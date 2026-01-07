영국 고용 변화 3개월 (United Kingdom Employment Change 3-months)
국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
분야:
노동
|중간
|91 K
|178 K
|
232 K
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
고용 변화 3개월은 보고된 3개월 동안의 영국 공식 고용 시민의 수가 전년 같은 기간에 비해 달라진 것을 측정합니다. 고용증가는 노동시장 강세의 신호로 파운드화 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"영국 고용 변화 3개월 (United Kingdom Employment Change 3-months)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
8월 2025
91 K
178 K
232 K
5월 2025
134 K
164 K
89 K
4월 2025
89 K
100 K
112 K
1월 2025
144 K
17 K
88 K
12월 2024
107 K
57 K
35 K
10월 2024
173 K
89 K
253 K
9월 2024
219 K
122 K
373 K
8월 2024
373 K
265 K
7월 2024
265 K
97 K
6월 2024
97 K
70 K
19 K
5월 2024
19 K
-140 K
4월 2024
-140 K
-251 K
-177 K
3월 2024
-177 K
-156 K
2월 2024
-156 K
-57 K
-89 K
1월 2024
-21 K
151 K
72 K
12월 2023
72 K
108 K
11월 2023
73 K
55 K
10월 2023
50 K
54 K
9월 2023
54 K
85 K
-82 K
8월 2023
-82 K
-230 K
-207 K
7월 2023
-207 K
-177 K
-66 K
6월 2023
-66 K
23 K
103 K
5월 2023
103 K
229 K
250 K
4월 2023
250 K
134 K
182 K
3월 2023
182 K
207 K
169 K
2월 2023
169 K
91 K
66 K
1월 2023
66 K
107 K
74 K
12월 2022
74 K
-48 K
27 K
11월 2022
27 K
80 K
27 K
10월 2022
27 K
-31 K
-53 K
9월 2022
-53 K
-97 K
-109 K
8월 2022
-109 K
-88 K
39 K
7월 2022
39 K
50 K
160 K
6월 2022
160 K
339 K
297 K
5월 2022
297 K
228 K
177 K
4월 2022
177 K
-73 K
65 K
3월 2022
84 K
-110 K
10 K
2월 2022
10 K
-70 K
-13 K
1월 2022
-13 K
10 K
-38 K
12월 2021
-38 K
95 K
59 K
11월 2021
59 K
162 K
149 K
10월 2021
149 K
92 K
247 K
9월 2021
247 K
75 K
236 K
8월 2021
236 K
65 K
183 K
7월 2021
183 K
66 K
95 K
6월 2021
95 K
75 K
25 K
5월 2021
25 K
92 K
61 K
4월 2021
113 K
-10 K
83 K
3월 2021
83 K
-29 K
-73 K
2월 2021
-73 K
-42 K
-148 K
