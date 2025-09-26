L’indice de confiance des consommateurs traduit les attentes des individus concernant l’activité économique. Il est calculé sur la base d’une enquête mensuelle auprès des ménages, qui comprend l’opinion des consommateurs sur les points suivants: la situation économique générale en Corée du Sud, la situation financière des personnes interrogées, ainsi que leurs intentions en matière d’épargne et de dépenses. Les participants à l’enquête donnent une estimation des tendances au cours des douze derniers mois et une prévision pour les prochains douze mois. Les perspectives à court terme de l’économie sud-coréenne sont mesurées sur la base de l’indice de confiance des consommateurs.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConfiance des consommateurs en Corée du Sud (South Korea Consumer Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.