)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
mai 2025
134 K
164 K
89 K
avr. 2025
89 K
100 K
112 K
janv. 2025
144 K
17 K
88 K
déc. 2024
107 K
57 K
35 K
oct. 2024
173 K
89 K
253 K
sept. 2024
219 K
122 K
373 K
août 2024
373 K
265 K
juil. 2024
265 K
97 K
juin 2024
97 K
70 K
19 K
mai 2024
19 K
-140 K
avr. 2024
-140 K
-251 K
-177 K
mars 2024
-177 K
-156 K
févr. 2024
-156 K
-57 K
-89 K
janv. 2024
-21 K
151 K
72 K
déc. 2023
72 K
108 K
nov. 2023
73 K
55 K
oct. 2023
50 K
54 K
sept. 2023
54 K
85 K
-82 K
août 2023
-82 K
-230 K
-207 K
juil. 2023
-207 K
-177 K
-66 K
juin 2023
-66 K
23 K
103 K
mai 2023
103 K
229 K
250 K
avr. 2023
250 K
134 K
182 K
mars 2023
182 K
207 K
169 K
févr. 2023
169 K
91 K
66 K
janv. 2023
66 K
107 K
74 K
déc. 2022
74 K
-48 K
27 K
nov. 2022
27 K
80 K
27 K
oct. 2022
27 K
-31 K
-53 K
sept. 2022
-53 K
-97 K
-109 K
août 2022
-109 K
-88 K
39 K
juil. 2022
39 K
50 K
160 K
juin 2022
160 K
339 K
297 K
mai 2022
297 K
228 K
177 K
avr. 2022
177 K
-73 K
65 K
mars 2022
84 K
-110 K
10 K
févr. 2022
10 K
-70 K
-13 K
janv. 2022
-13 K
10 K
-38 K
déc. 2021
-38 K
95 K
59 K
nov. 2021
59 K
162 K
149 K
oct. 2021
149 K
92 K
247 K
sept. 2021
247 K
75 K
236 K
août 2021
236 K
65 K
183 K
juil. 2021
183 K
66 K
95 K
juin 2021
95 K
75 K
25 K
mai 2021
25 K
92 K
61 K
avr. 2021
113 K
-10 K
83 K
mars 2021
83 K
-29 K
-73 K
févr. 2021
-73 K
-42 K
-148 K
janv. 2021
-148 K
-41 K
-114 K
12
Exporter

