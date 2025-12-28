Calendário Econômico
PMI Industrial da Swiss Association of Purchasing and Materials Management (SVME) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
O Índice de Gerentes de Compras da procure.ch (procure.ch PMI) reflete o ambiente de negócios na Suíça. O índice é calculado mensalmente com base em pesquisas com mais de 300 gerentes de empresas sobre o status das vendas, o número de pedidos no setor, o emprego e as previsões. O PMI é um dos índices que caracterizam o grau de confiança das grandes empresas no desenvolvimento econômico do país. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do franco suíço.
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "PMI Industrial da Swiss Association of Purchasing and Materials Management (SVME) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
