O Indicador de Perspectivas Econômicas do Instituto KOF (KOF Economic Barometer) é projetado para prever o desenvolvimento econômico nos próximos 6 meses.

Seu cálculo abrange 200 indicadores estatísticos diferentes, cuja lista é revista anualmente. O número de variáveis ​​pode mudar de ano para ano. O principal critério para a seleção do indicador é a relevância do impacto na economia e os ciclos de negócios do país. O conjunto de leituras potenciais inclui cerca de 500 indicadores, cerca de metade dos quais são incluídos no cálculo do barômetro todos os anos.

O índice é calculado desde 1970. A metodologia para seu cálculo foi revisada pela última vez em 2014. Os economistas acompanham a divulgação do indicador, pois une os fatores significativos que influem no sistema econômico e financeiro do país. Normalmente, as previsões do KOF com um alto grau de precisão coincidem com os cálculos subsequentes do PIB e mostram perspectivas reais de desenvolvimento.

O crescimento do indicador pode ter um impacto positivo nas cotações do franco suíço.

Últimos valores: