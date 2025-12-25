КалендарьРазделы

Изменение занятости населения в Великобритании за 3 месяца (United Kingdom Employment Change 3-months)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Офис национальной статистики (Office for National Statistics)
Сектор:
Труд
Средняя 91 тыс 178 тыс
232 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Изменение занятости населения за 3 месяца (Employment Change 3-months) отражает изменение количества официально трудоустроенных граждан в экономике Великобритании за отчетные 3 месяца в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост занятости говорит об укреплении рынка труда и может положительно повлиять на котировки фунта стерлингов.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение занятости населения в Великобритании за 3 месяца (United Kingdom Employment Change 3-months)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
авг. 2025
91 тыс
178 тыс
232 тыс
май 2025
134 тыс
164 тыс
89 тыс
апр. 2025
89 тыс
100 тыс
112 тыс
янв. 2025
144 тыс
17 тыс
88 тыс
дек. 2024
107 тыс
57 тыс
35 тыс
окт. 2024
173 тыс
89 тыс
253 тыс
сент. 2024
219 тыс
122 тыс
373 тыс
авг. 2024
373 тыс
265 тыс
июль 2024
265 тыс
97 тыс
июнь 2024
97 тыс
70 тыс
19 тыс
май 2024
19 тыс
-140 тыс
апр. 2024
-140 тыс
-251 тыс
-177 тыс
март 2024
-177 тыс
-156 тыс
февр. 2024
-156 тыс
-57 тыс
-89 тыс
янв. 2024
-21 тыс
151 тыс
72 тыс
дек. 2023
72 тыс
108 тыс
нояб. 2023
73 тыс
55 тыс
окт. 2023
50 тыс
54 тыс
сент. 2023
54 тыс
85 тыс
-82 тыс
авг. 2023
-82 тыс
-230 тыс
-207 тыс
июль 2023
-207 тыс
-177 тыс
-66 тыс
июнь 2023
-66 тыс
23 тыс
103 тыс
май 2023
103 тыс
229 тыс
250 тыс
апр. 2023
250 тыс
134 тыс
182 тыс
март 2023
182 тыс
207 тыс
169 тыс
февр. 2023
169 тыс
91 тыс
66 тыс
янв. 2023
66 тыс
107 тыс
74 тыс
дек. 2022
74 тыс
-48 тыс
27 тыс
нояб. 2022
27 тыс
80 тыс
27 тыс
окт. 2022
27 тыс
-31 тыс
-53 тыс
сент. 2022
-53 тыс
-97 тыс
-109 тыс
авг. 2022
-109 тыс
-88 тыс
39 тыс
июль 2022
39 тыс
50 тыс
160 тыс
июнь 2022
160 тыс
339 тыс
297 тыс
май 2022
297 тыс
228 тыс
177 тыс
апр. 2022
177 тыс
-73 тыс
65 тыс
март 2022
84 тыс
-110 тыс
10 тыс
февр. 2022
10 тыс
-70 тыс
-13 тыс
янв. 2022
-13 тыс
10 тыс
-38 тыс
дек. 2021
-38 тыс
95 тыс
59 тыс
нояб. 2021
59 тыс
162 тыс
149 тыс
окт. 2021
149 тыс
92 тыс
247 тыс
сент. 2021
247 тыс
75 тыс
236 тыс
авг. 2021
236 тыс
65 тыс
183 тыс
июль 2021
183 тыс
66 тыс
95 тыс
июнь 2021
95 тыс
75 тыс
25 тыс
май 2021
25 тыс
92 тыс
61 тыс
апр. 2021
113 тыс
-10 тыс
83 тыс
март 2021
83 тыс
-29 тыс
-73 тыс
февр. 2021
-73 тыс
-42 тыс
-148 тыс
12
