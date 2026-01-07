고용 변화 3개월은 보고된 3개월 동안의 영국 공식 고용 시민의 수가 전년 같은 기간에 비해 달라진 것을 측정합니다. 고용증가는 노동시장 강세의 신호로 파운드화 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

"영국 고용 변화 3개월 (United Kingdom Employment Change 3-months)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.