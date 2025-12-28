CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Suíça - Indicador de Perspectivas Econômicas do Instituto KOF (KOF Switzerland Economic Barometer)

País:
Suíça
CHF, Franco suíço
Fonte:
Instituto Econômico Suíço KOF (KOF Swiss Economic Institute)
Setor:
Negócio
Moderada 101.7 98.9
101.5
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
99.7
101.7
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Indicador de Perspectivas Econômicas do Instituto KOF (KOF Economic Barometer) é projetado para prever o desenvolvimento econômico nos próximos 6 meses.

Seu cálculo abrange 200 indicadores estatísticos diferentes, cuja lista é revista anualmente. O número de variáveis ​​pode mudar de ano para ano. O principal critério para a seleção do indicador é a relevância do impacto na economia e os ciclos de negócios do país. O conjunto de leituras potenciais inclui cerca de 500 indicadores, cerca de metade dos quais são incluídos no cálculo do barômetro todos os anos.

O índice é calculado desde 1970. A metodologia para seu cálculo foi revisada pela última vez em 2014. Os economistas acompanham a divulgação do indicador, pois une os fatores significativos que influem no sistema econômico e financeiro do país. Normalmente, as previsões do KOF com um alto grau de precisão coincidem com os cálculos subsequentes do PIB e mostram perspectivas reais de desenvolvimento.

O crescimento do indicador pode ter um impacto positivo nas cotações do franco suíço.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suíça - Indicador de Perspectivas Econômicas do Instituto KOF (KOF Switzerland Economic Barometer)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
101.7
98.9
101.5
out. 2025
101.3
98.2
98.0
set. 2025
98.0
97.9
96.2
ago. 2025
97.4
97.9
101.3
jul. 2025
101.1
98.5
96.3
jun. 2025
96.1
100.3
98.6
mai. 2025
98.5
100.1
97.1
abr. 2025
97.1
101.5
103.2
mar. 2025
103.9
100.4
102.6
fev. 2025
101.7
100.4
103.0
jan. 2025
101.6
99.2
99.6
dez. 2024
99.5
101.2
102.9
nov. 2024
101.8
100.6
99.7
out. 2024
99.5
104.6
104.5
set. 2024
105.5
101.3
105.0
ago. 2024
101.6
101.8
100.6
jul. 2024
101.0
101.5
102.7
jun. 2024
102.7
101.2
102.2
mai. 2024
100.3
99.6
101.9
abr. 2024
101.8
94.9
100.4
mar. 2024
101.5
102.0
fev. 2024
101.6
96.2
101.5
jan. 2024
101.5
96.9
98.0
dez. 2023
97.8
95.7
97.2
nov. 2023
96.7
98.4
95.1
out. 2023
95.8
97.3
95.9
set. 2023
95.9
91.0
96.2
ago. 2023
91.1
91.4
92.1
jul. 2023
92.2
93.7
90.7
jun. 2023
90.8
86.4
91.4
mai. 2023
90.2
94.1
96.1
abr. 2023
96.4
94.3
99.2
mar. 2023
98.2
101.9
98.9
fev. 2023
100.0
101.5
97.4
jan. 2023
97.2
89.1
91.5
dez. 2022
92.2
86.9
89.2
nov. 2022
89.5
96.7
90.9
out. 2022
90.9
97.9
92.3
set. 2022
93.8
86.2
93.5
ago. 2022
86.5
88.8
90.5
jul. 2022
90.1
97.7
95.2
jun. 2022
96.9
99.8
97.7
mai. 2022
96.8
101.6
103.0
abr. 2022
101.7
98.2
99.2
mar. 2022
99.7
106.7
105.3
fev. 2022
105.0
107.5
107.2
jan. 2022
107.8
107.0
107.2
dez. 2021
107.0
117.3
107.5
nov. 2021
108.5
120.0
110.2
out. 2021
110.7
115.5
111.0
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido