Calendário Econômico
Suíça - Indicador de Perspectivas Econômicas do Instituto KOF (KOF Switzerland Economic Barometer)
|Moderada
|101.7
|98.9
|
101.5
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|99.7
|
101.7
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Indicador de Perspectivas Econômicas do Instituto KOF (KOF Economic Barometer) é projetado para prever o desenvolvimento econômico nos próximos 6 meses.
Seu cálculo abrange 200 indicadores estatísticos diferentes, cuja lista é revista anualmente. O número de variáveis pode mudar de ano para ano. O principal critério para a seleção do indicador é a relevância do impacto na economia e os ciclos de negócios do país. O conjunto de leituras potenciais inclui cerca de 500 indicadores, cerca de metade dos quais são incluídos no cálculo do barômetro todos os anos.
O índice é calculado desde 1970. A metodologia para seu cálculo foi revisada pela última vez em 2014. Os economistas acompanham a divulgação do indicador, pois une os fatores significativos que influem no sistema econômico e financeiro do país. Normalmente, as previsões do KOF com um alto grau de precisão coincidem com os cálculos subsequentes do PIB e mostram perspectivas reais de desenvolvimento.
O crescimento do indicador pode ter um impacto positivo nas cotações do franco suíço.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suíça - Indicador de Perspectivas Econômicas do Instituto KOF (KOF Switzerland Economic Barometer)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
