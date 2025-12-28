CalendárioSeções

PMI Industrial da Swiss Association of Purchasing and Materials Management (SVME) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Suíça
CHF, Franco suíço
Fonte:
procure.ch
Setor:
Negócio
Moderada N/D 48.2
48.2
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Gerentes de Compras da procure.ch (procure.ch PMI) reflete o ambiente de negócios na Suíça. O índice é calculado mensalmente com base em pesquisas com mais de 300 gerentes de empresas sobre o status das vendas, o número de pedidos no setor, o emprego e as previsões. O PMI é um dos índices que caracterizam o grau de confiança das grandes empresas no desenvolvimento econômico do país. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do franco suíço.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "PMI Industrial da Swiss Association of Purchasing and Materials Management (SVME) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
48.2
48.2
out. 2025
48.2
47.2
46.3
set. 2025
46.3
45.7
49.0
ago. 2025
49.0
54.2
48.8
jul. 2025
48.8
46.2
49.6
jun. 2025
49.6
44.8
42.1
mai. 2025
42.1
48.1
45.8
abr. 2025
45.8
49.3
48.9
mar. 2025
48.9
49.3
49.6
fev. 2025
49.6
48.4
47.5
jan. 2025
47.5
50.2
47.0
dez. 2024
48.4
51.0
48.5
nov. 2024
48.5
47.3
49.9
out. 2024
49.9
46.9
49.9
set. 2024
49.9
45.1
49.0
ago. 2024
49.0
44.3
43.5
jul. 2024
43.5
45.9
43.9
jun. 2024
43.9
46.0
46.4
mai. 2024
46.4
44.5
41.4
abr. 2024
41.4
45.2
mar. 2024
45.2
44.0
fev. 2024
44.0
43.1
jan. 2024
43.1
43.0
dez. 2023
43.0
42.1
nov. 2023
42.1
40.6
out. 2023
40.6
45.0
44.9
set. 2023
44.9
37.2
39.9
ago. 2023
39.9
37.8
38.5
jul. 2023
38.5
44.3
44.9
jun. 2023
44.9
42.3
43.2
mai. 2023
43.2
44.5
45.3
abr. 2023
45.3
46.3
47.0
mar. 2023
47.0
48.2
48.9
fev. 2023
48.9
48.9
49.3
jan. 2023
49.3
53.2
54.5
dez. 2022
54.1
52.1
53.9
nov. 2022
53.9
54.7
54.9
out. 2022
54.9
57.6
57.1
set. 2022
57.1
57.5
56.4
ago. 2022
56.4
58.0
58.0
jul. 2022
58.0
56.8
59.1
jun. 2022
59.1
57.3
60.0
mai. 2022
60.0
61.2
62.5
abr. 2022
62.5
63.9
64.0
mar. 2022
64.0
63.9
62.6
fev. 2022
62.6
62.6
63.8
jan. 2022
63.8
58.7
64.2
dez. 2021
62.7
58.6
62.5
nov. 2021
62.5
64.1
65.4
out. 2021
65.4
68.4
68.1
