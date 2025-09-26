CalendrierSections

Confiance des consommateurs en Corée du Sud (South Korea Consumer Confidence)

Pays :
Corée du Sud
KRW, Won sud-coréen
Source
Banque de Corée (Bank of Korea)
Secteur
Consommateur
Bas 110.1 112.2
111.4
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
109.7
110.1
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice de confiance des consommateurs traduit les attentes des individus concernant l’activité économique. Il est calculé sur la base d’une enquête mensuelle auprès des ménages, qui comprend l’opinion des consommateurs sur les points suivants: la situation économique générale en Corée du Sud, la situation financière des personnes interrogées, ainsi que leurs intentions en matière d’épargne et de dépenses. Les participants à l’enquête donnent une estimation des tendances au cours des douze derniers mois et une prévision pour les prochains douze mois. Les perspectives à court terme de l’économie sud-coréenne sont mesurées sur la base de l’indice de confiance des consommateurs.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConfiance des consommateurs en Corée du Sud (South Korea Consumer Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
110.1
112.2
111.4
août 2025
111.4
111.5
110.8
juil. 2025
110.8
107.4
108.7
juin 2025
108.7
100.4
101.8
mai 2025
101.8
96.4
93.8
avr. 2025
93.8
92.0
93.4
mars 2025
93.4
93.8
95.2
févr. 2025
95.2
92.7
91.2
janv. 2025
91.2
89.9
88.2
déc. 2024
88.4
100.8
100.7
nov. 2024
100.7
101.8
101.7
oct. 2024
101.7
97.0
100.0
sept. 2024
100.0
95.4
100.8
août 2024
100.8
105.7
103.6
juil. 2024
103.6
102.3
100.9
juin 2024
100.9
97.2
98.4
mai 2024
98.4
101.2
100.7
avr. 2024
100.7
99.3
100.7
mars 2024
100.7
100.4
101.9
févr. 2024
101.9
102.2
101.6
janv. 2024
101.6
100.8
99.7
déc. 2023
99.5
97.5
97.2
nov. 2023
97.2
98.8
98.1
oct. 2023
98.1
101.3
99.7
sept. 2023
99.7
103.1
103.1
août 2023
103.1
101.9
103.2
juil. 2023
103.2
99.2
100.7
juin 2023
100.7
96.4
98.0
mai 2023
98.0
93.4
95.1
avr. 2023
95.1
90.9
92.0
mars 2023
92.0
90.3
90.2
févr. 2023
90.2
90.1
90.7
janv. 2023
90.7
88.0
90.2
déc. 2022
89.9
87.4
86.5
nov. 2022
86.5
89.9
88.8
oct. 2022
88.8
89.9
91.4
sept. 2022
91.4
87.2
88.8
août 2022
88.8
91.0
86.0
juil. 2022
86.0
99.3
96.4
juin 2022
96.4
103.1
102.6
mai 2022
102.6
103.4
103.8
avr. 2022
103.8
103.0
103.2
mars 2022
103.2
103.6
103.1
févr. 2022
103.1
104.1
104.4
janv. 2022
104.4
105.7
103.8
déc. 2021
103.9
107.1
107.6
nov. 2021
107.6
105.2
106.8
oct. 2021
106.8
103.1
103.8
sept. 2021
103.8
102.7
102.5
août 2021
102.5
106.6
103.2
